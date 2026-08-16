क्या तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप? पोस्ट शेयर कर दिया संकेत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कुछ पोस्ट करके लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं. ट्रंप ने 'TRUMP 2028' लिखी कैप पहनी है. इसके नीचे कैप्शन में लिखा है कि हम जीतने वाले हैं. ट्रंप के इस पोस्ट के बाद उनके तीसरे कार्यकाल को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं.

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दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दो तस्वीरें शेयर की हैं. पहली तस्वीर में बाइडेन लिखकर नीचे अमेरिकी नागरिक को जेल की सलाखों के पीछे दिखाया गया. जबकि दूसरी तस्वीर में राष्ट्रपति ट्रंप लिखा है और नीचे अमेरिकी झंडों के साथ लोगों को विमान से लौटते हुए दिखाया गया.

जाहिर है कि ट्रंप इन तस्वीरों के जरिए उनके और पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल की तुलना कर रहे हैं. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर ही निशाना साधने की कोशिश की है. वे इस पोस्ट के जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि बाइडेन के कार्यकाल में कुछ अमेरिकी रूस की जेलों में ही रह गए जबकि ट्रंप के कार्यकाल में उन्हें वापस लाया जा रहा है.

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इतना ही नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और तस्वीर शेयर की है. यह तस्वीर उनकी ही है, इसमें उन्होंने एक कैप पहनी है जिसपर 'TRUMP 2028' लिखा है. साथ ही उन्होंने तस्वीर के साथ कैप्शन दिया है कि हम 2028 में जीतने वाले हैं. इस पोस्ट के बाद उनके तीसरे कार्यकाल को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं. अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के मुताबिक, एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है. और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2016 और 2024 में राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल है. ऐसे में, कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति से पत्रकारों से उनके तीसरे कार्यकाल को लेकर बात की थी. उनका कहना था कि वे 'तीसरा कार्यकाल' पसंद करेंगे लेकिन इस संबंध में कानून बहुत मजबूत है.

ट्रंप के इस बयान के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि वे इस संबंध में कोई न कोई बदलाव कर सकते हैं. अब, उनके इस पोस्ट के बाद इन अटकलों को और हवा मिल गई है.

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