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How To Dye Hairs Without Color: सफेद बालों को छिपाने के लिए हर बार डाई की जरूरत नहीं! इस पत्ते से पाएं नेचुरल काला रंग

How To Dye Hairs Without Color: उम्र से पहले सफेद होते बालों और केमिकल वाली डाई के नुकसान से परेशान हैं? सेज (Sage) की पत्तियों का पानी बिना किसी केमिकल के बालों को नेचुरल तरीके से डार्क टोन देने का एक बेहतरीन देसी ऑप्शन है. जानिए सेज की पत्तियों का पानी बनाने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका और इसे लगाने में क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए.

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सेज के पत्तियों के पानी को लगातार कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने से बालों पर कलर आता है. (Photo: ITG)
सेज के पत्तियों के पानी को लगातार कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने से बालों पर कलर आता है. (Photo: ITG)

How To Dye Hairs Without Color: उम्र बढ़ने के साथ बालों का सफेद होने बहुत ही आम बात है, लेकिन आजकल छोटे और टीनएजर्स के बाल भी उम्र से पहले सफेद हो रहे हैं. ऐसे में लोगों को हर कुछ हफ्तों में डाई करनी पड़ती है. हेयर डाई उनके सफेद बालों को काला तो कर देती है, लेकिन उसके केमिकल्स से बाल रूखे और बेजान भी हो जाते हैं. ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें हेयर डाई लगाने का झंझट पसंद नहीं आता. खासकर वे लोग जो बार-बार केमिकल वाले कलर का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं, उनके लिए नेचुरल ऑप्शन तलाशना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ऐसे में सेज (Sage) की पत्तियों से तैयार किया गया हेयर रिंस बालों को धीरे-धीरे डार्क टिंट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

हालांकि, ये किसी हेयर डाई की तरह सफेद बालों को तुरंत काला नहीं करता. इसका असर हल्का हो सकता है और इसे लगातार इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है. लेकिन जो लोग केमिकल वाले हेयर कलर्स से दूर रहना चाहते हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे सेज की पत्तियों का इस्तेमाल करके बालों को काला किया जा सकता है.

सफेद बालों के लिए ऐसे करें सेज का इस्तेमाल
सेज की पत्तियों से सफेद बालों को रंगने के लिए सबसे पहले सूखी सेज की पत्तियां लें और उन्हें पानी में अच्छी तरह उबालें. कुछ देर पकाने के बाद गैस बंद कर दें और इस पानी को ठंडा होने दें. अब इसे छानकर अलग रख लें.

बालों को शैंपू करने के बाद इस तैयार किए गए सेज की पत्तियों के पानी को बालों और खासकर सफेद बालों पर अच्छी तरह लगाएं. इसे कुछ देर बालों में लगा रहने दें और फिर पानी से धो लें.

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धीरे-धीरे दिख सकता है असर
इसका असर बाजार में मिलने वाले हेयर कलर की तरह तुरंत और बहुत गहरा नहीं होता. सेज की पत्तियों के पानी को नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर सफेद बालों में हल्का डार्क टिंट नजर आ सकता है. इसलिए अगर आप बिना डाई के बालों की सफेदी कम दिखाना चाहते हैं, तो इसे एक घरेलू ऑप्शन के तौर पर आजमा सकते हैं.

पहली बार इस्तेमाल से पहले करें पैच टेस्ट
नेचुरल चीजों का असर हर व्यक्ति के ऊपर एक जैसा नहीं होता. इसलिए सेज की पत्तियों के पानी को पूरे सिर पर लगाने से पहले स्किन के एक छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर कर लें. अगर जलन, खुजली या लालिमा जैसी समस्या हो तो इसका इस्तेमाल न करें.

डाई जैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा
ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि सेज से तैयार किया गया पानी परमानेंट हेयर डाई का ऑप्शन नहीं है. खासकर अगर बाल काफी ज्यादा सफेद हैं, तो उनसे तुरंत काला रंग मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. इसका असर व्यक्ति के बालों और इस्तेमाल की नियमितता के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है.

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