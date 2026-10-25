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'तिलक वर्मा असली हीरो', पाकिस्तानी दिग्गज ने भारत की जीत पर दिल खोलकर की तारीफ

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपनी परफॉर्मेंस से फैन्स का ध्यान खींच लिया. 70 के स्कोर पर पांच विकेट गिरने के बाद तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी ने एक हारे हुए मुकाबले में भारतीय टीम तो जीत दिला दी.

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तिलक वर्मा ने किया कमाल. (PHOTO: AFP)
तिलक वर्मा ने किया कमाल. (PHOTO: AFP)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले गए रोमांचक टी20 मुकाबले के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने अपने यूट्यूब चैनल पर भारतीय टीम के प्रदर्शन की जमकर सराहना की है. मैच का विश्लेषण करते हुए बासित अली ने युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को इस जीत का असली हीरो बताया. उन्होंने कहा कि तिलक की वजह से हारी हुई बाजी भारत की झोली में आ गिरी.

बासित अली ने अपने शो में बात करते हुए कहा कि जब भारत के शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए थे. एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह हाथ से निकल चुका है, तब तिलक वर्मा ने बड़ी ही सूझबूझ से पारी को संभाला. 

उन्होंने कहा कि तिलक ने बड़ी बाउंड्री की तरफ हवा में शॉट खेलने का जोखिम नहीं उठाया और सिंगल-डबल के साथ-साथ छोटी बाउंड्री का सही इस्तेमाल किया.

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कप्तान श्रेयस अय्यर द्वारा वैभव सूर्यवंशी को नंबर 3 पर भेजने के फैसले की भी उन्होंने सराहना की. हालांकि उनका मानना है कि ईशान किशन के फिट होने पर प्लेइंग इलेवन में समीकरण बदल सकते हैं.

इसके साथ ही पाकिस्तान से भी भारतीय युवाओं के इस खेल के लिए तारीफ के कसीदे पढ़े गए. बासित अली ने नमन धीर और नीतीश कुमार रेड्डी के योगदान की भी प्रशंसा की, जिन्होंने निचले क्रम में आकर ताबड़तोड़ रन बनाए और मैच का पासा पलट दिया. 

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उन्होंने कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर की कप्तानी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ रणनीतिक भूलों की वजह से न्यूजीलैंड ने अपने हाथ में आया हुआ मैच गंवा दिया. मिचेल सेंटनर ने गेंद से दमदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट झटके. लेकिन बतौर कप्तान वह सही फैसला लेने से चूक गए. 

बासित अली ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर की रणनीति पर तंज कसते हुए कहा कि आज रात कीवी खिलाड़ियों के ख्वाब में यही बात आएगी कि आखिर जीता हुआ मैच उनके हाथ से कैसे फिसल गया. उन्होंने कहा कि सीमित ओवरों के क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद न फिंक जाए, तब तक मैच कभी खत्म नहीं होता. 

बासित अली के मुताबिक भारत के इस युवा लोअर मिडिल ऑर्डर ने अपनी काबिलियत साबित करने के साथ यह भी दिखा दिया कि टीम इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ कितना मजबूत है.

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