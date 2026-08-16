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जब उसेन बोल्ट ने 100 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया

आज के दिन ही उसेन बोल्ट ने दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया था. इस रिकॉर्ड को आजतक कोई नहीं तोड़ पाया है.

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उसेन बोल्ट ने 100 मीटर में सबसे कम समय में दौड़ का रिकॉर्ड बनाया था (Photo - AI Generated)
उसेन बोल्ट ने 100 मीटर में सबसे कम समय में दौड़ का रिकॉर्ड बनाया था (Photo - AI Generated)

16 अगस्त 2009 को बर्लिन के ओलंपिक स्टेडियम में विश्व चैंपियनशिप के दौरान 22 साल के उसेन बोल्ट ने 100 मीटर रेस में विश्व रिकॉर्ड बनाया था. इस रिकॉर्ड को आजतक कोई नहीं तोड़ पाया है. उसेन पहले से ही दुनिया के सबसे तेज धावक थे. आज के दिन उन्होंने 100 मीटर दौड़ में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया और 9.58 सेकंड में दौड़ पूरी की. ​वे 9.6 सेकंड से कम समय में यह दौड़ पूरी करने वाले पहले धावक बने.

दौड़ शुरू करने से पहले बिजली की तरह तेज गति से दौड़ते हुए उसेन मुस्कुराए थे. फिर जमैका के इस धावक ने कमाल कर दिखाया. अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो आजतक अटूट है. 

2008 के बीजिंग ओलंपिक में बोल्ट ने 9.69 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया था. यह पहली बार था जब 100 मीटर की दौड़ 9.7 सेकंड से कम समय में पूरी की गई थी. बोल्ट की शानदार गति और सहज, चंचल व्यक्तित्व ने उन्हें ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई. फिर पर्यवेक्षकों ने गौर किया कि उन्होंने बीजिंग में अपनी दौड़ पूरी गति से नहीं की थी. कई लोगों ने अनुमान लगाया कि जल्द ही बोल्ट अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

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यह घटना अगले वर्ष उसी स्टेडियम में घटी, जहां एक बड़े धावक जेसी ओवेन्स ने 1936 के ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया था. शुरुआती दौर में आसानी से जीत हासिल करने के बाद, बोल्ट 100 मीटर फाइनल में टायसन गे के साथ खड़े हुए, जो उस समय उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले अमेरिकी धावक थे. गे के दूसरी ओर बोल्ट के हमवतन असाफा पॉवेल थे. साथ मिलकर, वे तीनों विश्व के सबसे तेज धावक थे.

हालांकि उनकी शुरुआती दौड़ को कमजोरी माना जाता था. बोल्ट ने जोरदार शुरुआत की और दौड़ के दौरान उनका प्रदर्शन बेहतर होता चला गया. गे ने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ दौड़ लगाते हुए 9.71 सेकंड में दौड़ पूरी की. फिर भी बोल्ट उनसे आगे निकल गए और एक मीटर से अधिक के अंतर से जीत हासिल की. ​​उत्साह से भरे बोल्ट ट्रैक के घुमाव पर दौड़ते रहे. अपनी छाती पीटते रहे और दर्शकों से मिल रही प्रशंसा का आनंद लेते रहे, तभी उनके आधिकारिक समय की घोषणा की गई.

इसके बाद बोल्ट ने कहा कि वह और भी तेज दौड़ सकते हैं. शायद 9.4 सेकंड में भी. 2017 विश्व चैंपियनशिप के बाद उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचे बिना ही संन्यास ले लिया, लेकिन उनका 100 मीटर का विश्व रिकॉर्ड आज भी कायम है.

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