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IND vs NZ: 'पहली ही गेंद से धोना था!', वैभव सूर्यवंशी ने बोला था 'भाग मिल्खा भाग' वाला डायलॉग, अभिषेक शर्मा ने खोला बड़ा राज

दूसरे टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे तो हर तरफ यह सवाल उठने लगा था कि क्या अगले मैच में उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया जाएगा. ईशान किशन के चोटिल होने के बावजूद वैभव पर दबाव साफ था, क्योंकि अगर इस मैच में उनका बल्ला नहीं चलता तो टीम कॉम्बिनेशन बदलने या ईशान के फिट होने पर उनका पत्ता कट सकता था.

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वैभव को लेकर क्या बोले अभिषेक. (PHOTO: BCCI)
वैभव को लेकर क्या बोले अभिषेक. (PHOTO: BCCI)

वेलिंगटन के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की. भारतीय टीम के दोनों धुरंधर ओपनर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को एकतरफा अंदाज में जीत दिला दी. 

इस जीत के बाद अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने आपस में बातचीत करते हुए कई मजेदार और दिलचस्प खुलासे किए. मैच के बाद इंटरव्यू के दौरान वैभव ने अपनी तूफानी बैटिंग का राज खोलते हुए बताया कि उन्होंने अपनी सोच में क्या बदलाव किया था और कैसे मैदान पर उतरकर उन्होंने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं.

अभिषेक शर्मा ने एक दिलचस्प खुलासा करते हुए बताया कि मुकाबले से ठीक एक दिन पहले वैभव ने उनसे क्या कहा था. अभिषेक के मुताबिक, वैभव ने फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' का वह मशहूर डायलॉग दोहराते हुए कहा था कि भैया, खेलूंगा भी वैसे ही! यानी पिछली नाकामी को पीछे छोड़कर अपना शत-प्रतिशत देने और मैदान पर खूंखार अंदाज में उतरने का उनका इरादा बिल्कुल पक्का था.

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वैभव ने बताया कि सीरीज के पिछले मुकाबलों में उन्होंने थोड़ा संभलकर खेलने की कोशिश की थी, जो उनके नेचुरल टी20 गेम के खिलाफ था. लेकिन इस बार उन्होंने पावरप्ले का पूरा फायदा उठाने और पहली ही गेंद से विपक्षी गेंदबाजों पर टूट पड़ने का पक्का इरादा किया था, जिसका फायदा टीम को एक धमाकेदार शुरुआत के रूप में मिला.

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वैभव को देख जोश में आए अभिषेक

अभिषेक शर्मा ने भी युवा वैभव की जमकर तारीफ की और कहा कि जब 199 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव ने पहले ही ओवर से गेंदबाजों पर आक्रामक तेवर दिखाए तो नॉन-स्ट्राईक एंड पर खड़े होकर उन्हें भी गजब का जोश आ गया था. अभिषेक ने हंसते हुए यह भी कहा कि जिस तरह से ये बैटिंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था मानो गांव की छत पर गली क्रिकेट चल रहा हो!

संजू सैमसन को लेकर कही ये बात

इस बातचीत में खिलाड़ियों ने संजू सैमसन का भी जिक्र किया. वैभव ने बताया कि टीम में सभी खिलाड़ी पूरी तरह सेल्फलेस हैं. संजू भाई ने अपनी पोजीशन छोड़कर दूसरों को मौका दिया जो यह दिखाता है कि टीम का माहौल कितना शानदार है.

इसके अलावा, अभिषेक शर्मा ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की भी तारीफ की और कहा कि एक समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड 220-230 रन बना लेगा, लेकिन अक्षर पटेल और बाकी गेंदबाजों ने शानदार कमबैक करके स्कोर को रोक लिया. 

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