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IND vs WI: भुवनेश्वर कुमार IN, अर्शदीप सिंह OUT, बेंगलुरु T20 की प्लेइंग 11 हुई क्ल‍ियर!

वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचवें T20I से पहले टीम इंडिया में भुवनेश्वर कुमार की एंट्री हुई है. अर्शदीप सिंह को हैदराबाद में चौथे मुकाबले के दौरानचोट लगी थी. ऐसे में बेंगलुरु में होने वाले निर्णायक मुकाबले में प्लेइंग 11 पर सबकी नजरें रहेंगी.

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क्या बेंगलुरु में भुवनेश्वर कुमार को गौतम गंभीर प्लेइंग 11 में मौका देंगे (Photo: Getty/AFP)
क्या बेंगलुरु में भुवनेश्वर कुमार को गौतम गंभीर प्लेइंग 11 में मौका देंगे (Photo: Getty/AFP)

वेस्टइंडीज के खिलाफ बुधवार को सीरीज के चौथे T20I के दौरान हैदराबाद में अर्शदीप सिंह को चोट लगी, इसके बाद अब भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया गया है. आखिरी T20I में उनके खेलने पर फैसला मैच से पहले उनकी रिकवरी के आधार पर लिया जाएगा. 

ये बातें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को जारी प्रेस र‍िलीज में कहीं. अब इसके बाद ही सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई भुवनेश्वर कुमार को इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) में अपनी होमटीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के घरेलू मैदान एम च‍िन्नास्वामी स्टेड‍ियम में मौका म‍िलेगा. 

 

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16 अक्टूुबर को जारी हुई बीसीसीआई की प्रेस र‍िलीज (Photo: BCCI)

36 साल के भुवनेश्वर का आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 22 नवंबर 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में था. इसके बाद से वह टीम इंडिया की टी20 इंटरनेशनल टीम से बाहर हैं. अब वेस्टइंडीज के खिलाफ बेंगलुरु टी20 में हुई वापसी में सबकी नजरें टिक गई हैं.

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भुवनेश्वर न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए पहले से ही स्क्वॉड में हैं.  आईपीएल 2026 भुवनेश्वर के लिए शानदार रहा, जहां उन्होंने 7.95 की इकोनॉमी से 28 विकेट लिए थे. भुवनेश्वर 87 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 90 विकेट ले चुके हैं, ऐसे में उनके पास 100 टी20 विकेट लेने का मौका भी न्यूजीलैंड दौरे पर रहेगा. 

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अब यहीं से सवाल उठता है कि क्या टीम मैनेजमेंट न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ 22 अक्टूबर से शुरू हो रहे दौरे से पहले भुवनेश्वर को 17 अक्टूबर को ट्राय करना चाहता है. लेकिन इन सारी आशंकाओं पर बीसीसीआई ने यह जवाब भी दे द‍िया है कि इस सबका फैसला अर्शदीप की र‍िकवरी पर न‍िर्भर है.

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को यह चोट बाएं कंधे और ऊपरी बांह (बाइसेप्स) पर चौथे टी20 के दौरान हैदराबाद में लगी थी. 

अर्शदीप सिंह भारत और वेस्टइंडीज की सीरीज में भले ही 10.93 की इकोनॉमी से 4 मैचों में 5 विकेट लिए हों, लेकिन वो सीरीज में अबतक सबसे सफल भारतीय गेंदबाज हैं. वहीं  वेस्टइंडीज के रोस्टन चेज 4 मैचों में 6 विकेट के साथ और 9.06 की इकोनॉमी के साथ सबसे सफल भारतीय गेंदबाज हैं. 

तो क्या बदलेगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11?
अब इस बात का फैसला काफी हद तक अर्शदीप की इंजरी पर न‍िर्भर करेगा, अगर वो नहीं खेले तो सप्राइज फैक्टर के तौर पर भुवनेश्वर कुमार को मौका दिया जा सकता है.

बहरहाल, भुवनेश्वर अगर बेंगलुरु में खेलते हैं तो उनके लिए एक एडवांटेज रहेगी, क्योंकि यह RCB टीम का होम ग्राउंड हैं. भुवनेश्वर कुमार 2025 सीजन से RCB के साथ हैं, ऐसे में उनको यहां खेलने का और यहां की कंडीशन का भरपूर अनुभव है.

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वहीं भुवश्नेश्वर कुमार टीम इंड‍िया में खेले और कुलदीप यादव को मौका द‍िया गया गया तो टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकते हैं. वहीं इस न‍िर्णायक मुकाबले में गौतम गंभीर मुश्क‍िल से ही टीम इंड‍िया के कॉम्ब‍िनेशन में बदलाव करेंगे, ऐसे में वैभव सूर्यवंशी एक बार फ‍िर टीम से बाहर ही नजर आएंगे. कुल म‍िलाकर हुआ तो एक बदलाव हो सकता है. 

बेंगलुरु टी20 में भारत की संभाव‍ित प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह/भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, मयंक यादव.

भारत का अपडेटेड टी20 स्क्वॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, नमन धीर और भुवनेश्वर कुमार.

 

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