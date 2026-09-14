IND vs AFG: टीम इंडिया को बड़ा झटका, अफगानिस्तान सीरीज से बाहर हुआ दिग्गज खिलाड़ी, कप्तान अय्यर की बढ़ी टेंशन

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में दमदार प्रदर्शन करने वाले वरुण चक्रवर्ती टीम से बाहर हो गए हैं. लंबे समय से वरुण को मैदान पर देखने का इंतजार करने वाले फैन्स के लिए यह एक बुरी खबर है. अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज के बाकी बचे मुकाबलों में वरुण चक्रवर्ती टीम के साथ नजर नहीं आएंगे.

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दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 1 विकेट लिया था. वरुण चक्रवर्ती ने भारत की 7 विकेट से जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

लेकिन मैच खत्म होने के बाद उनकी चोट की खबर सामने आई, जिसके बाद उन्हें पूरी सीरीज से बाहर होना पड़ा है. वरुण के बाहर होने से कप्तान श्रेयस अय्यर की टेंशन भी बढ़ गई है.

वरुण चक्रवर्ती के लिए यह साल चोटों के लिहाज से बेहद निराशाजनक रहा है. आईपीएल 2026 के दौरान उनके पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से वे आयरलैंड दौरे पर नहीं जा सके थे. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में वापसी की, लेकिन तीसरे मैच के बाद हैमस्ट्रिंग (मांसपेशियों में खिंचाव) की समस्या के कारण उन्हें फिर से बाहर होना पड़ा था.

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🎥 @ishankishan51 talks about the smooth switch from red-ball domestic cricket to white-ball international cricket in just a matter of days 👏 - By @RajalArora



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फिट होकर आए फिर हो गए अनफिट

बीसीसीआई के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (CoE) में लंबी रिहैब प्रक्रिया और घरेलू क्रिकेट में फिटनेस साबित करने के बाद ही उन्हें अफगानिस्तान सीरीज के लिए चुना गया था. दिलचस्प बात यह रही कि मैच खत्म होने के बाद वरुण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया था और तब तक उनकी इस नई इंजरी की खबर सामने नहीं आई थी.

चोट को लेकर कही थी यह बात

चोटों के सवाल पर उन्होंने कहा था कि खिलाड़ियों के लिए चोट लगना आम बात है. यह दिखाता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी सीमाओं से परे जाकर खेल रहे हैं. जब शरीर जवाब दे देता है, तो हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ता है ताकि और मजबूत होकर वापसी की जा सके.

बता दें कि 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स बेहद करीब हैं, ऐसे में टीम मैनजमेंट चाहेगी कि वरुण जल्द से जल्द फिट होकर वापस टीम का हिस्सा बन जाये.

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