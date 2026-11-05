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यूरोप में बम की धमकियों से हड़कंप, कई यात्री विमान डायवर्ट, एयरपोर्ट पर इमरजेंसी

एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार यूरोप के कई देशों में विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. आयरलैंड, फिनलैंड, बेल्जियम, बुल्गारिया और चेक गणराज्य में सुरक्षा अलर्ट जारी हुआ, जबकि मिलान से बुखारेस्ट जा रहे विमान से करीब 200 यात्रियों को बाहर निकाला गया.

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सांकेतिक तस्वीर (Pixabay)
सांकेतिक तस्वीर (Pixabay)

यूरोप में गुरुवार को बम की धमकियों से हड़कंप मच गया. कई यात्री विमानों को अपना रास्ता बदलना पड़ा या एहतियातन दूसरी जगह उतारना पड़ा. अलग-अलग देशों के एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच शुरू की गई. एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार इस तरह की धमकियों ने यूरोप की हवाई सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

आयरलैंड की एयरलाइन एर लिंगस की फ्लाइट EI402 डबलिन से रोम जा रही थी. सुरक्षा अलर्ट के बाद इसे फ्रांस के एव्रेक्स एयरपोर्ट पर उतारा गया. यह जगह पेरिस से करीब 100 किलोमीटर पश्चिम में है. वहीं, हेलसिंकी से रोम जा रही फिनएयर की फ्लाइट को इटली की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया. रोम के फ्यूमिचिनो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद विमान की जांच की गई, लेकिन उसमें कोई विस्फोटक नहीं मिला.

यह भी पढ़ें: यूरोप के सुपरमार्केट में अचानक हैक होने लगे फ्रीज, एक के बाद एक कई साइबर अटैक

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बेल्जियम में पोलैंड की एयरलाइन LOT का विमान सुरक्षा अलर्ट के बाद ब्रसेल्स के जावेंटम एयरपोर्ट पर उतरा. एयरलाइन ने बाद में बताया कि विमान में कोई खतरनाक या संदिग्ध सामान नहीं मिला.

बुल्गारिया में तीन विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग

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बुल्गारिया में भी बम की धमकियों के बाद तीन विमानों को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. कोपेनहेगन और मैड्रिड से आ रहे दो विमान सोफिया में उतरे, जबकि लंदन से आ रहे एक विमान को प्लोवदिव में उतारा गया. चेक गणराज्य में पुलिस ने बताया कि प्राग जा रहे चार विमानों को संभावित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) की धमकी मिली थी. अधिकारियों ने इन धमकियों को कम जोखिम वाला बताया, लेकिन सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए गए.

विमान से 200 यात्री निकाले गए

मिलान से बुखारेस्ट जा रही विज एयर की फ्लाइट को भी बम की धमकी मिली. इसके बाद करीब 200 यात्रियों को विमान से बाहर निकाला गया. विमान सुरक्षित रूप से हेनरी कोआंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, जहां विस्फोटक निष्क्रिय करने वाली टीम ने जांच शुरू की. ये घटनाएं मंगलवार को मिली धमकियों के दो दिन बाद हुई हैं. उस दिन कम से कम सात विमानों और एक क्रूज जहाज को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. जांच में कहीं भी विस्फोटक नहीं मिला.

यह भी पढ़ें: G-20 सम्मेलन के पहले दिन गरमाई सियासत, फोटो खिंचाने से कई यूरोपीय देशों ने क्यों किया इनकार?

रूस और ईरान से जुड़े हाइब्रिड हमलों की आशंका

अभी तक किसी देश ने इन धमकियों के लिए जिम्मेदारी तय नहीं की है. हालांकि, यूरोपीय अधिकारी रूस और ईरान से जुड़ी हाइब्रिड हमलों और तोड़फोड़ की गतिविधियों को लेकर चिंता जता रहे हैं. इसी हफ्ते अज्ञात हैकरों ने कई यूरोपीय देशों के सुपरमार्केट और फ्रांस के ब्लड बैंकों में रेफ्रिजरेशन सिस्टम को भी बाधित किया था. इससे फ्रिज और फ्रीजर का तापमान बढ़ गया था.

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कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि फर्जी बम धमकियां कम खर्च में और बिना आसानी से पकड़े जाने वाले तरीके से बड़े स्तर पर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश का हिस्सा हो सकती हैं.

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