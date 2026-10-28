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हरदीप सिंह पुरी लड़ेंगे मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव, BJP की केंद्रीय चुनाव समिति ने किया नाम का ऐलान

बीजेपी ने मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को उम्मीदवार घोषित किया है. पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम को मंजूरी दी है. यह उपचुनाव पूर्व केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई एक सीट के लिए हो रहा है.

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MP राज्यसभा उपचुनाव के लिए BJP ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को उम्मीदवार बनाया है. (File Photo-ITG)
MP राज्यसभा उपचुनाव के लिए BJP ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को उम्मीदवार बनाया है. (File Photo-ITG)

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम को मंजूरी दी है. इस उपचुनाव के जरिए मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक खाली सीट भरी जाएगी.

हरदीप सिंह पुरी फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री हैं. बीजेपी की ओर से उनके नाम का ऐलान ऐसे समय हुआ है, जब मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है.

एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट

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मध्य प्रदेश की यह राज्यसभा सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित किया है. उपचुनाव के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की गई है. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 2 नवंबर है. इस चुनाव में मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायक राज्यसभा सदस्य चुनेंगे.

यह भी पढ़ें: क्या देश में लगने वाला है लॉकडाउन? आ गई सरकार की सफाई, जानें हरदीप पुरी ने क्या कहा

हरदीप सिंह पुरी के नाम पर लगी मुहर

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बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने हरदीप सिंह पुरी की उम्मीदवारी को मंजूरी दी है. पार्टी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, वह मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव लड़ेंगे. राज्यसभा की इस सीट पर उपचुनाव का नतीजा मध्य प्रदेश विधानसभा में दलों की संख्या और विधायकों के वोट के आधार पर तय होगा. 

12 नवंबर को होगा मतदान

मध्य प्रदेश की खाली राज्यसभा सीट पर 12 नवंबर को मतदान होना है. इससे पहले उम्मीदवारों को नामांकन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के तहत नामांकन, जांच और नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदान कराया जाएगा.

यह भी पढ़ें: पहले होर्मुज, अब रेड सी... हरदीप सिंह पुरी बोले- संकट में भी निखरा भारत!

हरदीप सिंह पुरी के नाम की घोषणा के साथ बीजेपी ने इस सीट के लिए अपना उम्मीदवार तय कर दिया है. अब चुनावी प्रक्रिया और मतदान के बाद ही यह साफ होगा कि राज्यसभा की यह सीट किसके खाते में जाती है.

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