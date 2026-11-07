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शरद पवार ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज, चेस्ट इंफेक्शन का चल रहा था इलाज

NCP के वरिष्ठ नेता शरद पवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. उन्हें सीने और सांस से जुड़े संक्रमण के कारण एडमिट कराया गया था. डॉक्टरों के मुताबिक, सेहत में सुधार के बाद उन्हें घर जाने की इजाजत दी गई.

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NCP नेता शरद पवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. (File Photo-PTI)
NCP नेता शरद पवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. (File Photo-PTI)

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. 85 साल के शरद पवार की तबीयत में सुधार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर जाने की इजाजत दी. उन्हें सीने और सांस से जुड़ा संक्रमण होने के बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया था. इलाज के दौरान उनकी हालत स्थिर बनी हुई थी.

डॉक्टरों के मुताबिक, शरद पवार इलाज पर अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे थे. उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा था. इससे पहले डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी हालत स्थिर है. छुट्टी देने का फैसला उनकी सेहत को देखते हुए लिया गया.

पहले पुणे के अस्पताल में हुए थे भर्ती

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शरद पवार को 2 नवंबर को पुणे के रुबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया था. उन्हें खांसी और सीने में दर्द की शिकायत थी. डॉक्टरों ने उनकी जांच की थी. उन्हें कुछ समय तक निगरानी में भी रखा गया. जांच के बाद उनकी हालत स्थिर बताई गई थी.

4 नवंबर को उन्हें रुबी हॉल क्लिनिक से छुट्टी दे दी गई थी. इसके बाद वह मुंबई पहुंचे. यहां उन्हें आगे की जांच और इलाज के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने बताया था कि उन्हें सीने और सांस से जुड़ा संक्रमण है. उन्हें ब्रोंकाइटिस जैसी परेशानी भी थी.

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ब्रीच कैंडी अस्पताल में शरद पवार का इलाज डॉक्टर प्रतीत समदानी की देखरेख में चल रहा था. डॉक्टर ने बताया था कि उनकी हालत स्थिर है. वह इलाज पर अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. डॉक्टरों ने उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी. सुधार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

घर पर जारी रहेगा शरद पवार का इलाज

ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि शरद पवार को स्थिर हालत में अस्पताल से छुट्टी दी गई है. अब उनका इलाज घर पर ही जारी रहेगा. उन्हें ब्रोंकाइटिस का अटैक और सीने में संक्रमण हुआ था. अब दोनों समस्याओं में सुधार हो रहा है. डॉक्टर ने उन्हें घर पर इलाज जारी रखने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है. उम्र को देखते हुए उन्हें कुछ अतिरिक्त निर्देश भी दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें: PM मोदी ने फोन कर जाना शरद पवार का हाल, ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं NCP नेता

एकनाथ शिंदे और प्रफुल्ल पटेल ने की थी मुलाकात

शरद पवार की तबीयत जानने के लिए कई नेता अस्पताल पहुंचे थे. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उनसे मुलाकात की थी. शिंदे ने बताया था कि पवार की सेहत ठीक है. उनके मेडिकल पैरामीटर सामान्य हैं. उन्होंने कहा था कि पवार से बातचीत भी हुई.

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एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी अस्पताल पहुंचे थे. उन्होंने शरद पवार का हाल जाना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन कर उनकी सेहत की जानकारी ली थी. उन्होंने पवार के जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी. शरद पवार के अस्पताल में एडमिट होने की खबर के बाद उनके समर्थक लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ले रहे थे. 
 

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