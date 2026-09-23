लालबागचा राजा के दर पर कार्तिक आर्यन, बप्पा के चरणों में समर्पित किया नेशनल अवॉर्ड, जोड़े हाथ-टेका माथा

Kartik Aaryan at Lalbaugcha Raja: बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर कार्तिक आर्यन को फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 'बेस्ट एक्टर' के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. गुजरात में यह सम्मान प्राप्त करने के अगले ही दिन कार्तिक मुंबई के मशहूर 'लालबागचा राजा' के दरबार पहुंचे. उन्होंने बप्पा के चरणों में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया.

और पढ़ें

बप्पा के दरबार में कार्तिक

कार्तिक बप्पा के दरबार में अपना नेशनल अवॉर्ड भी साथ लेकर गए. उन्होंने बप्पा के चरणों में अपना अवॉर्ड समर्पित किया. हाथ जोड़कर प्रार्थना की और माथा भी टेका. कार्तिक इस दौरान भक्ति में लीन दिखाई दिए. 'लालबागचा राजा' के दर्शन करते हुए उनके कई वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं.

एक वायरल वीडियो में कार्तिक आर्यन अपने नेशनल अवॉर्ड को लालबागचा राजा की प्रतिमा के पास ले जाते हुए दिखाई दिए. उन्होंने आशीर्वाद लेने से पहले अपने नेशनल अवॉर्ड को भगवान के चरणों में रखा. एक्टर ने हाथ जोड़कर तस्वीरें भी खिंचवाईं. कार्तिक इस दौरान ट्रेडिशनल लुक में दिखाई दिए. कुर्ते-पायजामे में वो काफी जंच रहे हैं.

कार्तिक हुए भावुक

बता दें कि नेशनल अवॉर्ड को कार्तिक ने एक बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि उनके लिए यह सपने के सच होने जैसा है. एक्टर ने अवॉर्ड जीतने के बाद सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने छोटे शहर से नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स तक के अपने सफर की झलक दिखाई और उस छोटे बच्चे को याद किया, जो कभी एक्टर बनने के सपने देखा करता था.

Advertisement



कार्तिक की बात करें तो उनकी सादगी और भक्ति भरे अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है. फैंस कार्तिक को नेशनल अवॉर्ड जीतने पर ढेरों बधाई दे रहे हैं.



---- समाप्त ----