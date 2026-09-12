scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs AFG: घर में दहाड़ने को तैयार वैभव सूर्यवंशी को मिली बुरी खबर? दिल्ली के मैच पर मंडराया बड़ा खतरा!

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले टी20 मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है. अगर बारिश होती है तो ऐसे में मैच छोटा किया जा सकता है. लेकिन मैच नहीं होने की सूरत में वैभव सूर्यवंशी को तगड़ा झटका लग सकता है.

Advertisement
X
भारत-अफगानिस्तान मैच पर खतरा. (PHOTO: Reuters)
भारत-अफगानिस्तान मैच पर खतरा. (PHOTO: Reuters)

भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर टी20 मोड में लौटने के लिए तैयार है. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद अब भारतीय टीम की नजरें अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज पर है. 13 सितंबर यानी रविवार से भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है. 

रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले को फैन्स भी काफी उत्साहित हैं. क्रिकेट फैन्स के बीच सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वैभव सूर्यवंशी को लेकर है. दरअसल, अपने घर यानी भारत की सरजमीं पर वैभव पहली बार भारतीय जर्सी में नजर आने वाले हैं. 

वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से रातों-रात सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के दौरे पर इस 15 साल के लड़के ने 6 टी20 मैचों में ही तहलका मचा दिया. 189 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से वैभव अब तक 193 रन ठोक चुके हैं, जिसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ आई दो शानदार फिफ्टी भी शामिल हैं.

वैभव के पास होम डेब्यू करने का मौका

वैभव सूर्यवंसी ने अब तक भारत की जर्सी में अपने देश के अंदर कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. ऐसे में दिल्ली का यह मैच उनका होम डेब्यू होगा. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अगर वैभव को प्लेइंग-11 में मौका मिलता है तो भारतीय फैन्स पहली बार अपने इस नए सुपरस्टार को लाइव मैदान में छक्के छुड़ाते देखेंगे.

Advertisement

दिल्ली के आसमान में छिपा है खतरा!

वैभव के डेब्यू के बीच दिल्ली का मौसम एक बड़ा रोड़ा बन सकता है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को दिल्ली में बारिश होने के चांस हैं. शुक्रवार को भी दिल्ली में बारिश हुई है, जिससे मैदान की कंडीशन को लेकर टेंशन बढ़ गई है.

13 सितंबर को दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी. जबकि अन्य पूर्वानुमानों में बौछारें पड़ने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है. सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये है कि जैसे-जैसे शाम होगी, बारिश की संभावनाएं और अधिक बढ़ सकती है. 

भारत के खिलाफ ऐसा रहा है अफगानिस्तान का रिकॉर्ड 

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 का रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीमें 9 बार भिड़ी हैं, जिसमें सिर्फ एक बार एशियन गेम्स 2023 में बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ था. बाकी मैचों में टीम इंडिया का ही दबदबा रहा है. अफगानिस्तान की टीम भारत के खिलाफ दिल्ली में होने वाले मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन कर अपना रिकॉर्ड सुधारना चाहेगी. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Cooler Cleaning Tips: बारिश में कूलर में जम गई काई और गंदगी, रसोई की इस चीज से करें सफाई, बदबू भी होगी छूमंतर |
    Weekly Rashifal (14 to 20 september): मकर राशि में धन लाभ के संकेत, जानें आपके लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह |
    डेटिंग ऐप पर दोस्ती, फिर हॉस्टल में बुलाया... AMU के हॉस्टल में हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का खुलासा, BBA छात्र गिरफ्तार |
    नीम करोली बाबा की 'हनुमान अंश' का असर , अब करण जौहर लाएंगे धार्मिक फिल्म! |
    'मौतें कबूल लीं पर एक्शन किसी पर नहीं...', बालाघाट में 30 बच्चों की मौत पर भड़के CJP नेता अभिजीत दिपके, पीड़ित परिवारों से मिले |
    पिरामिड की तरह ग्‍लोबल पावर, कुछ देश ही कर रहे फैसला... भुगत रहा ग्‍लोबल साउथ! |
    मराठा आरक्षण पर फिर आंदोलन करेंगे जरांगे, 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल |
    आतंकवाद के खिलाफ दुनिया एकमत... BRICS में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा, टेरर फंडिंग रोकने पर बनी सहमति |
    बिहार में पढ़ाई का जुनून या मजबूरी, जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे! |
    'मिडिल ईस्ट और खाड़ी में जंग से बचना होगा', BRICS समिट से शी जिनपिंग का मैसेज
    Advertisement