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ODI वर्ल्ड कप 2027 की तारीख बदली? अब इस खास तारीख से होगी शुरुआत, ICC करेगा फेरबदल!

2027 वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन कराने पर ICC विचार कर रहा है. साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाला टूर्नामेंट पहले 8 अक्टूबर से प्रस्तावित था. फाइनल 21 नवंबर को होने की उम्मीद है. गांधी के साउथ अफ्रीका से गहरे संबंधों के चलते यह शुरुआत खास संदेश दे सकती है.

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पहले 8 अक्टूबर थी शुरुआत, अब 2 अक्टूबर पर नजर... गांधी जयंती से जोड़ने की तैयारी में ICC (Photo: Getty)
पहले 8 अक्टूबर थी शुरुआत, अब 2 अक्टूबर पर नजर... गांधी जयंती से जोड़ने की तैयारी में ICC (Photo: Getty)

वनडे वर्ल्ड कप 2027 एक खास तारीख से शुरू हो सकता है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) अगले साल अफ्रीका में होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट की शुरुआत 2 अक्टूबर 2027 यानी गांधी जयंती के दिन करने पर विचार कर रहा है. हालांकि, ICC की ओर से अभी तक टूर्नामेंट की शुरुआत की तारीख को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है.

साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाले इस वर्ल्ड कप को महात्मा गांधी की जयंती से शुरू करने की योजना के पीछे एक खास संदेश भी देखा जा रहा है. गांधी ने शांति और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया था और उनका साउथ अफ्रीका से भी गहरा संबंध रहा है.

गांधी जयंती पर वर्ल्ड कप शुरू करने का प्लान क्यों?
ICC की योजना अगर अमल में आती है तो 2027 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2 अक्टूबर को होगी. यही दिन महात्मा गांधी की जयंती है. गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी और उन्हें भारत में राष्ट्रपिता के रूप में सम्मान दिया जाता है.गांधी का साउथ अफ्रीका से भी लंबा जुड़ाव रहा. उन्होंने अपने जीवन के करीब 21 साल साउथ अफ्रीका में बिताए थे. ऐसे में साउथ अफ्रीका की मेजबानी में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप को गांधी जयंती के दिन शुरू करना एक प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है.

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पहले 8 अक्टूबर से शुरू होना था वर्ल्ड कप
शुरुआती योजना के मुताबिक 2027 वनडे वर्ल्ड कप 8 अक्टूबर 2027 से शुरू होना था. टूर्नामेंट से पहले 1 से 7 अक्टूबर तक वार्म-अप मुकाबले कराने की योजना थी.हालांकि, अब शेड्यूल में बदलाव की संभावना नजर आ रही है. नई योजना के तहत मुख्य टूर्नामेंट को 2 अक्टूबर से शुरू किया जा सकता है और वार्म-अप मुकाबलों को उससे पहले ही कम समय में कराया जा सकता है.वर्ल्ड कप का फाइनल फिलहाल 21 नवंबर 2027 को होने की उम्मीद है. अगर यही कार्यक्रम रहता है तो 14 टीमों का यह टूर्नामेंट करीब 50 दिनों तक चलेगा.

3 देशों में होंगे वर्ल्ड कप के मुकाबले
2027 वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया को मिली है. ICC ने हाल ही में एक समारोह में तीनों देशों के 12 वेन्यू का ऐलान किया था.साउथ अफ्रीका में 8 शहरों को मुकाबलों की मेजबानी मिलेगी. यहां वांडरर्स स्टेडियम (जोहान‍िसबर्ग), सेंचुरियन, न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड (केप टाउन), किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड (डरबन), सेंट जॉर्ज पार्क (गक्बेरहा), मंगाउंग ओवल (ब्लोमफोंटेन), बोलैंड पार्क (पार्ल) और बफेलो पार्क (क्यूगोम्पो सिटी, पूर्वी लंदन) शामिल हैं.जिम्बाब्वे में हरारे स्पोर्ट्स क्लब, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (बुलावायो) और मोसी-ओआ-तुन्या इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (विक्टोरिया फॉल्स) को चुना गया है.वहीं नामीबिया की राजधानी विंडहोक स्थित नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड 12वां वेन्यू होगा.

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वर्ल्ड कप का फॉर्मेट भी बदला
2027 वनडे वर्ल्ड कप में सिर्फ तारीख ही नहीं, बल्कि टूर्नामेंट के फॉर्मेट में भी बदलाव किया गया है. नए फॉर्मेट के तहत सबसे निचली रैंक वाली तीन टीमें पहले एक मिनी-लीग खेलेंगी, जिसे सुपर सीरीज कहा जाएगा.इस सुपर सीरीज की विजेता टीम मुख्य टूर्नामेंट में शामिल होने वाली 11 टीमों के साथ 12 टीमों के फील्ड का हिस्सा बनेगी.इसके बाद 12 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा. दोनों ग्रुप में टीमें आपस में मुकाबले खेलेंगी. ग्रुप स्टेज के बाद सुपर सेवन चरण होगा. इसके बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल खेला जाएगा.

भारत समेत 10 टीमें कर चुकी हैं क्वालिफाई
2027 वर्ल्ड कप के लिए अब तक 10 टीमों ने अपनी जगह पक्की कर ली है. इनमें दोनों सह-मेजबान साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं.बाकी चार टीमों का फैसला अगले साल होने वाले क्वालिफायर से होगा. इस क्वालिफायर में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी. इनमें सह-मेजबान नामीबिया के अलावा वेस्टइंडीज और आयरलैंड भी शामिल हैं.यानी 2027 वनडे वर्ल्ड कप का पूरा मैदान अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन अगर ICC की नई योजना पर मुहर लगती है तो टूर्नामेंट की शुरुआत 2 अक्टूबर 2027 को गांधी जयंती के दिन होकर इसे एक खास ऐतिहासिक संदेश से जोड़ा जा सकता है.

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