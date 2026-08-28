scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सुबह के लिए... धागे-धागे में रक्षा की शक्ति... क्या है रक्षासूत्र की कहानी

रक्षाबंधन का त्योहार राखी बांधने की सनातनी परंपरा पर आधारित है, जिसकी जड़ें वैदिक और पौराणिक कथाओं में गहरी हैं. यह त्योहार केवल भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं, बल्कि रक्षा, संकल्प और धर्म का बंधन भी दर्शाता है.

Advertisement
X
रक्षाबंधन से पहले रक्षासूत्र को समझने की जरूरत है
रक्षाबंधन से पहले रक्षासूत्र को समझने की जरूरत है

सावन महीने की पूर्णिमा को रक्षा बंधन मनाए जाने की परंपरा है. अभी की प्रचलित मान्यता में राखी या रक्षाबंधन सनातनी पहचान का ही हिस्सा है. फिर भी जब आप इस त्योहार का इतिहास और संदर्भ खोजने निकलेंगे तो इसकी कहानियां किवदंतियों से अधिक कुछ नहीं हैं.

फिर भी यह सवाल तो रह ही जाता है कि आखिर राखी बांधने की शुरुआत कैसे हुई और रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है? इस साधारण से सवाल को ही रास्ता बनाकर आगे बढ़ते हैं तो हमें रक्षाबंधन के ही जैसा शब्द मिलता है रक्षासूत्र. यानी रक्षा का धागा. इस धागे से हम सभी का अच्छा-खासा परिचय है.

घर में कोई भी पूजा हुई, या हम किसी भी मंदिर गए, देवता के दर्शन किए, पुजारी जी के सामने हाथ बढ़ाया और उन्होंने कलाई में एक कच्चे लाल धागे को तीन- पांच या सात बार लपेट कर, एक मंत्र पढ़कर बांध दिया. यही रक्षासूत्र है. जिसे मौली या कलावा भी कहते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Raksha Bandhan suit styling
अलमारी में रखे पुराने सिंपल सूट को दें नया लुक, अपनाएं ये 5 हैक्स
Rakshabandhan
रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण, जानें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त
Raksha Bandhan 2026
चंद्र ग्रहण, पंचक नहीं! रक्षाबंधन पर इस अशुभ घड़ी में राखी बांधने से बचें
Rakhi business in india
रक्षाबंधन पर बाजार गुलजार, इन अनोखी राखियों की धूम
Sweets were being prepared amidst filth (Photo: Screengrab)
100 क्विंटल मिठाई गड्ढे में दबवाई, यूपी में मिलावट के खिलाफ एक्शन

असल में सनातन परंपरा में इसी धागे का असली मतलब है. इसकी जड़ें वैदिक और पौराणिक परंपराओं तक जाती हैं. हालांकि इसकी शुरुआत भी प्रतीक के रूप में ही हुई है.

Advertisement

rakhi

मंत्रों को उच्चारण के साथ बांधा गया ये धागा, इस मान्यता के साथ कलाई पर बांधा जाता है कि यह हमारी रक्षा करेगा. रक्षा किससे? उन संकटों से जो दिखाई देते हैं और उनसे भी जो दिखाई नहीं देते. इसी रक्षासूत्र के जरिये ये कामना की जाती है कि यह उम्र और बल भी बढ़ाएगा.

यह भी पढें- Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर शनि-केतु चलेंगे उल्टी चाल, 4 राशियां हो जाएं सतर्क!

अथर्ववेद में शतानीक नाम के राजा का जिक्र होता है. ऋषियों ने उसके लिए सोना बांधकर उसकी आयु बढ़ाने की कामना की थी. इसी कहानी के जरिये रक्षा के लिए बांधे जाने वाले सूत्र का कॉन्सेप्ट सामने आता है. अथर्ववेद के सूक्त 35 में दीर्घायु की कामना से हिरण्य यानी स्वर्ण बांधने की बात कही गई है.

यदाबध्नन् दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः।
तत्ते बध्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय॥ (अथर्ववेद)

(यानी जिस तरह प्रसन्न मन वाले दाक्षायणों ने शतानीक के लिए हिरण्य बांधा था, उसी तरह मैं इसे तुम्हारे लिए आयु, तेज, बल, दीर्घ जीवन और सौ शरद ऋतुओं तक जीवन की कामना से यह सूत्र बांधता हूं.)

इसी सूक्त के अगले मंत्र में इस बंधन को राक्षस और पिशाच से रक्षा से भी जोड़ा गया है. दिलचस्प है कि रक्षासूत्र की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कहानी भी एक दैत्य से जुड़ी है. यानी दैत्यराज बलि से. अहंकारी दैत्य बलि से भगवान विष्णु ने वामन बनकर तीन पग धरती मांगी और सारा ब्रह्मांड जीत लिया. बलि को उन्होंने पाताल भेज तो खुद उसके पहरेदार बन गए.

Advertisement

तब नारदमुनि के सुझाव पर देवी लक्ष्मी रक्षासूत्र लेकर बलि के पास जाती हैं और बलि की कलाई पर रक्षासूत्र बांधती हैं. तब बलि से भगवान विष्णु मुक्त हो जाते हैं और यहीं से रक्षा के मंत्र में बलि का नाम जुड़ जाता है.

Vaman Avtar

येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः
तेन त्वामभिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥ (भविष्य पुराण, उत्तर पर्व)

(यानी जिस रक्षा के जरिये महाबली दानवेंद्र राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं तुम्हें बांधता हूं. हे रक्षे! तुम स्थिर रहना, स्थिर रहना.)

ये कहानी बताती है कि रक्षा का वचन लिया जाता है तो निभाना भी पड़ता है और यह वचन निभता रहे इसलिए रक्षकों को इस वचन की याद भी दिलानी पड़ती है. रक्षासूत्र एक रिकॉल थ्रेड है. एक अलार्म है. सचेतक है. इसीलिए इसे कलाई में बांधने की परंपरा है. यानी ऐसी जगह, जहां आपकी नजर आसानी से पड़े. दूसरी बात ये कि 'बांधना' केवल शारीरिक बंधन नहीं है. इसका एक गहरा अर्थ है कि किसी भी मनुष्य को शुभ संकल्प, धर्म और मर्यादा से बांध देना.

इसलिए पौराणिक कहानियों में रक्षाबंधन कहीं भी सिर्फ भाई-बहनों के त्योहार के तौर पर दर्ज नहीं मिलता है, बल्कि गुरु अपने शिष्य को, कुलगुरु और ऋषि राजा को रक्षासूत्र बांधते रहे हैं. संगीत की शिक्षा में गुरु जब किसी को शिष्य बनाते हैं तो शिष्य का गंडाबंधन करते हैं. यह गुरु और शिष्य के बीच की मर्यादा को तय करने का तरीका है.

Advertisement

यह भी पढ़िएः Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय भूलकर ना करें ये गलतियां, शुभ मुहूर्त भी करें नोट

इसी तरह युद्ध के लिए जाने वाले योद्धाओं को रक्षासूत्र बांधा जाता था कि ताकि उसे याद रहे कि वह सिर्फ एक योद्धा नहीं है बल्कि अपने समुदाय का प्रतिनिधि भी है और समुदाय की ही आवाज, तलवार, ढाल, तीर-कमान बनकर लड़ने आया है. इसलिए वह जान की बाजी लगाकर लड़े और अपना फर्ज याद रखे. रक्षासूत्र की धार्मिक अवधारणा में यही तीन चीजें एक साथ आती हैं, मंत्र, संकल्प और प्रतीक.

धागा संकल्प है. मंत्र उसकी अलौकिक शक्ति है और उसका बांधा जाना उस शक्ति को अपनाने का प्रतीक है. इस तरह यह तीनों अर्थ एक सूत्र में बंध जाते हैं और हर तरह के बिखराव के डर को खत्म कर देते हैं.

Raksha Bandhan

कलावा या रक्षासूत्र को कलाई में बांधने की अपनी कुछ और भी मान्यताएं हैं. रक्षासूत्र को कलाई में बांधना मणिबंधन भी कहलाता है. हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं जिनको मणिबंध कहते हैं. कर्म, भाग्य और जीवनरेखा भी इसी मणिबंध से ही निकलती है. इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक और भौतिक जैसे तीन तापों को देने व मुक्त करने की शक्ति है.

ये तीनों रेखाएं शिव, विष्णु और ब्रह्मा की प्रतीक हैं और यही तीनों रेखाएं ज्ञान, धन और शक्ति भी हैं. जब मंत्र पढ़कर कलावा हाथ में बांधा जाता है तो इसके धागे त्रिदेवों और तीनों शक्तियों को एक साथ जोड़ लेते हैं.  

Advertisement

आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा में मान्यता है कि इसी मणिबंध से त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है. मानसिक शांति मिलती है और अगर कई मौकों पर इंसान निगेटिव होने की राह से बच जाता है.

आज भाई की कलाई पर बहन जो राखी बांधती है, वह संभव है कि एक बहुत पुरानी सनातनी सांस्कृतिक भाषा का नया सामाजिक रूप है. धागे में किसी संबंध, दायित्व और संकल्प को बांध देना, परंपरा को उसी कलेवर में लेकिन नए विचार के साथ अपना लेने का सुंदर उदाहरण है, लेकिन जरूरी है कि हम इसके पीछे छिपे गहरे मायनों को भी जानें समझें और अपनी जिंदगी में जगह दें, तभी इस पर्व परंपरा का असली लक्ष्य सार्थक होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सुबह के लिए... धागे-धागे में रक्षा की शक्ति... क्या है रक्षासूत्र की कहानी |
    धीमा पड़ता 'डबल इंजन', अपने ही मढ़ में कमजोर हुई भाजपा की चुनावी जमीन |
    वीजा खत्म हुआ, पुलिस ने डिटेन किया, कनाडा लौटने की तैयारी थी... तब तक कनाडाई नागरिक की हो गई मौत |
    4 शूटर, ताबड़तोड़ फायरिंग और चंद सेकंड में मर्डर... अंकित बालियान हत्याकांड का CCTV फुटेज आया सामने |
    Chandra Grahan 2026 Rashifal: चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा झटका? जानें सभी 12 राशियों पर प्रभाव और उपाय |
    ऑनस्क्रीन भाई-बहन, रियल लाइफ में लगा बैठे दिल, किसी ने रचाई शादी-किसी का टूट रिश्ता |
    सिर्फ कपड़े सुखाने की जगह नहीं है बालकनी, इन 8 तरीकों से छोटी सी जगह को बनाएं घर का सबसे खूबसूरत कोना |
    इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू देख तिलमिलाया PCB... इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच से हटने की दी धमकी |
    शादी कहीं और, अफेयर किसी और से... होटल रूम में पहुंचते ही हो गया कांड! रोहतक की पूरी कहानी |
    जब क्रिकेट की दुन‍िया में पहली बार आया स्पॉट फ‍िक्स‍िंग का ज‍िन्न, पाकिस्तान‍ियों ने करवाई थी अपनी बेइज्जती
    Advertisement