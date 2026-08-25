स्टेज पर थीं भूमि पेडनेकर, तभी बजा जन गण मन, एक्ट्रेस का रिएक्शन वायरल

भूमि पेडनेकर का इन दिनों सोशल मीडिया के साथ कुछ अजीब सा लव-हेट रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है. जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर अपनी बात रखने की वजह से वह ट्रोल हो गई थीं. लेकिन असम बाढ़ में राहत कार्यों में हिस्सा लेने पर उन्हें खूब सराहा गया. अब एक बार फिर भूमि अपने एक छोटे से जेस्चर की वजह से चर्चा में हैं.

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भूमि हाल ही में सर्वोत्तम नागरिक सम्मान 2026 में पहुंची थीं. रेड कार्पेट पर वह फोटोग्राफर्स के लिए पोज दे रही थीं, तभी बैकग्राउंड में राष्ट्रगान जन गण मन बजने लगा. आवाज सुनते ही भूमि ने तुरंत पैपराजी को रुकने का इशारा किया. वह स्टेज से नीचे उतरीं और सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान किया. उनका यह अंदाज कैमरों के सामने बने रहने या अपनी एंट्री जारी रखने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था. सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो सामने आते ही लोग उनकी तारीफ करने लगे.

भूमि के इस व्यवहार को इंटरनेट यूजर्स ने खूब सराहा. एक यूजर ने लिखा कि फेम की परवाह नहीं, कैमरे का जुनून नहीं—पहले देश! बॉलीवुड में आजकल ऐसे संस्कार कहां देखने को मिलते हैं? भूमि को सलाम. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि वह तारीफ की हकदार हैं. एक फैन ने भूमि के इस कदम को दिल छू लेने वाला बताया और लिखा कि जिस तरह उन्होंने तुरंत रुककर राष्ट्रगान का सम्मान किया, वह वाकई सराहनीय है.

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भूमि इससे पहले CJP प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों की भाषा पर सवाल उठाने को लेकर चर्चा में आई थीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है, वह हमारे देश के युवाओं के बोलने का तरीका नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं और क्या हम अपने घर के बुजुर्गों से भी इसी तरह की भाषा में बात करेंगे? भूमि की इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया दो खेमों में बंट गया था. कुछ लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया, जबकि कुछ ने उन्हें इस मुद्दे पर बोलने के लिए निशाने पर लिया.

वर्कफ्रंट की बात करें तो भूमि पेडनेकर पिछले कुछ समय से बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता का इंतजार कर रही हैं. ‘मेरे हसबैंड की बीवी’, ‘खेल खेल में’, ‘भक्षक’, ‘द लेडी किलर’, ‘थैंक यू फॉर कमिंग’ और ‘अफवाह’ जैसी उनकी पिछली फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली. इस साल वह वेब सीरीज ‘दलदल’ में भी नजर आईं, जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली.

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