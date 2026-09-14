scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दुश्मन टैंक, आतंकियों का बंकर... सब नष्ट करेगी नाग-MK2 मिसाइल, सेना में शामिल होने को रेडी

नाग एमके-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है. यह तीसरी पीढ़ी की फायर-एंड-फॉरगेट मिसाइल है जो आधुनिक टैंकों को नष्ट कर सकती है.

Advertisement
X
DRDO द्वारा विकसित नाग-एमके2 एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल ऑपरेशनल घोषित कर दी गई है. (Photo: PTI)
DRDO द्वारा विकसित नाग-एमके2 एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल ऑपरेशनल घोषित कर दी गई है. (Photo: PTI)

भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित नाग एमके-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अब भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है. पोखरण फील्ड रेंज में सफल फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल के बाद इस मिसाइल सिस्टम को ऑपरेशनल घोषित कर दिया गया है. 

यह तीसरी पीढ़ी की फायर-एंड-फॉरगेट मिसाइल है जो आधुनिक बख्तरबंद वाहनों खासकर विस्फोटक रिएक्टिव आर्मर वाले टैंकों को नष्ट कर सकती है. स्वदेशी तकनीक पर आधारित होने के कारण यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है. सेना की मैकेनाइज्ड यूनिट्स और सीमा क्षेत्रों में इसकी तैनाती से दुश्मन के टैंक खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें: रूस ने गेरान ड्रोन को बना दिया 'क्रूज मिसाइल', यूक्रेन का एयर डिफेंस बेहाल

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan, Houthis, Yemen
क्या PAK के पास हूतियों पर हमले लायक फाइटर जेट और मिसाइलें हैं?
West Bengal DRDO test facility
पश्चिम बंगाल में बनेगा DRDO का नया मिसाइल टेस्टिंग सेंटर
Saudi Arabia air Strike
ट्रंप ने किया इनकार, सऊदी अरब सीधे करेगा हूतियों पर हवाई वार
Russia Geran drones
रूस ने गेरान ड्रोन को बना दिया 'क्रूज मिसाइल', यूक्रेनी एयर डिफेंस बेहाल
Houthi rebels, Saudi Arabia border
सऊदी बॉर्डर से कितने दूर हैं हूती? मैप से समझें कैसे बढ़ रहा अरब के लिए खतरा

नाग एमके-2 की ताकत

नाग एमके-2 मूल नाग मिसाइल का एडवांस वर्जन है. इसकी लंबाई लगभग 1.83 मीटर और व्यास 150 मिलीमीटर है. कुल वजन करीब 42 किलोग्राम होता है. इसमें टेंडम हीट वॉरहेड लगा है जिसका वजन करीब 8 किलोग्राम है. यह वॉरहेड विस्फोटक रिएक्टिव आर्मर यानी ईआरए और रोल होमोजिनियस आर्मर को मिलाकर 900 मिलीमीटर से ज्यादा की पैठ बनाने में सक्षम है. 

Advertisement

NAG MK2 anti-tank guided missile

गाइडेंस सिस्टम इमेजिंग इन्फ्रारेड यानी आईआईआर सीकर पर आधारित है जो पैसिव होमिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है. इससे मिसाइल दिन-रात और हर मौसम में लक्ष्य को लॉक कर सकती है. रेंज में सुधार किया गया है. न्यूनतम रेंज लगभग 500 मीटर और अधिकतम रेंज 7 से 10 किलोमीटर तक बताई जाती है. गति 220 से 230 मीटर प्रति सेकंड है. जेट वेन कंट्रोल सिस्टम की मदद से इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बेहतर हुई है. 

टॉप अटैक क्षमता इसकी सबसे बड़ी खासियत है. मिसाइल लक्ष्य के ऊपर चढ़कर कमजोर ऊपरी हिस्से पर हमला करती है जहां टैंक का कवच सबसे पतला होता है. फायर-एंड-फॉरगेट होने के कारण ऑपरेटर मिसाइल छोड़ने के बाद सुरक्षित जगह पर जा सकता है. यह सिस्टम नामिका एमके-2 वाहन पर लगाया जाता है जो बीएमपी-2 पर आधारित है. जोरावर लाइट टैंक पर भी इसका सफल परीक्षण हो चुका है.

यह भी पढ़ें: सऊदी बॉर्डर से कितने दूर हैं हूती विद्रोही? मैप में समझें कैसे बढ़ रहा अरब मुल्क के लिए खतरा

भारतीय सेना को होने वाले फायदे

नाग एमके-2 की शामिल होने से भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. पहले सेना पुरानी वायर गाइडेड मिसाइलों और कुछ आयातित सिस्टम पर निर्भर थी. अब स्वदेशी मिसाइल के कारण आयात निर्भरता घटेगी और रखरखाव आसान होगा. सीमा क्षेत्रों खासकर चीन और पाकिस्तान सीमा पर आधुनिक टैंकों के खिलाफ प्रभावी जवाब तैयार हो जाएगा. फायर-एंड-फॉरगेट तकनीक से सैनिक सुरक्षित रहकर हमला कर सकेंगे. 

Advertisement

NAG MK2 anti-tank guided missile

नामिका वाहन की मदद से मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस तेजी से मूव कर सकेंगी और कई मिसाइल एक साथ ले जा सकेंगी. उत्पादन भारत डायनामिक्स लिमिटेड करेगा जिससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हजारों मिसाइल और नामिका वाहनों की खरीद की मंजूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई है. 

इससे सेना की स्ट्राइक क्षमता लंबे समय तक बनी रहेगी. ऊंचाई वाले इलाकों और रेगिस्तानी क्षेत्रों दोनों में इसका इस्तेमाल संभव है. कुल मिलाकर यह मिसाइल भारतीय सेना को आधुनिक युद्ध की जरूरतों के अनुरूप बनाती है और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम साबित होती है.

यह भी पढ़ें: हूतियों बनाम यमन सेना की जंग में सऊदी कहां से आ गया? सेना और हथियारों के मामले में दोनों पक्षों की क्या स्थिति

नाग मिसाइल परिवार डीआरडीओ के एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम का हिस्सा रहा है. एमके-2 में यूजर फीडबैक के आधार पर कई सुधार किए गए. सफल परीक्षणों के बाद अब उत्पादन और इंडक्शन का रास्ता साफ है. भविष्य में इसे और प्लेटफॉर्म पर लगाने तथा रेंज बढ़ाने की संभावनाएं हैं. 

यह प्रणाली न सिर्फ टैंक बल्कि बंकर जैसे टारगेट्स के खिलाफ भी प्रभावी साबित हो सकती है. भारतीय सेना की युद्धक क्षमता को नई ऊंचाई देने वाला यह सिस्टम देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    1200 किलो बारूद से उड़ जाता पूरा शहर, पटाखा फैक्ट्री में बन रहे थे बम और कारतूस |
    बेंगलुरु के 90 से ज्यादा अस्पतालों में कैंसर की नकली दवा की सप्लाई, बड़े रैकेट का खुलासा |
    'मैंने कपड़े पहने थे', हीरो संग इंटीमेट होने पर मिली नफरत, बताया पोर्न शो, एक्ट्रेस बोली- और करूंगी... |
    भड़का चीन, कहा- ये केवल अमेरिका की साजिश, एंथ्रोपिक के CEO ने ऐसा क्या कहा? |
    'पाकिस्तान के साथ खेलना ही बंद करो...', ट्रॉफी विवाद पर BCCI को लेना होगा बड़ा फैसला, वर्ल्ड चैम्पियन खिलाड़ी का फूटा गुस्सा |
    पश्चिमी यूपी में दलित वोट साधेगी सपा, 15 नवंबर को आगरा में होगा बड़ा सम्मेलन |
    टैबलेट, मेडिकल इंश्योरेंस और... एडवोकेट्स को सीएम योगी की 3 बड़ी सौगात |
    Rajasthani Mawa Baati Recipe: सूजी डालकर घर पर बनाएं राजस्थानी स्टाइल मावा बाटी, खाते ही भूल जाएंगे दाल-बाटी चूरमा! |
    मोहम्मद कैफ पर केस, महिला ने शादी का झांसा देने का लगाया आरोप |
    खिड़की, कत्ल और दूरबीन! व्हीलचेयर पर बैठे शख्स ने कैसे सुलझाई मर्डर मिस्ट्री
    Advertisement