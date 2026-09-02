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Soft Roti Tips-Tricks: तवे से उतरते ही कड़क हो जाती है रोटी? बदलें ये 1 आदत, लंच बॉक्स में भी रहेगी बिल्कुल रुई जैसी सॉफ्ट

Soft Roti Tips-Tricks: क्या लंच बॉक्स में रखते ही आपकी रोटियां कड़क या गीली हो जाती हैं? तवे से उतरी नरम रोटी कुछ ही घंटों में अपना स्वाद और सॉफ्टनेस खो देती है. ऐसे में आटा गूंथने से लेकर रोटी पकाने और स्टोर करने तक की कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. आज हम आपको रोटी को घंटों सॉफ्ट रखने की ट्रिक्स बताने वाले हैं.

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रोटी को लंचबॉक्स में गीली होने से बचाने के लिए उसे थोड़ा ठंडा होने के बाद ही पैक करें. (Photo: ITG)
रोटी को लंचबॉक्स में गीली होने से बचाने के लिए उसे थोड़ा ठंडा होने के बाद ही पैक करें. (Photo: ITG)

Soft Roti Tips-Tricks: घर में रोटी रोजाना बनाई जाती है. ये रोज का काम है, लेकिन असली परेशानी तब होती है जब तवे से उतरते ही नरम और फूली हुई रोटी कुछ घंटे बाद कड़क और सूखी लगने लगती है. खासकर सुबह बनाई गई रोटियां जब लंच बॉक्स में पैक करके ले जानी हों, तो दोपहर तक उनका स्वाद और टेक्शचर पहले जैसा नहीं रहता. ऐसे में रोटी को दोबारा गर्म करने पर भी वो ताजी और सॉफ्ट नहीं लगती है.

कई बार लोग रोटी के सख्त होने की वजह आटे की क्वालिटी, पानी की मात्रा या बेलने के तरीके को मान लेते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता. रोटी को पकाने के बाद उसे किस तरह रखा जा रहा है, इसका भी उसकी सॉफ्टनेस पर काफी असर पड़ता है. सही तरीके से स्टोर न करने पर अच्छी तरह बनी रोटी भी कुछ ही घंटों में कड़क हो सकती है. कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप रोटियों को लंबे समय तक सॉफ्ट और खाने में स्वादिष्ट बनाए रख सकते हैं. आज हम आपको रोटी को घंटों तक सॉफ्ट रखने की ट्रिक बताने वाले हैं. इस ट्रिक को अपनाकर आप लंचबॉक्स में पैक की गई रोटी को भी सॉफ्ट रख सकते हैं.

गर्म रोटी को तुरंत डिब्बे में रखने की भूल ना करें 
तवे से उतरी रोटी के अंदर और बाहर गर्मी के साथ भाप भी मौजूद होती है. अगर रोटी को तुरंत एयरटाइट डिब्बे या लंच बॉक्स में बंद कर दिया जाए, तो ये भाप अंदर ही फंस जाती है. कुछ देर बाद भाप ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल सकती है. इससे रोटी ऊपर से चिपचिपी और नीचे से गीली होने लगती है.

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इसलिए रोटी को पैक करने से पहले करीब 30 से 60 सेकंड के लिए प्लेट या साफ कपड़े पर रख दें. इससे एक्स्ट्रा भाप निकल जाएगी. ध्यान रखें कि रोटी को पूरी तरह ठंडा नहीं करना है, सिर्फ उसकी एक्स्ट्रा भाप निकलने देनी है.

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रोटी को नरम रखना है तो कपड़ा आएगा काम
रोटियों को सीधे डिब्बे या लंच बॉक्स में रखने के बजाय उन्हें एक साफ और सूखे सूती कपड़े में लपेटकर रखें. कपड़ा एक्स्ट्रा नमी को सोखने में मदद करता है और रोटी पर पानी जमा होने से बचाता है.

अगर रोटी टिफिन में ले जा रहे हैं, तो पहले कपड़े में लपेटें और फिर डिब्बे में रखें. चाहें तो टिफिन के नीचे भी एक साफ सूखा कपड़ा या टिश्यू रख सकते हैं. इससे नीचे वाली रोटी के गीली या चिपचिपी होने के चांस कम होंगे.

रोटी अच्छी तरह फूलेगी तो ज्यादा देर रहेगी मुलायम
रोटी को सॉफ्ट रखने के लिए सिर्फ स्टोरेज ही नहीं, उसे पकाने का तरीका भी ध्यान रखना जरूरी है. जब रोटी तवे पर अच्छी तरह फूलती है, तो उसके अंदर भाप बनती है. यही नमी कुछ समय तक रोटी को मुलायम बनाए रखने में मदद करती है.

वहीं रोटी को जरूरत से ज्यादा देर तक तवे पर सेंकने से उसकी नमी कम हो सकती है. ऐसी रोटी ठंडी होने के बाद जल्दी कड़क महसूस होती है. इसलिए रोटी को अच्छी तरह पकाएं, लेकिन जरूरत से ज्यादा न सेंकें.

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आटा गूंथने में भी रखें इन बातों का ध्यान
अगर आटा बहुत सख्त है, तो रोटी को सिर्फ सही तरीके से रखने से वह लंबे समय तक नरम नहीं रहेगी. आटा गूंथते समय हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. आटे में थोड़ा तेल या घी मिलाने से भी रोटी का टेक्शचर सही हो सकता है.

आटा गूंथने के बाद उसे तुरंत बेलने के बजाय करीब 20 से 30 मिनट ढककर रख दें. इससे आटा अच्छी तरह सेट हो जाता है और रोटियां नरम बनाने में मदद मिल सकती है. बहुत ज्यादा सूखा आटा लगाने से भी रोटी जल्दी सख्त हो सकती है.

नीचे वाली रोटी गीली क्यों हो जाती है?
कई बार रोटियों में सबसे ऊपर वाली ठीक रहती है, लेकिन नीचे की रोटी गीली या चिपचिपी हो जाती है. इसकी वजह डिब्बे के अंदर जमा हुई नमी हो सकती है. गर्म रोटियों से निकलने वाली भाप ठंडी होकर पानी में बदलती है और ये नमी नीचे जमा हो सकती है.

इससे बचने के लिए डिब्बे के नीचे सूखा कपड़ा या टिश्यू रखें और रोटियों को भी कपड़े में लपेटकर रखें.

रोटी को सब्जी के साथ रखने से भी बचें
अगर टिफिन में रोटी और सब्जी एक ही हिस्से में रखी है, तो सब्जी की ग्रेवी और गर्म भाप रोटी को जल्दी गीला कर सकती है. इसलिए बेहतर है कि रोटी को सब्जी से अलग रखें. अलग-अलग सेक्शन वाले लंच बॉक्स का इस्तेमाल इस काम में काफी सुविधाजनक रहता है.

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रोटी सख्त होने की असली वजह क्या है?
रोटी ठंडी होने के साथ उसमें मौजूद नमी धीरे-धीरे बदलती है और स्टार्च का स्ट्रक्चर भी बदलने लगता है. इसी वजह से कुछ समय बाद रोटी पहले जैसी मुलायम नहीं लगती. वहीं दूसरी तरफ, अगर डिब्बे में जरूरत से ज्यादा भाप बंद हो जाए तो रोटी सूखने के बजाय गीली और चिपचिपी हो सकती है.

इसलिए रोटी को लंबे समय तक सॉफ्ट रखने का सीधा मतलब ये नहीं है कि उसे पूरी तरह बंद करके नमी रोक दें. रोटी को मुलायम रखने का सही तरीका ये है कि उसे न बहुत ज्यादा सूखने दें और न ही भाप को अंदर फंसने दें.

बस इन 5 बातों का रखें ध्यान

  • तवे से उतरी रोटी को तुरंत एयरटाइट डिब्बे में न बंद करें.
  • पैक करने से पहले थोड़ी देर अतिरिक्त भाप निकलने दें.
  • रोटियों को साफ सूती कपड़े में लपेटकर रखें.
  • रोटी को जरूरत से ज्यादा न सेंकें.
  • रोटी और सब्जी को अलग-अलग रखें.
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