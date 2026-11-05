रामायण के सेट पर रणबीर कपूर के साथ दिखी राहा, आलिया भट्ट ने शेयर की फोटो, बताया कैसी लगी फिल्म

आलिया भट्ट ने न केवल अपने पति की फिल्म 'रामायण पार्ट 1' का रिव्यू किया है, बल्कि इंटरनेट पर कुछ बेहद प्यारी तस्वीरें भी शेयर की हैं. इन तस्वीरों में उनकी बेटी राहा, नमित मल्होत्रा ​​की फिल्म के सेट पर नजर आ रही है. वह अपने पिता के काफी करीब खड़ी होकर उन्हें गले लगाती दिख रही है, जबकि उनके पिता भगवान राम के वनवास वाले रूप में तैयार हैं.

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तस्वीरें शेयर करते हुए आलिया ने लिखा, 'आपने इस फिल्म में अपनी पूरी जान लगा दी, और फिर भी आपकी बेटी के लिए आपके पास ढेर सारा प्यार बचा रहा. मुझे आप पर बहुत गर्व है, रणबीर. और उन सभी लोगों पर भी, जिन्होंने इस शानदार सिनेमाई अनुभव में अपना दिल और जान लगा दी. कुछ कहानियां हम सबसे बड़ी होती हैं, और 'रामायण' उन्हीं में से एक है.'

रणबीर कपूर की 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. मंगलवार को मुंबई में फिल्म की एक भव्य प्री-रिलीज स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें रणबीर की पत्नी और एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी शामिल हुईं. अब ऑनलाइन एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक्ट्रेस को सिनेमाघर में फिल्म देखते हुए देखा जा सकता है.

तस्वीर में आलिया एक रिक्लाइनर पर बैठी हैं और पूरी तरह से फिल्म में खोई हुई लग रही हैं. एक्ट्रेस अपने हाथों से अपना चेहरा ढके हुए हैं, जो किसी सीन को देखकर उनके हैरान या चकित होने का संकेत देता है. उनके आस-पास के अन्य लोगों को भी 3D चश्मा पहने देखा जा सकता है. X (ट्विटर) पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'आलिया भट्ट 'रामायण' देख रही हैं!'

Alia Bhatt watching #Ramayana ! https://t.co/bhtRa8FVA3 — HATE ME ! (@HotChiliPepperx) November 4, 2026

जब एक यूजर ने तस्वीर की सच्चाई पर सवाल उठाते हुए पूछा, 'क्या यह असली है?', तो पोस्ट करने वाले ने 'हां' में जवाब दिया. एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने दावा किया कि फिल्ममेकर अमर कौशिक भी उनके ठीक आगे वाली कतार में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं.

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इस तस्वीर पर फैंस ने भी अपनी रिएक्शन दी. एक यूजर ने लिखा, 'अपनी पत्नी को अपने पति को इतिहास रचते हुए देखकर वह कितनी हैरान हैं.' एक और यूजर ने कहा, 'वह तो मानो इस रोल के लिए जन्म से ही तैयारी कर रही थीं.' किसी और ने कमेंट किया, 'गर्व करने वाली पत्नी.'

रामायण पार्ट 2 कब?

यह फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. पहला पार्ट दिवाली से ठीक पहले आज यानी 5 नवंबर, 2026 को दुनिया भर में रिलीज हुआ है. जबकि दूसरा भाग दिवाली 2028 में आएगा. इस फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा, फिल्म में साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे और यश भी अहम भूमिकाओं में हैं.

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