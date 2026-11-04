पहले ही दिन रणबीर कपूर की रामायण काटेगी गदर, 160 करोड़ की ओपनिंग का अनुमान, टूटेंगे कई रिकॉर्ड

'रामायण' (भाग 1) के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 160 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. महाकाव्य 'रामायण' पर आधारित नितेश तिवारी की इस फिल्म में रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म भारत में दिवाली पर रिलीज होने वाली फिल्मों में सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली फिल्मों में से एक बनने के लिए पूरी तरह तैयार है.

और पढ़ें

आमतौर पर, दिवाली से ठीक पहले का समय बॉक्स ऑफिस के लिहाज से बहुत फायदेमंद नहीं माना जाता है और यहां तक ​​कि बड़ी फिल्मों को भी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हमेशा अच्छे नतीजे नहीं मिले हैं. लेकिन अगर मौजूदा अनुमानों को सही माना जाए, तो 'रामायण' एक ऐतिहासिक अपवाद बनने जा रही है.

एडवांस बुकिंग 100 करोड़ के करीब

इस गुरुवार, 5 नवंबर को होने वाली वर्ल्डवाइड रिलीज से एक दिन पहले, 'रामायण' ने एडवांस बुकिंग के जरिए 96.75 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. अगर ब्लॉक बुकिंग को हटा दें, तो यह आंकड़ा 77.44 करोड़ रुपये रह जाता है. अब तक कुल 25.73 लाख टिकट बिक चुके हैं, जो 83,172 शोज के लिए हैं. इनमें से, ओपनिंग डे (पहले दिन) के लिए 23,699 शोज में 10.14 लाख टिकट बिके हैं, जिससे 39.40 करोड़ रुपये (ब्लॉक सीटों को छोड़कर 33.36 करोड़ रुपये) की एडवांस बुकिंग हुई है.

Advertisement

'सैकनिल्क' (Sacnilk) के अनुसार, एडवांस बुकिंग में सबसे बड़ा हिस्सा ओपनिंग डे का है. इसके बाद शनिवार, 7 नवंबर का नंबर आता है, जिसमें 17,773 शोज के लिए 4.98 लाख टिकट बिके हैं और 19.69 करोड़ रुपये (ब्लॉक बुकिंग को छोड़कर 15.56 करोड़ रुपये) की कमाई हुई है. फिर शुक्रवार, 6 नवंबर को 18,496 शोज में 4.89 लाख टिकट बिके, जिससे 18.63 करोड़ रुपये (ब्लॉक बुकिंग को छोड़कर 14.60 करोड़ रुपये) की कमाई हुई.

उम्मीद के मुताबिक, रविवार, 8 नवंबर को एडवांस बुकिंग सबसे कम है. हालांकि यह रविवार है, लेकिन दिवाली होने की वजह से ऐसा हुआ है. रविवार को 15,174 शोज़ में 3.81 लाख टिकट बिके, जिससे 13.23 करोड़ रुपये (ब्लॉक बुकिंग को छोड़कर 9.75 करोड़ रुपये) की कमाई हुई है. माना जा रहा है कि 'रामायण' सोमवार का अहम टेस्ट भी पास कर लेगी, क्योंकि इसके लिए अभी से 7,489 शोज़ में 1.91 लाख टिकट बिक चुके हैं, जिससे 5.79 करोड़ रुपये (ब्लॉक बुकिंग को छोड़कर 4.17 करोड़ रुपये) की कमाई हो चुकी है.

एडवांस बुकिंग में मूल हिंदी वर्ज़न सबसे आगे है, जिसका योगदान 82% (79 करोड़ रुपये) है. इसके बाद तेलुगु डब्ड वर्जन 8% (8.10 करोड़ रुपये), कन्नड़ डब्ड वर्जन 8% (7.29 करोड़ रुपये), तमिल डब्ड वर्जन 2% (1.87 करोड़ रुपये) और मलयालम डब्ड वर्जन 1% (49.29 लाख रुपये) के साथ आते हैं.

Advertisement

सिर्फ PVR INOX की नेशनल चेन में ही 25 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई के साथ, 'रामायण' दिवाली से पहले की अब तक की सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग दर्ज करने के लिए तैयार है. एग्जीक्यूटिव कमल ज्ञानचंदानी के अनुसार, इसने 'दिवाली जिंक्स' (दिवाली के समय फिल्मों के खराब प्रदर्शन का मिथक) को तोड़ दिया है और PVR INOX के तीन दशकों से ज्यादा के इतिहास में सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग हासिल की है.

इससे पता चलता है कि भारत में 'रामायण' की कुल एडवांस बुकिंग में सिंगल स्क्रीन की तुलना में मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों का योगदान बहुत ज्यादा है. IMAX 3D, 4DX और डॉल्बी सिनेमा (DOLBY CINEMA) जैसे प्रीमियम फॉर्मेट्स का कुल एडवांस बुकिंग में 19% से ज्यादा हिस्सा है, जबकि अब तक के कुल शोज में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 2% है.

इससे यह भी पता चलता है कि 'रामायण' के लंबे ओपनिंग वीकेंड के लिए दर्शकों को टिकट की ऊंची कीमतों से कोई खास परेशानी नहीं है. मुंबई के लोअर परेल स्थित PVR ICON: फीनिक्स पैलेडियम में, पहले चार दिनों के दौरान IMAX 3D के शाम/रात के शो के टिकट 3,000 रुपये से भी ज्यादा कीमत पर मिल रहे हैं.

दुनिया भर में 'रामायण' की एडवांस बुकिंग

दुनिया भर में, 'रामायण' ने अपने लंबे ओपनिंग वीकेंड के लिए ही एडवांस बुकिंग में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. विदेशों में अब तक कुल एडवांस बुकिंग 40 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जिससे इसकी कुल ग्लोबल एडवांस बुकिंग लगभग 140 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. इस मामले में उत्तरी अमेरिका सबसे आगे है, जहां 4 नवंबर को होने वाले पेड प्रिव्यू को मिलाकर अब तक 3 मिलियन डॉलर (28.42 करोड़ रुपये) से ज्यादा की कमाई हो चुकी है.

Advertisement

'रामायण' ने अकेले अमेरिका में अपने ओपनिंग वीकेंड के लिए 51,000 से ज्यादा टिकट बेचे हैं. इस तरह इसने रणबीर कपूर की 'एनिमल' (24,000), शाहरुख खान की 'जवान' (28,000), अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2: द रूल' (35,000), जूनियर एनटीआर और राम चरण की 'RRR' (35,000), प्रभास की 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' (39,000) और 'कल्कि 2898 AD' (40,000) जैसी भारतीय ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

'रामायण' अब केवल रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' से पीछे है, जिसने इस साल की शुरुआत में अमेरिका में अपने ओपनिंग वीकेंड के दौरान 52,000 से ज्यादा टिकट बेचे थे. मौजूदा रुझानों को देखते हुए, अमेरिका में इसकी ओपनिंग 13 मिलियन डॉलर (123 करोड़ रुपये) से 14 मिलियन डॉलर (133 करोड़ रुपये) के बीच होने का अनुमान है. इस तरह यह 'धुरंधर 2' के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन (14 मिलियन डॉलर) को चुनौती दे सकती है.

'रामायण' के 5 नवंबर को दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ रुपये की ओपनिंग करने का अनुमान है. इससे यह शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'पठान' और 'जवान' की ग्लोबल ओपनिंग को पीछे छोड़ देगी. हालांकि, यह अभी भी 'धुरंधर 2' से पीछे है, जिसने दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की थी.

---- समाप्त ----