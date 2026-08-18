पेपर लीक और AK-47 गोलीकांड पर तेजस्वी का हल्ला बोल, 19 अगस्त को करेंगे लोकभवन तक मार्च

तेजस्वी यादव ने 19 अगस्त को लोकभवन मार्च करने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि सत्ता और प्रशासन से लगातार जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा. उन्होंने सवाल उठाया कि AK-47 चलाने का आदेश आखिर किसने दिया. इस मामले में अब तक किसी बड़े अधिकारी या नेता ने कोई जवाब नहीं दिया है.

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तेजस्वी यादव ने कहा कि पेपर लीक आंदोलन के दौरान छात्रों पर लाठियां चलाई गईं और सिवान के तीन छात्रों को गोलियां लगीं. उन्होंने कहा कि जब संसद में यह सवाल उठाया गया तो किरण रिजिजू ने कहा कि गोली नहीं चलाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में गोली चलाने की बात मानी गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र के मंत्री गुमराह करते रहे.

तेजस्वी ने कहा कि सीएम सम्राट चौधरी न तो छात्रों से मिले और न ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. गोली लगने वाले छात्रों से मिलने तक कोई नहीं गया. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सीएम सम्राट चौधरी की अनुमति के बिना गोलियां नहीं चली होंगी और उनके आदेश पर AK-47 से गोलियां चलाई गईं.

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अधिकारी का नहीं हुआ निलंबन

उन्होंने कहा कि अब तक एक भी अधिकारी का निलंबन नहीं हुआ. न्यायिक जांच की मांग को भी ठुकरा दिया गया और सिर्फ एक छोटे सिपाही पर कार्रवाई की गई. तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एक भी ऐसी परीक्षा नहीं बची है, जिसमें पेपर लीक न हुआ हो. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पेपर लीक क्यों और कैसे होता है.

छात्रों का किया समर्थन

तेजस्वी यादव ने बीपीएसी छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि शिक्षा के बिना बिहार आगे नहीं बढ़ सकता. उन्होंने लाठीचार्ज और जेल जाने वाले छात्रों को सलाम किया और कहा कि जाति-धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होने पर सरकार को झुकना पड़ेगा.

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