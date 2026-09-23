होटल की ऑनलाइन बुकिंग करने वाले सावधान! हमेशा याद रखें ये 5 बातें, नहीं तो...

कहीं घूमना है तो अधिकतर लोग लोग मोबाइल ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होटल में रूम की बुकिंग कर लेते हैं. कुछ ऐसा ही एक परिवार ने किया और जब वे होटल पहुंचे तो वहां वे होटल मौजूद नहीं थे. इसके बाद उनको पूरी रात कड़ाके की ठंड में गुजारनी पड़ी.

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पंजाब के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने इस मामले पर MakeMyTrip को जुर्माना समेत कस्टमर को 48 हजार रुपये की पेमेंट करने को कहा. आइए जानते हैं कि MakeMyTrip या अन्य किसी प्लेटफॉर्म से होटल बुकिंग के दौरान किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए.

सबसे पहले बता देते हैं कि राजेश चौहान नाम के शख्स ने अपने और अपनी फैमिली के लिए MakeMyTrip के जरिए अलग-अलग लोकेशन पर मौजूद दो होटल की बुकिंग की. पहली बुकिंग श्रीनगर में होटल हेरिटेज रोज इन नाम के होटल में थी और दूसरे होटल की बुकिंग गुलमर्ग की थी, जिसमें होटल का नाम ऐपल ट्री रिजोर्ट था.

जब शख्स अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ वहां पहुंचे तो वहां पर वह होटल मौजूद ही नहीं था और जब गुलमर्ग पहुंचे तो वहां भी होटल मौजूद नहीं था. इसके बाद उनको भारी सर्दी के दौरान पूरी रात कार में गुजारनी पड़ी.

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होटल बुकिंग के दौरान हमेशा याद रखें ये 5 बातें

होटल के रिव्यू जरूर चेक करें

Makemytrip या अन्य किसी प्लेटफॉर्म के जरिए होटल की बुकिंग कर रहे हैं. तो सबसे पहले उसके रिव्यू को जरूर चेक करें. रिव्यू के दौरान लेटेस्ट पोस्ट पर फोकस करें और रेटिंग भी चेक करें. प्रोपर्टी की फोटो आदि भी देख सकते हैं.

YouTube रिव्यू का भी सहारा लें

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किसी होटल की बुकिंग कर रहे हैं, तो उस होटल का रिव्यू YouTube पर जाकर चेक कर सकते हैं. इसमें कस्टमर के रिकॉर्ड किए गए ढेरों वीडियो और शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे. अगर वह प्रोपर्टी फेक या खराब सर्विस वाली है तो उसकी जानकारी भी मिल जाएगी.

पेमेंट से पहले रखें याद

होटल बुकिंग के समय हमेशा याद रखें कि वह सिक्योर प्लेटफॉर्म हो. साथ ही उसकी रिफंड और कैंसिलेशन पॉलिसी को एक बार पढ़ लें और उसका स्क्रीनशॉट्स लेकर रख लें. बुकिंग के दौरान कभी भी फुल पेमेंट ना करें.

होटल बुकिंग के दौरान OTP

होटल बुकिंग के दौरान हमेशा किसी ऑफिशियल और जाने-माने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें. होटल बुकिंग के दौरान किसी के साथ भी अपना बैंकिंग वन टाइम पासवर्ड (OTP) शेयर ना करें.

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एक बार क्रॉस चेक करें

किसी ऐप पर मौजूद होटल की बुकिंग करने से पहले उसको दूसरे ऐप की मदद से भी क्रॉस चेक कर लेना चाहिए. साथ ही दूसरे ऐप पर जाकर भी रिव्यू चेक करने चाहिए. गूगल मैप्स जाकर भी उसको चेक कर सकते हैं. अगर वहां तो कोई दूसरी प्रोपर्टी होगी तो वक्त रहते सच का खुलासा हो जाएगा.

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