IND vs NZ: अभिषेक शर्मा के छक्कों से थर्राया न्यूजीलैंड, रोहित-सूर्या के धांसू क्लब में मारी एंट्री, गेंदबाजों की कर दी धुआंधार पिटाई!

वेलिंगटन में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से रौंदकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट पर 198 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया था.

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जवाब में उतरी भारतीय टीम ने महज 13.2 ओवरों में ही 4 विकेट खोकर 199 रन ठोक दिए और धमाकेदार अंदाज में लक्ष्य हासिल कर लिया. इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े हीरो अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने मैदान पर चौके-छक्कों की आंधी लाते हुए तूफानी शतकीय पारी खेली.

अभिषेक शर्मा ने कीवी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए महज 38 गेंदों में 11 छक्के और 9 चौके जड़कर 113 रनों की बेहद आक्रामक शतकीय पारी खेली. अपनी इस आंधी जैसी पारी के दौरान अभिषेक ने इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में अपने 150 छक्के भी पूरे कर लिए और एक ऐसा महारिकॉर्ड बना दिया.

रोहित और सूर्या के क्लब में हुए शामिल

साल 2024 में अपना टी20 डेब्यू करने वाले अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 70 मैचों (69 पारियों) में ही 150 टी20आई छक्के पूरे करने का कारनामा कर दिखाया है. अब वह पुरुषों के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 या उससे ज्यादा छक्के ठोकने वाले भारत के महज तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. दुनिया भर के फुल मेंबर (पूर्ण सदस्य) देशों में देखा जाए तो अभिषेक यह मुकाम हासिल करने वाले महज आठवें बल्लेबाज बने हैं. इसके साथ ही टी20 क्रिकेट में उनके नाम 200 से अधिक चौके भी दर्ज हो चुके हैं.

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लिस्ट में इन दिग्गजों का नाम

रोहित शर्मा: 205 छक्के

सूर्यकुमार यादव: 179 छक्के

अभिषेक शर्मा: 150 छक्के

गेल के नाम सबसे ज्यादा शतक

जब भी टी20 क्रिकेट में शतकों की बात आती है, तो वेस्टइंडीज के 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल का नाम सबसे ऊपर चमकता है. गेल ने दुनिया भर की लीगों में तबाही मचाते हुए कुल 22 शतक जड़े हैं, और उनके इस रिकॉर्ड के आस-पास पहुंचना भी किसी भी बल्लेबाज के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा है.

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बाबर आजम ने जड़े हैं 13 शतक

इस मामले में पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम 13 शतकों के साथ दूसरे नंबर पर काबिज हैं. वहीं, भारत के युवा और विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर महज कुछ ही सालों में 11 शतक ठोककर दिग्गजों की इस कुलीन सूची में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है. इसके अलावा, क्विंटन डिकॉक (10), विराट कोहली (10) और डेविड वार्नर (10) जैसे धुरंधर भी टी20 क्रिकेट में 10 या उससे ज्यादा शतक लगा चुके हैं.



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