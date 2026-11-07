शरद पवार ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज, चेस्ट इंफेक्शन का चल रहा था इलाज

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. 85 साल के शरद पवार की तबीयत में सुधार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर जाने की इजाजत दी. उन्हें सीने और सांस से जुड़ा संक्रमण होने के बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया था. इलाज के दौरान उनकी हालत स्थिर बनी हुई थी.

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डॉक्टरों के मुताबिक, शरद पवार इलाज पर अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे थे. उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा था. इससे पहले डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी हालत स्थिर है. छुट्टी देने का फैसला उनकी सेहत को देखते हुए लिया गया.

पहले पुणे के अस्पताल में हुए थे भर्ती

शरद पवार को 2 नवंबर को पुणे के रुबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया था. उन्हें खांसी और सीने में दर्द की शिकायत थी. डॉक्टरों ने उनकी जांच की थी. उन्हें कुछ समय तक निगरानी में भी रखा गया. जांच के बाद उनकी हालत स्थिर बताई गई थी.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On NCP-SCP chief Sharad Pawar's health, Breach Candy Hospital's Dr Pratit Samdani says, "Sharad Pawar has been discharged in a stable condition . He will continue his treatment at home... He had suffered from a bronchitis attack and a chest infection, which are now improving... He has been asked to continue his treatment at home and to take standard precautions that every citizen of the country should take... Given his age, a few additional instructions have been provided. He is very compliant, and I am very sure that he will take care of himself." — ANI (@ANI) November 7, 2026

4 नवंबर को उन्हें रुबी हॉल क्लिनिक से छुट्टी दे दी गई थी. इसके बाद वह मुंबई पहुंचे. यहां उन्हें आगे की जांच और इलाज के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने बताया था कि उन्हें सीने और सांस से जुड़ा संक्रमण है. उन्हें ब्रोंकाइटिस जैसी परेशानी भी थी.

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ब्रीच कैंडी अस्पताल में शरद पवार का इलाज डॉक्टर प्रतीत समदानी की देखरेख में चल रहा था. डॉक्टर ने बताया था कि उनकी हालत स्थिर है. वह इलाज पर अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. डॉक्टरों ने उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी. सुधार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

घर पर जारी रहेगा शरद पवार का इलाज

ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि शरद पवार को स्थिर हालत में अस्पताल से छुट्टी दी गई है. अब उनका इलाज घर पर ही जारी रहेगा. उन्हें ब्रोंकाइटिस का अटैक और सीने में संक्रमण हुआ था. अब दोनों समस्याओं में सुधार हो रहा है. डॉक्टर ने उन्हें घर पर इलाज जारी रखने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है. उम्र को देखते हुए उन्हें कुछ अतिरिक्त निर्देश भी दिए गए हैं.

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एकनाथ शिंदे और प्रफुल्ल पटेल ने की थी मुलाकात

शरद पवार की तबीयत जानने के लिए कई नेता अस्पताल पहुंचे थे. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उनसे मुलाकात की थी. शिंदे ने बताया था कि पवार की सेहत ठीक है. उनके मेडिकल पैरामीटर सामान्य हैं. उन्होंने कहा था कि पवार से बातचीत भी हुई.

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एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी अस्पताल पहुंचे थे. उन्होंने शरद पवार का हाल जाना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन कर उनकी सेहत की जानकारी ली थी. उन्होंने पवार के जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी. शरद पवार के अस्पताल में एडमिट होने की खबर के बाद उनके समर्थक लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ले रहे थे.



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