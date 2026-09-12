IND vs AFG: घर में दहाड़ने को तैयार वैभव सूर्यवंशी को मिली बुरी खबर? दिल्ली के मैच पर मंडराया बड़ा खतरा!

भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर टी20 मोड में लौटने के लिए तैयार है. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद अब भारतीय टीम की नजरें अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज पर है. 13 सितंबर यानी रविवार से भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है.
रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले को फैन्स भी काफी उत्साहित हैं. क्रिकेट फैन्स के बीच सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वैभव सूर्यवंशी को लेकर है. दरअसल, अपने घर यानी भारत की सरजमीं पर वैभव पहली बार भारतीय जर्सी में नजर आने वाले हैं.
वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से रातों-रात सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के दौरे पर इस 15 साल के लड़के ने 6 टी20 मैचों में ही तहलका मचा दिया. 189 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से वैभव अब तक 193 रन ठोक चुके हैं, जिसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ आई दो शानदार फिफ्टी भी शामिल हैं.
Run. Collect. Hit. Repeat 🎯
🎥 Dive into a fun fielding drill with #TeamIndia Fielding Coach, Subhadeep Ghosh 💪#AFGvIND pic.twitter.com/Oani1FKKcW— BCCI (@BCCI) September 12, 2026
वैभव के पास होम डेब्यू करने का मौका
वैभव सूर्यवंसी ने अब तक भारत की जर्सी में अपने देश के अंदर कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. ऐसे में दिल्ली का यह मैच उनका होम डेब्यू होगा. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अगर वैभव को प्लेइंग-11 में मौका मिलता है तो भारतीय फैन्स पहली बार अपने इस नए सुपरस्टार को लाइव मैदान में छक्के छुड़ाते देखेंगे.
📍 New Delhi #TeamIndia all locked in ahead of the #AFGvIND T20I series 💪 pic.twitter.com/Z2Pre3rB9X— BCCI (@BCCI) September 12, 2026
दिल्ली के आसमान में छिपा है खतरा!
वैभव के डेब्यू के बीच दिल्ली का मौसम एक बड़ा रोड़ा बन सकता है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को दिल्ली में बारिश होने के चांस हैं. शुक्रवार को भी दिल्ली में बारिश हुई है, जिससे मैदान की कंडीशन को लेकर टेंशन बढ़ गई है.
13 सितंबर को दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी. जबकि अन्य पूर्वानुमानों में बौछारें पड़ने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है. सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये है कि जैसे-जैसे शाम होगी, बारिश की संभावनाएं और अधिक बढ़ सकती है.
September 12, 2026
भारत के खिलाफ ऐसा रहा है अफगानिस्तान का रिकॉर्ड
भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 का रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीमें 9 बार भिड़ी हैं, जिसमें सिर्फ एक बार एशियन गेम्स 2023 में बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ था. बाकी मैचों में टीम इंडिया का ही दबदबा रहा है. अफगानिस्तान की टीम भारत के खिलाफ दिल्ली में होने वाले मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन कर अपना रिकॉर्ड सुधारना चाहेगी.