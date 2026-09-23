कांग्रेस नेता प्रफुल्ल गुडधे पाटिल ने हिजबुल मुजाहिदीन से की RSS की तुलना

नागपुर कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष प्रफुल्ल गुडधे पाटिल ने RSS को एक आतंकी संगठन बताते हुए इसकी तुलना हिजबुल मुजाहिदीन से की है. पाटिल का कहना है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है इसलिए संघ पर तीन बार प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है.

और पढ़ें

दरअसल, ये पूरा मुद्दा नागपुर में एक नए फ्लाईओवर के नामकरण से जुड़ा है. नागपुर में एक फ्लाईओवर का नाम RSS के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के नाम पर रखे जाने पर कांग्रेस आपत्ति जता रही है. नागपुर कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष प्रफुल्ल गुडधे पाटिल ने भी इसपर जताई है. उन्होंने RSS पर तीखा हमला बोलते हुए RSS की तुलना हिजबुल मुजाहिदीन से की है.

क्या बोले नागपुर कांग्रेस अध्यक्ष

नागपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रफुल्ल गुडधे पाटिल ने कहा, 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिजबुल मुजाहिदीन में कोई अंतर नहीं है. संघ पर पहले भी तीन बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है. यह एक आतंकवादी संगठन है. हिजबुल मुजाहिदीन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों के बीच मुझे कोई अंतर नहीं नजर आता, दोनों का चरित्र एक जैसा ही है.'

बता दें, प्रफुल्ल गुडधे पाटिल नागपुर कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं. साल 2024 में उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: प्रेशर पॉलिटिक्स, वार-पलटवार... कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर बन पाएगी बात?

पहले भी ऐसी टिप्पणी कर चुकी कांग्रेस

गौरतलब है, यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी नेता ने ऐसा विवादित बयान दिया है. इससे पहले भी उदित राज और हुसैन दलवई जैसे कांग्रेस नेताओं ने RSS को लेकर विवादित टिप्पणी की है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवई ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक को एक आतंकी संगठन कहा था. उन्होंने कहा था, 'RSS एक आतंकी संगठन है और ये लोगों को हिंसा सिखाते हैं.'

---- समाप्त ----