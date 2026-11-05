Rahu Gochar: शनि की राशि में प्रवेश करेंगे राहु, 4 राशियों की चमकेगी किस्मत!

ज्योतिष शास्त्र में राहु को रहस्यमयी और छाया ग्रह माना जाता है. उनकी चाल में होने वाला बदलाव सभी 12 राशियों के जीवन को प्रभावित कर सकता है. साल 2026 के आखिरी महीने दिसंबर में राहु एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. खास बात यह है कि राहु शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राहु का यह गोचर कुछ राशियों के लिए आर्थिक तरक्की, करियर में नए अवसर और रुके हुए कामों में सफलता के योग बना सकता है. आइए जानते हैं किन चार राशियों के लिए यह गोचर शुभ रह सकता है.

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कब होगा राहु का राशि परिवर्तन?

द्रिक पंचांग के अनुसार, राहु 5 दिसंबर 2026 को शाम 7 बजकर 28 मिनट पर कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. राहु करीब 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं. मकर राशि के स्वामी शनि हैं. ज्योतिष में शनि को कर्म, अनुशासन, मेहनत और न्याय का कारक माना जाता है. वहीं राहु को अचानक होने वाली घटनाओं, महत्वाकांक्षा और अप्रत्याशित बदलावों से जोड़कर देखा जाता है.

ऐसे में शनि की राशि मकर में राहु का प्रवेश कुछ जातकों के लिए करियर और आर्थिक जीवन में नए अवसर लेकर आ सकता है.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है. लंबे समय से अटके हुए कामों में गति आने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या मनचाही जगह पर ट्रांसफर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं.

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व्यापार से जुड़े लोगों को भी लाभ के मौके मिल सकते हैं. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और पुरानी परेशानियों से राहत मिल सकती है. हालांकि, निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए राहु का मकर राशि में प्रवेश सुख-सुविधाओं और संपत्ति के मामलों में लाभ दिला सकता है. इस दौरान घर, जमीन या वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है.

कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं. हालांकि, किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी से बचें.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक लिहाज से अनुकूल रह सकता है. काफी समय से फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. कारोबार में नए लोगों से संपर्क बन सकते हैं, जो भविष्य में लाभ पहुंचा सकते हैं.

आपकी बातचीत और समझाने की कला से व्यापारिक सौदों में सफलता मिल सकती है. निवेश से जुड़े मामलों में भी लाभ के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन बिना जानकारी के जोखिम उठाने से बचना होगा. परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

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मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है. लंबे समय से अधूरी पड़ी योजनाओं को पूरा करने का मौका मिलेगा. नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं.

जो लोग विदेश में नौकरी या पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सकारात्मक खबर मिल सकती है. आय के नए साधन बनने के योग हैं. प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की इच्छा भी पूरी हो सकती है. हालांकि, इस दौरान खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. सही आर्थिक योजना बनाकर चलने से भविष्य में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

राहु गोचर के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राहु का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में उसकी स्थिति और अन्य ग्रहों के साथ संबंधों पर भी निर्भर करता है. इसलिए केवल राशि के आधार पर किसी बड़े फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए.

- निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं.

- नौकरी या कारोबार में जल्दबाजी में फैसले न लें.

- अनजान लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें.

- आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलें.

- अपने काम और जिम्मेदारियों के प्रति अनुशासन बनाए रखें.



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