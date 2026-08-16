क्या कतर के कब्जे में हैं 3 ईरानी पायलट? तेहरान की गुहार पर आया दोहा का जवाब

ईरान के तीन लड़ाकू पायलटों को बंदी बनाए जाने के दावे पर कतर ने शनिवार को जवाब दिया. कतर ने तेहरान के उस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उसके बलों ने तीन ईरानी पायलटों को जिंदा पकड़ रखा है. कतर का कहना है कि उसने किसी भी पायलट को हिरासत में नहीं लिया. हालांकि, कतर ने एक पायलट का शव मिलने की पुष्टि जरूर की है. उसके राहत और बचाव दल को तलाशी के दौरान यह शव मिला था.

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ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा कि मार्च में सैन्य अभियान के दौरान तीन ईरानी पायलटों के विमान कतर में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश में मार गिराए गए. ईरान का दावा है कि विमान से बाहर निकलने के बाद तीनों पायलट जिंदा थे, लेकिन कतर की सेना ने उन्हें पकड़ लिया. ईरान ने इस मामले में दखल देने के लिए इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस से भी अपील की, ताकि पायलटों की वापसी हो सके.

कतर ने आरोपों को नकारा

कतर के विदेश मंत्रालय ने ईरान के आरोपों को गलत बताया है. कतर के मुताबिक, मार्च में कुछ ईरानी विमान उसके हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए थे. अधिकारियों ने उनसे संपर्क करने की कई कोशिशें कीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद कतर ने अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की.

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कतर का कहना है कि बाद में उसके सर्च और रेस्क्यू दल ने इलाके में छानबीन की. इस ऑपरेशन में टीम को एक पायलट का शव बरामद हुआ. कतर ने इस बारे में ईरान से संपर्क करके शव सौंपने की पेशकश भी की थी. साथ ही पूरे मामले की जानकारी साझा करने के लिए बुलाया था, लेकिन तेहरान की तरफ से अब तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है.

मार्च की घटना से जुड़ा है मामला

यह विवाद मार्च में हुई उस सैन्य कार्रवाई से जुड़ा है, जब ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच संघर्ष चल रहा था. ईरान का कहना था कि उसके विमान कतर में मौजूद एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने के मिशन पर थे. इसके बाद पायलटों के लापता होने का मामला सामने आया.

अब करीब छह महीने बाद ईरान ने तीन पायलटों के कतर में हिरासत में होने का दावा किया है. कतर ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया है. ऐसे में फिलहाल दोनों देशों के दावों में बड़ा अंतर है.

ईरान ने जहां तीन पायलटों के जिंदा होने की बात कही है, वहीं कतर का कहना है कि उसके पास कोई जीवित ईरानी पायलट नहीं है और तलाशी अभियान में एक के शव मिले थे. इसी दावे को लेकर दोनों देशों के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है.

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