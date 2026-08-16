Onion Uttapam Recipe: नाश्ते में बनाएं टेस्टी प्याज उत्तपम, चटनी और सांभर के साथ लगेगा लाजवाब

Onion Uttapam Recipe: सुबह का नाश्ता न सिर्फ शरीर को एनर्जी देता है, बल्कि आपको पूरे दिन एनर्जेटिक बनाए रखने और मूड को बेहतर करने में भी मदद करता है. लेकिन आप हर दिन एक जैसे नाश्ते में खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग खाना चाहते हैं तो प्याज उत्तपम एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. यह साउथ इंडियन डिश बनाने में आसान है और खाने में भी बेहद टेस्टी लगती है.

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इसे चावल और उड़द दाल के बैटर से तैयार किया जाता है और ऊपर से प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया डाला जाता है. इसे आप नारियल या टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर प्याज उत्तपम कैसे बना सकते हैं.

2 कप चावल

1 कप उड़द दाल

स्वादानुसार नमक

2 प्याज, बारीक कटे हुए

1 टमाटर, बारीक कटा हुआ

1-2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

थोड़ा सा हरा धनिया, बारीक कटा हुआ

तेल, जरूरत के अनुसार

1-2 चम्मच चाट मसाला

प्याज उत्तपम कैसे बनाते हैं?

सबसे पहले चावल और उड़द दाल को अच्छी तरह धो लें. इसके बाद दोनों को अलग-अलग या एक साथ लगभग 6 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें. आप चाहें तो इन्हें रातभर भी भिगोकर रख सकते हैं. अब भीगे हुए चावल और उड़द दाल का पानी निकालकर इन्हें मिक्सर में डालें और बारीक पीस लें. तैयार घोल को किसी बड़े बर्तन में निकालें और इसे कुछ घंटों के लिए ढककर रख दें, ताकि घोल अच्छी तरह तैयार हो जाए. इसके बाद घोल में स्वादानुसार नमक डालें और अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. अब गैस पर तवा रखें और उसे अच्छी तरह गर्म होने दें. तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर फैलाएं. इसके बाद एक कलछी घोल लेकर तवे पर डालें और इसे बहुत ज्यादा पतला न फैलाएं. उत्तपम को थोड़ा मोटा ही रखें. अब उत्तपम के ऊपर थोड़ा सा प्याज, टमाटर और हरा धनिया डाल सकते हैं. किनारों पर थोड़ा तेल डालकर इसे मीडियम गैस पर पकाएं. जब नीचे की तरफ से उत्तपम सुनहरा होने लगे तो इसे सावधानी से पलट दें और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेंक लें. उत्तपम दोनों तरफ से अच्छी तरह पक जाए तो इसे प्लेट में निकाल लें और ऊपर से थोड़ा चाट मसाला छिड़क दें. इसी तरह बाकी बैटर से भी उत्तपम तैयार कर लें. गरमा-गरम प्याज उत्तपम को नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी या सांभर के साथ सर्व करें. नाश्ते के अलावा इसे हल्के लंच या डिनर में भी खाया जा सकता है.

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