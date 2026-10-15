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IND vs WI: टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया ने रचा इतिहास, 2000 छक्के जड़ काटा गदर, एक बार फिर छाए संजू सैमसन

भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. भारतीय खिलाड़ियों ने टी20 क्रिकेट में 2,000 छक्के पूरे कर इतिहास रच दिया. इसके साथ ही संजू सैमसन ने भी बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया.

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भारत ने बनाया धांसू रिकॉर्ड. (PHOTO: AP)
भारत ने बनाया धांसू रिकॉर्ड. (PHOTO: AP)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 14 अक्टूबर को हैदराबाद के उपल स्टेडियम में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले के दौरान भारतीय टीम ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्कों का पहाड़ खड़ा करते हुए टीम इंडिया इस फॉर्मेट में 2,000 छक्के पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी टीम बन गई है.

भारत के लिए 2,000वां छक्का विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के बल्ले से निकला. उन्होंने रोस्टन चेज के ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ने में कामयाबी हासिल की. भारत ने इस मुकाबले में तेज तर्रार अंदाज में अर्धशतक जड़ा.

भारतीय टीम ने यह बड़ा मुकाम अपने 297वें टी20 मैच में हासिल किया. इस मामले में वेस्टइंडीज की टीम सबसे आगे है, जिनके नाम 259 मैचों में 2,026 छक्के दर्ज हैं. इस लिस्ट में न्यूजीलैंड (1,585), पाकिस्तान (1,507) और दक्षिण अफ्रीका (1,407) टॉप पांच टीमों में शामिल हैं.

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संजू सैमसन ने पूरे किए 100 छक्के

इसी मुकाबले के दौरान संजू सैमसन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज भी बन गए. उन्होंने पारी का अंत 102 छक्कों के साथ किया. इस खास क्लब में पहले से रोहित शर्मा (205), सूर्यकुमार यादव (179), अभिषेक शर्मा (141*), हार्दिक पंड्या (126) और विराट कोहली (124) जैसे दिग्गज शामिल हैं. 

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वेस्टइंडीज के 247 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए संजू ने आक्रामक शुरुआत की और मात्र 22 गेंदों में 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 56 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. हालांकि, इस मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन बल्ले से अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे. 
 

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