scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हर 10 में 4 लोगों में हाई ब्लड शुगर की समस्या, 40% ने बताया ज्यादा मानसिक तनाव, हेल्थ डाटा ने बढ़ाई चिंता

हाल के हेल्थ डेटा के अनुसार भारत में करीब 40% लोगों में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से अधिक पाया गया है, जबकि लगभग 40% ने पिछले सप्ताह अपने मानसिक तनाव को बहुत ज्यादा बताया है. यह आंकड़े स्वास्थ्य जांच में आर्थिक स्थिति के प्रभाव को भी दर्शाते हैं, जहां उच्च आय वाले लोग फुल-बॉडी हेल्थ टेस्ट अधिक कराते हैं.

Advertisement
X
ब्लड शुगर बढ़ने से डायबिटीज
ब्लड शुगर बढ़ने से डायबिटीज

देश में डायबिटीज और मानसिक तनाव जैसी स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़़ रही हैं, इसका अंदाजा हाल के हेल्थ डेटा से लगाया जा सकता है. डाटा के मुताबिक, देश में बड़ी संख्या में लोगों की ब्लड शुगर सामान्य से अधिक पाई गई है. वहीं करीब 40 फीसदी लोगों ने अपने शरीर में मानसिक तनाव का लेवल काफी ज्यादा बताया. आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि स्वास्थ्य जांच कराने के मामले में लोगों की आर्थिक स्थिति का बड़ा असर पड़ता है. 

Workforce Health Index 2026 के डाटा के मुताबिक, 10 में से लगभग 4 रिपोर्ट में बढ़ी शुगर आई है. कुल 7,088 लोगों के HbA1c टेस्ट रिपोर्ट में 38.7 फीसदी रिपोर्ट ऐसी थीं, जिनमें ब्लड शुगर का लेवल प्री-डायबिटीज या डायबिटीज पर था.  HbA1c एक तरह का ब्लड टेस्ट है, जिससे पिछले करीब 2-3 महीनों के दौरान शरीर में ब्लड शुगर के औसत स्तर का अंदाजा लगाया जाता है. इसलिए इस टेस्ट की रिपोर्ट व्यक्ति के लंबे समय के ब्लड शुगर कंट्रोल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है.

10 में 4 लोगों ने बताया ज्यादा मानसिक तनाव

सम्बंधित ख़बरें

Blue cut lenses for eyes
क्या ब्लू-कट लेंस वाकई आंखों के लिए फायदेमंद है? डॉक्टर ने बताया सच
Medicine and water intake
दवा खाते समय पानी कितना पीते हैं? इन गलतियों से कम होता है असर
cough and cold
बदले मौसम में हुई खांसी को हल्के में ना लें, जानें कब है खतरे की घंटी
Pomegranates for heart health
हार्ट के फंक्शन में 80% सुधार कर सकता है ये एक फल, रिसर्च में दावा
Heated Tabaco products
बढ़ रहा हीटेड टोबैको पीने का ट्रेंड, क्या ये कम नुकसान करता है?

ब्लड शुगर के साथ मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक और आंकड़ा सामने आया. कुल 7,346 लोगों में से 40.4 फीसदी लोगों ने पिछले एक सप्ताह में अपने शरीर में मानसिक तनाव लेवल बहुत ज्यादा बताया है. यानी बड़ी संख्या में लोगों ने खुद को काफी ज्यादा मानसिक तनाव महसूस किया है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: टीके के बाद पैरासिटामोल की जगह दे दी डायबिटीज की गोली, 5 बच्चे ICU में भर्ती

हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा किसे ज्यादा मिल रहा है?

आंकड़ों में यह भी सामने आया कि हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े दावों में कर्मचारियों की तुलना में उनके परिवार की हिस्सेदारी ज्यादा रही.
कुल दावों में 66.5 फीसदी परिवार के सदस्यों से जुड़े थे, जबकि कर्मचारियों से जुड़े दावों की हिस्सेदारी 33.5 फीसदी रही. यह आंकड़ा बताता है कि स्वास्थ्य बीमा का इस्तेमाल केवल कर्मचारी ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी बड़ी संख्या में कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: क्या पोहा खाने से शुगर लेवल बढ़ जाता है? डायबिटीज के मरीज खाएं या नहीं, AIIMS के डॉक्टर ने बताया

आय बढ़ी तो फुल-बॉडी हेल्थ टेस्ट भी बढ़ा

स्वास्थ्य जांच को लेकर आर्थिक स्थिति का बड़ा अंतर भी देखने को मिला. सालाना 3 लाख रुपये से कम आय वाले लोगों में केवल 15.6 फीसदी ने फुल-बॉडी डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने की जानकारी दी. इसके मुकाबले 40 लाख रुपये या उससे अधिक सालाना आय वाले लोगों में यह आंकड़ा बढ़कर 54.3 फीसदी हो गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Pitru Paksha 2026: सपने में अचानक दिख जाएं पूर्वज तो न करें नजरअंदाज! स्वप्न शास्त्र से जानें इनका गहरा अर्थ |
    'बेटा स्कूल नहीं जाते हो...?' कचरा बीनते बच्चे को देख DM ने रोकी गाड़ी, अफसरों से कहा- एडमिशन कराओ, वीडियो वायरल |
    एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, महिला रिकर्व टीम ने तीरंदाजी में जीता गोल्ड |
    महाराष्ट्र के अमरावती में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-टेंपो पिकअप की टक्कर में 7 की मौत, 19 घायल |
    आज खरीदारी या घूमने निकल रहे? तो कैश लेकर चलें, 'No UPI Day' से हो सकती है परेशानी |
    'PM मोदी के आइडिया पर यूक्रेन में खत्म हो सकती है जंग...', रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान |
    Hyundai की रिकॉर्ड तोड़ सेल्स, 30 दिनों में कंपनी ने बेच दीं इतनी हजार कारें |
    How To Make Hanging Planters: कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल फेंके नहीं! बनाएं बाजार में महंगा मिलने वाला स्टाइलिश 'हैंगिंग प्लांटर', बहुत ही आसान है तरीका |
    देवरिया में ब्रेकर बनवाने को लेकर विवाद, RSS कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या |
    नीतीश की JDU में बगावत, अनंत सिंह ने नीरज कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा
    Advertisement