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अब 30 साल की उम्र में ही हो रहा कैंसर, डॉक्टर ने बताया कौन से लक्षण दिखते ही इलाज कराएं

कैंसर अब 50-60 साल की उम्र तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि 30-40 साल के युवा भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं.डॉक्टरों का कहना है कि लक्षणों को नजरअंदाज करने से बीमारी गंभीर हो जाती है, इसलिए असामान्य लक्षणों को दो-तीन हफ्ते से अधिक समय तक नजरअंदाज न करें.

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कम उम्र में हो रहा कैंसर
कम उम्र में हो रहा कैंसर

कैंसर अब 50 या 60 साल की उम्र में नहीं हो रहा, 30 साल की उम्र में ही लोग इसका शिकार हो रहे हैं. अधिकतर मामलों में मरीज देरी से अस्पताल आ रहे हैं, जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है. डॉक्टरों का कहना है कि लोगों में कैंसर के लक्षणों को लेकर सही जानकारी नहीं है. लंबे समय तक वह इनको सामान्य परेशानी समझते हैं, जब बीमारी गंभीर हो जाती है तब इलाज के लिए आते हैं. 

मैक्स अस्पताल में मेडिकल ऑनकोलॉजी विभाग में प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉ. समीर खत्री ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि उन्होंने अपनी ओपीडी (OPD) में मरीजों को देखते हुए पिछले कुछ सालों में एक बेहद चिंताजनक बदलाव महसूस किया है. एक वक्त था जब वह मानते थे कि कैंसर 50 या 60 की उम्र के बाद की बीमारी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है. आजकल 30 से 40 साल के युवा भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं. इस उम्र में हम अपने करियर, परिवार और भागदौड़ में इतने उलझे होते हैं कि शरीर की छोटी-मोटी दिक्कतों को 'थकान' या 'स्ट्रेस' मानकर टाल देते हैं. 

 युवाओं में पेट के कैंसर के मामले बढ़ रहे

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डॉ समीर ने बताया कि आजकल युवाओं में पेट और आंतों के कैंसर के मामले भी काफी बढ़ रहे हैं, जिसके शुरुआती लक्षणों को लोग अक्सर गैस या एसिडिटी मान लेते हैं, अगर आपकी टॉयलेट की आदतें अचानक बदल गई हैं, लंबे समय से कब्ज या डायरिया है, या पोटी के रास्ते में खून आ रहा है, तो यह सामान्य नहीं है. इसके अलावा, शरीर के किसी हिस्से में लगातार रहने वाला दर्द जो सामान्य पेनकिलर से भी ठीक न हो, लंबे समय तक चलने वाला हल्का बुखार, या हफ्तों तक खांसी का न जाना खासकर अगर बलगम में खून आए तो, ऐसे संकेत हैं जिन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए.

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यह भी पढ़ें: खांसते समय होता है छाती में दर्द? कहीं ये फेफड़ों का कैंसर तो नहीं, डॉक्टर ने बताया कब है खतरा

कैंसर का नाम सुनकर घबराना स्वाभाविक है, लेकिन हर गांठ या हर दर्द कैंसर नहीं होता. अगर कोई भी असामान्य लक्षण दो-तीन हफ्ते से ज्यादा बना हुआ है, तो इंटरनेट पर सर्च करके खुद अपना डॉक्टर बनने के बजाय किसी विशेषज्ञ से मिलेंय 30 की उम्र में अगर किसी भी दिक्कत की पहचान शुरुआती स्टेज में हो जाए, तो इलाज पूरी तरह संभव है.

यह भी पढ़ें: कैंसर के खिलाफ जंग में AI बना नई ताकत, AIIMS का ‘आई ऑन्कोलॉजी’ मॉडल BRICS पेपर में शामिल

कैंसर के इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें

बिना किसी कोशिश के अचानक वजन कम होना

हर समय थकान रहना

कमजोरी महसूस होना

शरीर में कोई गांठ जो ठीक न हो रही हो
 

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