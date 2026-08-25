scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Chana Dal Cooking Tips: चना दाल बार-बार रह जाती है सख्त? पकाते समय न करें ये 6 गलतियां, हर बार बनेगी एकदम परफेक्ट

चना दाल स्वादिष्ट और प्रोटीन-फाइबर से भरपूर होती है, लेकिन कई बार प्रेशर कुकर में पकाने के बाद भी सख्त रह जाती है. इसकी वजह दाल को न भिगोना, कम पानी डालना या शुरुआत में खट्टी चीजें मिलाना हो सकती हैं. जानिए चना दाल पकाते समय किन गलतियों से बचना चाहिए.

Advertisement
X
चना दाल को पहले भिगोकर बनाना चाहिए. (PHOTO:AI)
चना दाल को पहले भिगोकर बनाना चाहिए. (PHOTO:AI)

Chana Dal Cooking Tips: खाने में तो सभी दाल अच्छी लगती हैं और सबको बनाने का तरीका भी एक जैसा ही होता है. मगर जहां अरहर, मसूर और मूंग दाल जल्दी गल जाती है. वहीं, चना दाल को बनाने में लोगों को परेशानी आती है. चना दाल स्वादिष्ट होने के साथ-साथ प्रोटीन और फाइबर का भी अच्छा सोर्स मानी जाती है. लेकिन कई बार घर पर चना दाल बनाते समय एक आम परेशानी सामने आती है.

दाल लंबे समय तक पकाने के बाद भी सख्त रह जाती है. प्रेशर कुकर में कई सीटी आने के बावजूद अगर दाल अच्छी तरह गल नहीं रही है. कई बार लोग इसको दाल की क्वालिटी में कमी समझ लेते हैं, बल्कि इसका एक कारण खाना पकाने का तरीका भी हो सकता है.

आइए जानते हैं चना दाल पकाते समय कौन-सी गलतियां इसे सख्त बना देती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है. अगर आप इन गलतियों को करने से बचेंगे तो चने की दाल हर बार एकदम परफेक्ट बनेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Anushka Ranjan-Aditya Seal (Photo: ITG)
150 IVF इंजेक्शन का दर्द झेलकर मां बनीं आलिया की बेस्ट फ्रेंड अनुष्का रंजन, घर आईं Twins बेटियां, रखे प्यारे नाम
बंगाल की फेमस राधावल्लभी पूरी रेसिपी (Photo-ITG)
नाश्ते में बनाएं बंगाल की कुरकुरी राधावल्लभी पूरी, स्वाद है लाजवाब
प्रोटीन के लिए खाएं गांवों की ये 5 देसी चीजें (Photo-ITG)
सप्लीमेंट नहीं! इन 5 देसी चीजों से पाएं नेचुरल प्रोटीन
Besan Chilla Recipe (Photo: ITG)
पकौड़ी का बचा बेसन न करें बर्बाद, 5 मिनट में बनाएं क्रिस्पी चीला
ऐसे बनाएं संजीव कपूर स्टाइल टेस्टी भिंडी कढ़ी (Photo-ITG)
गरमा-गरम चावल के साथ बनाएं टेस्टी भिंडी कढ़ी, रेसिपी है आसान

दाल को बिना भिगोए पकाना

चना दाल दूसरी दालों के मुकाबले थोड़ी सख्त होती है. इसे सीधे कुकर में डालकर पकाने पर गलने में ज्यादा समय लग सकता है. इसलिए दाल को पकाने से पहले कम से कम 1 से 2 घंटे पानी में भिगोएं. इससे दाल पानी सोखकर नरम हो जाती है और जल्दी पकती है.

Advertisement

 दाल को अच्छी तरह न धोना

दाल को पकाने से पहले 2 से 3 बार साफ पानी से धोना जरूरी है. इससे धूल-मिट्टी और अतिरिक्त स्टार्च निकल जाता है. धोने के बाद दाल को कुछ देर भिगोकर रखने से बेहतर टेक्सचर मिल सकता है. इससे दाल अच्छी भी बनती है.

पानी की मात्रा का ध्यान न रखना

बहुत कम पानी डालने पर दाल ठीक से नहीं गलती और कुकर में पानी जल्दी खत्म हो सकता है. वहीं बहुत ज्यादा पानी डालने से दाल जरूरत से ज्यादा पतली हो सकती है. इसलिए दाल की मात्रा और पकाने के तरीके के हिसाब से पर्याप्त पानी डालें.

शुरुआत में ही खट्टी चीजें डाल देना

दाल को पकाते समय शुरुआत में ही टमाटर, इमली, नींबू या दूसरी खट्टी चीजें डाल दें. यह सभी चीजें एक तो स्वाद को बढ़ाती हैं,  लेकिन इन्हें दाल के पूरी तरह नरम होने से पहले डालने से पकने का प्रोसेस स्लो हो सकता है. इसलिए दाल के गल जाने के बाद टमाटर या अन्य खट्टी चीजें मिलाना बेहतर रहता है.

बहुत पुरानी दाल इस्तेमाल करना

 अक्सर घरों में लोग घर में रखी पुरानी दालों का इस्तेमाल करते हैं. अगर दाल काफी पुरानी है, तो उसे पकने में नॉर्मल से ज्यादा समय लग सकता है. कई बार अच्छी तरह भिगोने और प्रेशर कुकर में पकाने के बाद भी पुरानी दाल का टेक्सचर मनचाहा नहीं आता. इसलिए दाल खरीदते समय बहुत पुराना स्टॉक लेने से बचें और उसे सूखी, एयरटाइट जगह पर रखें.

Advertisement

कुकर का प्रेशर तुरंत रिलीज करना

दाल पकने के तुरंत बाद कुछ लोग जल्दी में कुकर का प्रेशर जबरदस्ती निकालने लगते हैं. मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेशर कुछ देर प्राकृतिक रूप से निकलने देना बेहतर है. इससे दाल को अंदर की गर्मी में और नरम होने का समय मिलता है.

अगर दाल फिर भी सख्त रह जाए तो क्या करें?

अगर पकने के बाद चने की दाल थोड़ी सख्त रह गई है, तो उसमें थोड़ा गर्म पानी डालकर दोबारा कुछ मिनट पकाया जा सकता है. इसके बाद करछी या चम्मच से दाल को हल्का मैश करने पर इसकी कंसिस्टेंसी भी बेहतर हो जाती है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    स्टेज पर थीं भूमि पेडनेकर, तभी बजा जन गण मन, एक्ट्रेस का रिएक्शन वायरल |
    दिल्ली-NCR में बारिश का रेड अलर्ट, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी |
    रूस में जयशंकर, जापान में गोयल और US में सीतारमण... चार अलग-अलग देशों में PM मोदी के मंत्री |
    कैसे बनता है दूध की खाली थैलियों से पैसा? इतने रुपये में बिकती हैं |
    NSA अजीत डोभाल पहुंचे बीजिंग, चीन के साथ सीमा विवाद पर होगी चर्चा |
    रूस में राष्ट्रपति पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर |
    शादी नहीं करेंगी उर्फी जावेद? एग्स फ्रीज़ कराने का लिया फैसला, बताई वजह |
    पुतिन ने पीएम मोदी को भेजा खास संदेश |
    तेजस्वी ने सीएम सम्राट को दी चिट्ठी में क्या लिखा? |
    हवा चली, आग बेकाबू... अमेरिकी शहर में 15 हजार एकड़ जंगल राख, 24 हजार लोग बेघर
    Advertisement