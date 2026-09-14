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200 करोड़ पार 'हनुमान अंश', नीम करोली बाबा के बाद महाकवि तुलसीदास की कहानी लाएंगे डायरेक्टर, हुई घोषणा

फिल्म हनुमान अंश की मेगा-ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद, डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने तुलसीदास पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया है. ये फिल्म महावीर जैन फिल्म्स कंपनी प्रोड्यूस करने वाली है.

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कवि तुलसीदास की जानेंगे कहानी (Photo: ITGD)
कवि तुलसीदास की जानेंगे कहानी (Photo: ITGD)

नीम करोली बाबा की जिंदगी पर आधारित फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच चुकी है. अपने 38वें दिन इसने 200 करोड़ का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया. मात्र 2 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म पर भगवान की ऐसी कृपा बरसी कि इसने धुरंधर, एनिमल जैसी फिल्मों को भी धूल चटा दी. 

तुलसीदास पर बन रही फिल्म

हनुमान अंश बनाने वाले डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी इस समय हर तरफ छा चुके हैं. उनकी बनाई हुई फिल्म ने ऐसा कारनामा किया है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका. अपनी इस फिल्म की सफलता के बाद, विशाल ने एक और फिल्म की अनाउंसमेंट कर डाली है. नीम करोली बाबा पर फिल्म बनाने के बाद वो अब महाकवि तुलसीदास पर पिक्चर बनाएंगे. 

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विशाल चतुर्वेदी ने अपनी नई फिल्म का टाइटल 'राम बोला- द इम्मॉर्टल स्टोरी ऑफ गोस्वामी तुलसीदास' रखा है. इसकी कहानी उन्होंने लिखी है, और वो खुद ही इसे डायरेक्ट भी करेंगे. इस फिल्म को महावीर जैन फिल्म्स के बैनर तले बनाया जाएगा. विशाल इसके महावीर जैन के साथ मिलकर प्रोड्यूस भी करने वाले हैं. इस प्रोजेक्ट को लेकर महावीर जैन फिल्म्स ने भी अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की. 

कौन थे महाकवि तुलसीदास?

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महाकवि गोस्वामी तुलसीदास 16वीं सदी के महान वैष्णव संत और कवि थे. उनकी सबसे बड़ी पहचान अवधी भाषा में लिखी गई ‘रामचरितमानस’ से होती है, जो रामायण के लिए उनकी भक्ति से भरी एक सुंदर रचना है. इसके अलावा उनकी लिखी हुई हनुमान चालीसा भी बेहद लोकप्रिय है. 

तुलसीदास ने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली जैसी कुछ शानदार एवं प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखीं. उनका जन्म नाम रामबोला था. उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा लेने के साथ संस्कृत और हिंदू दर्शन का अध्ययन किया. बाद में उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़कर साधु और तपस्वी का जीवन अपनाने का फैसला किया. 

नीम करोली बाबा की जिंदगी को जिस तरह विशाल चतुर्वेदी ने सादगी और भक्ति-भाव से बड़े पर्दे पर दिखाया है, लोगों को वही उम्मीद अब महाकवि तुलसीदास की फिल्म से भी होने वाली है. वहीं हनुमान अंश के सीक्वल से भी उन्हें बड़ी आस है. देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या डायरेक्टर लोगों की उम्मीदों पर वापस खरे उतर पाएंगे या नहीं.

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