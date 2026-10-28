IND vs NZ: 'पहली ही गेंद से धोना था!', वैभव सूर्यवंशी ने बोला था 'भाग मिल्खा भाग' वाला डायलॉग, अभिषेक शर्मा ने खोला बड़ा राज

वेलिंगटन के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की. भारतीय टीम के दोनों धुरंधर ओपनर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को एकतरफा अंदाज में जीत दिला दी.

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इस जीत के बाद अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने आपस में बातचीत करते हुए कई मजेदार और दिलचस्प खुलासे किए. मैच के बाद इंटरव्यू के दौरान वैभव ने अपनी तूफानी बैटिंग का राज खोलते हुए बताया कि उन्होंने अपनी सोच में क्या बदलाव किया था और कैसे मैदान पर उतरकर उन्होंने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं.

अभिषेक शर्मा ने एक दिलचस्प खुलासा करते हुए बताया कि मुकाबले से ठीक एक दिन पहले वैभव ने उनसे क्या कहा था. अभिषेक के मुताबिक, वैभव ने फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' का वह मशहूर डायलॉग दोहराते हुए कहा था कि भैया, खेलूंगा भी वैसे ही! यानी पिछली नाकामी को पीछे छोड़कर अपना शत-प्रतिशत देने और मैदान पर खूंखार अंदाज में उतरने का उनका इरादा बिल्कुल पक्का था.

वैभव ने बताया कि सीरीज के पिछले मुकाबलों में उन्होंने थोड़ा संभलकर खेलने की कोशिश की थी, जो उनके नेचुरल टी20 गेम के खिलाफ था. लेकिन इस बार उन्होंने पावरप्ले का पूरा फायदा उठाने और पहली ही गेंद से विपक्षी गेंदबाजों पर टूट पड़ने का पक्का इरादा किया था, जिसका फायदा टीम को एक धमाकेदार शुरुआत के रूप में मिला.

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𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙧𝙛𝙚𝙘𝙩 𝙊𝙥𝙚𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙎𝙩𝙖𝙩𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 👊 Fearless intent, mutual admiration and superb team character 🙌 Abhishek Sharma and Vaibhav Sooryavanshi decode it all 🤝 - By @RajalArora Watch 🔽 | #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/JTgxuGM2xG — BCCI (@BCCI) October 28, 2026

वैभव को देख जोश में आए अभिषेक

अभिषेक शर्मा ने भी युवा वैभव की जमकर तारीफ की और कहा कि जब 199 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव ने पहले ही ओवर से गेंदबाजों पर आक्रामक तेवर दिखाए तो नॉन-स्ट्राईक एंड पर खड़े होकर उन्हें भी गजब का जोश आ गया था. अभिषेक ने हंसते हुए यह भी कहा कि जिस तरह से ये बैटिंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था मानो गांव की छत पर गली क्रिकेट चल रहा हो!

A memorable night in Wellington 🥳 Stay tuned for an exclusive chat coming soon on https://t.co/DTi7UzPc4R with the architects themselves 🤝 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/qv3wrkdDX0 — BCCI (@BCCI) October 27, 2026

संजू सैमसन को लेकर कही ये बात

इस बातचीत में खिलाड़ियों ने संजू सैमसन का भी जिक्र किया. वैभव ने बताया कि टीम में सभी खिलाड़ी पूरी तरह सेल्फलेस हैं. संजू भाई ने अपनी पोजीशन छोड़कर दूसरों को मौका दिया जो यह दिखाता है कि टीम का माहौल कितना शानदार है.

इसके अलावा, अभिषेक शर्मा ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की भी तारीफ की और कहा कि एक समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड 220-230 रन बना लेगा, लेकिन अक्षर पटेल और बाकी गेंदबाजों ने शानदार कमबैक करके स्कोर को रोक लिया.

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