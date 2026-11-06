बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड संग दिखीं माधुरी दीक्षित! मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में छाया फैमिली का स्टाइल, VIDEO

इसे थोड़ा अलग तरह से लिखकर दें कि बॉलीवुड में दिवाली पार्टी का दौर शुरू हो चुका है. मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने 5 नवंबर को अपने घर दिवाली पार्टी रखी, जिसमें कई बड़े-बड़े सेलेब्स शामिल हुए. इनमें इंडस्ट्री की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित भी शामिल थीं. माधुरी, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में अपने पति डॉ. श्रीराम नेने और बेटे के साथ पहुंचीं. उनके साथ एक मिस्ट्री गर्ल भी नजर आई, जिसे उनके बेटे की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है. लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ माधुरी के खूबसूरत लुक की नहीं रही, बल्कि उनके बेटे और उसकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड ने भी सबका ध्यान खींच लिया. चारों एक साथ बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. जहां माधुरी पिंक साड़ी में खूबसूरती बिखेरती दिखीं, वहीं उनके बेटे और उनकी गर्लफ्रेंड का मॉडर्न एथनिक लुक भी चर्चा में रहा.



पिंक साड़ी में माधुरी का दिलकश अंदाज

माधुरी दीक्षित का एथनिक फैशन हमेशा से ही फैंस को पसंद आता रहा है. इस पार्टी के लिए भी उन्होंने ऐसा आउटफिट चुना, जिसमें ट्रेडिशनल खूबसूरती के साथ ग्लैमरस टच देखने को मिला. माधुरी ने मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी के लिए हॉट पिंक शेड की साटन फिनिश वाली साड़ी पहनी थी. साड़ी का चमकदार फैब्रिक उनके लुक को खास बना रहा था. इसके बॉर्डर पर सिल्वर और सफेद धागों से बारीक एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जो साड़ी की खूबसूरती बढ़ा रही थी. साड़ी का ड्रेप भी बहुत अलग था.

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उन्होंने इसके साथ स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया था. जूलरी की बात करें तो माधुरी ने कानों में हैवी स्टेटमेंट ईयररिंग्स और हाथों में डायमंड रिंग्स से अपने लुक को पूरा किया. उनके हाथ में पर्ल और क्रिस्टल वर्क वाला खूबसूरत पोटली बैग भी नजर आया. खुले कर्ली बाल, सटल मेकअप और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ माधुरी बेहद खूबसूरत लग रही थीं.



वाइट आउटफिट में क्लासी लगे श्रीराम नेने

माधुरी के साथ उनके पति डॉ. श्रीराम नेने भी पार्टी में पहुंचे. उन्होंने अपने आउटफिट के लिए सफेद रंग चुना और ऑल-वाइट लुक में नजर आए. श्रीराम नेने ने वाइट एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट पहनी थी, जिसके साथ मैचिंग शर्ट और लूज फिटिंग ट्राउजर कैरी किया था. उनका पूरा लुक काफी सोबर और एलिगेंट था. जहां माधुरी का पिंक आउटफिट पार्टी में रंग बिखेर रहा था, वहीं श्रीराम नेने का वाइट आउटफिट उन्हें क्लासी और सादगी भरा अंदाज दे रहा था. दोनों की जोड़ी साथ में काफी अच्छी लग रही थी.

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ग्रे शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में माधुरी के बेटे का स्टाइलिश लुक

इस पार्टी में माधुरी के बेटे अरिन की मौजूदगी ने भी लोगों का ध्यान खींचा. वह अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचे थे. उनके लुक की बात करें तो उन्होंने ग्रे-सिल्वर शेड की शीयर और टेक्सचर वाली शर्ट पहनी थी. शर्ट का हल्का शाइनी लुक पार्टी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था. इसे उन्होंने ब्लैक वेलवेट ट्राउजर के साथ पेयर किया था. कर्ली बाल और कॉन्फिडेंट अंदाज उनके पूरे लुक को कूल बना रहे थे. उनका आउटफिट ज्यादा हैवी नहीं था, लेकिन ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन उन्हें मॉडर्न पार्टी लुक दे रहा था.

उन्होंने अपने लुक को ब्लैक दुपट्टे के साथ कंप्लीट किया था. कानों में स्टेटमेंट ईयररिंग्स और सलीके से की गई स्टाइलिंग उनके पूरे लुक को पार्टी रेडी बना रही थी. उनका यह आउटफिट उन लोगों के लिए भी फैशन इंस्पिरेशन है, जो ट्रेडिशनल कपड़ों में थोड़ा मॉडर्न और ग्लैमरस टच पसंद करते हैं.



अरिन की गर्लफ्रेंड का ग्लैमरस अंदाज

माधुरी के बेटे अरिन की रूमर्ड गर्लफ्रेंड भी अपने आउटफिट को लेकर काफी चर्चा में रहीं. उन्होंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत कॉम्बिनेशन चुना था. उनका ब्लैक वेलवेट स्लीवलेस क्रॉप टॉप काफी स्टाइलिश लग रहा था. इसके साथ उन्होंने मल्टीकलर लहंगा पहना था, जिस पर रंग-बिरंगे सीक्वेंस और एथनिक मोटिफ्स बने हुए थे. लहंगे की रंगीन कारीगरी ब्लैक टॉप के साथ खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट बना रही थी.

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