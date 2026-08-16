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'शिवम पंडित' के सामने फीके पड़े 'सिकंदर मिर्जा'! दूसरे दिन भी 'बंटवारा 1947' से दमदार निकली 'आवारापन 2'

आवारापन 2 की दीवानगी दूसरे दिन भी थमने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म ने दो दिनों में ही आराम से बंटवारा 1947 को काफी पीछे छोड़ दिया है. बॉक्स ऑफिस की रेस में इमरान के सामने सनी देओल फीके नजर आए हैं.

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बंटवारा को पछाड़ रही आवारापन 2 (Photo: Screengrab)
बंटवारा को पछाड़ रही आवारापन 2 (Photo: Screengrab)

आज से ठीक दो हफ्तों पहले किसने सोचा था कि इमरान हाशमी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सक्सेसफुल फिल्म डिलीवर करने वाले हैं. उनकी फिल्म आवारापन 2 ने अपने गानों-टीजर-ट्रेलर से कुछ खास हाईप नहीं बनाई थी. सबको लगने लगा कि बॉक्स ऑफिस क्लैश में सनी देओल की बंटवारा 1947 आराम से जीत जाएगी. लेकिन शायद नॉस्टैल्जिया जैसी चीज को कभी कम में नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी सरप्राइज कर सकती है. 

इमरान ने किया सरप्राइज

इमरान हाशमी की आवारापन 2 ने नॉस्टैल्जिया के सहारे, सनी देओल की नई फिल्म बंटवारा 1947 को पीछे छोड़ने का काम किया है. एडवांस बुकिंग में परफॉर्म कर चुकी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी ओपनिंग मिली थी. वहीं बंटवारा इसके सामने फीकी पड़ गई, अधिकतर थिएटर खाली नजर आए थे. हालांकि दूसरे दिन दोनों ही फिल्मों को अच्छे वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला. 

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शनिवार को जहां एक तरफ आवारापन 2 की कमाई में इजाफा आया, वहीं बंटवारा 1947 ने भी पहले दिन के मुकाबले तगड़ा जंप लिया. सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, इमरान की फिल्म ने दूसरे दिन 55% की ऑक्यूपेंसी के साथ 33.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. आवारापन 2 का टोटल नेट कलेक्शन 55.75 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. 

उसके ठीक सामने सनी देओल की फिल्म ने सेकेंड डे 34% की ऑक्यूपेंसी के साथ 13.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन दो दिनों में 19.25 करोड़ रुपये पहुंचा है. बंटवारा 1947 के ये आंकड़े आवारापन 2 के मुकाबले काफी कमजोर हैं. हालांकि बंटवारा के शोज, आवारापन 2 की तुलना अनुसार काफी कम भी हैं. जहां सनी की फिल्म 8000 के करीब स्क्रीन्स पर लगी है, वहीं इमरान की फिल्म 10,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर देखी जा रही है. 

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पहले वीकेंड अपना कौनसा रिकॉर्ड तोड़ेंगे इमरान?

आवारापन 2 इस समय जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि संडे भी फिल्म की कमाई दो दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा होने वाली है. अगर इमरान की फिल्म अपने पहले वीकेंड में 100 करोड़ रुपये के आसपास भी पहुंच गई, तो ये एक्टर के करियर की पहली सोलो फिल्म होगी जिसने ऐसा कारनामा किया.

वहीं बंटवारा 1947 भी अगर अपनी रफ्तार और तेज कर ले, तो पहले वीकेंड में ये आराम से 50 करोड़ रुपये पार जा सकती है. अब ऐसा होगा या नहीं, ये तो ऑडियंस पर निर्भर करेगा. वैसे आप संडे को दोनों में से कौनसी फिल्म देखना पसंद करेंगे?

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