Chana Dal Cooking Tips: चना दाल बार-बार रह जाती है सख्त? पकाते समय न करें ये 6 गलतियां, हर बार बनेगी एकदम परफेक्ट

Chana Dal Cooking Tips: खाने में तो सभी दाल अच्छी लगती हैं और सबको बनाने का तरीका भी एक जैसा ही होता है. मगर जहां अरहर, मसूर और मूंग दाल जल्दी गल जाती है. वहीं, चना दाल को बनाने में लोगों को परेशानी आती है. चना दाल स्वादिष्ट होने के साथ-साथ प्रोटीन और फाइबर का भी अच्छा सोर्स मानी जाती है. लेकिन कई बार घर पर चना दाल बनाते समय एक आम परेशानी सामने आती है.

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दाल लंबे समय तक पकाने के बाद भी सख्त रह जाती है. प्रेशर कुकर में कई सीटी आने के बावजूद अगर दाल अच्छी तरह गल नहीं रही है. कई बार लोग इसको दाल की क्वालिटी में कमी समझ लेते हैं, बल्कि इसका एक कारण खाना पकाने का तरीका भी हो सकता है.

आइए जानते हैं चना दाल पकाते समय कौन-सी गलतियां इसे सख्त बना देती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है. अगर आप इन गलतियों को करने से बचेंगे तो चने की दाल हर बार एकदम परफेक्ट बनेगी.

दाल को बिना भिगोए पकाना

चना दाल दूसरी दालों के मुकाबले थोड़ी सख्त होती है. इसे सीधे कुकर में डालकर पकाने पर गलने में ज्यादा समय लग सकता है. इसलिए दाल को पकाने से पहले कम से कम 1 से 2 घंटे पानी में भिगोएं. इससे दाल पानी सोखकर नरम हो जाती है और जल्दी पकती है.

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दाल को अच्छी तरह न धोना

दाल को पकाने से पहले 2 से 3 बार साफ पानी से धोना जरूरी है. इससे धूल-मिट्टी और अतिरिक्त स्टार्च निकल जाता है. धोने के बाद दाल को कुछ देर भिगोकर रखने से बेहतर टेक्सचर मिल सकता है. इससे दाल अच्छी भी बनती है.

पानी की मात्रा का ध्यान न रखना

बहुत कम पानी डालने पर दाल ठीक से नहीं गलती और कुकर में पानी जल्दी खत्म हो सकता है. वहीं बहुत ज्यादा पानी डालने से दाल जरूरत से ज्यादा पतली हो सकती है. इसलिए दाल की मात्रा और पकाने के तरीके के हिसाब से पर्याप्त पानी डालें.

शुरुआत में ही खट्टी चीजें डाल देना

दाल को पकाते समय शुरुआत में ही टमाटर, इमली, नींबू या दूसरी खट्टी चीजें डाल दें. यह सभी चीजें एक तो स्वाद को बढ़ाती हैं, लेकिन इन्हें दाल के पूरी तरह नरम होने से पहले डालने से पकने का प्रोसेस स्लो हो सकता है. इसलिए दाल के गल जाने के बाद टमाटर या अन्य खट्टी चीजें मिलाना बेहतर रहता है.

बहुत पुरानी दाल इस्तेमाल करना

अक्सर घरों में लोग घर में रखी पुरानी दालों का इस्तेमाल करते हैं. अगर दाल काफी पुरानी है, तो उसे पकने में नॉर्मल से ज्यादा समय लग सकता है. कई बार अच्छी तरह भिगोने और प्रेशर कुकर में पकाने के बाद भी पुरानी दाल का टेक्सचर मनचाहा नहीं आता. इसलिए दाल खरीदते समय बहुत पुराना स्टॉक लेने से बचें और उसे सूखी, एयरटाइट जगह पर रखें.

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कुकर का प्रेशर तुरंत रिलीज करना

दाल पकने के तुरंत बाद कुछ लोग जल्दी में कुकर का प्रेशर जबरदस्ती निकालने लगते हैं. मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेशर कुछ देर प्राकृतिक रूप से निकलने देना बेहतर है. इससे दाल को अंदर की गर्मी में और नरम होने का समय मिलता है.

अगर दाल फिर भी सख्त रह जाए तो क्या करें?

अगर पकने के बाद चने की दाल थोड़ी सख्त रह गई है, तो उसमें थोड़ा गर्म पानी डालकर दोबारा कुछ मिनट पकाया जा सकता है. इसके बाद करछी या चम्मच से दाल को हल्का मैश करने पर इसकी कंसिस्टेंसी भी बेहतर हो जाती है.

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