ठेले पर गोलगप्पे खाने के बाद बीमार पड़े दर्जनों लोग, 8 लोग अस्पताल में भर्ती

बिहार के बगहा में गोलगप्पे खाने के बाद एक ही गांव के 1 दर्जन से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई. मामला रामनगर थाना क्षेत्र के भावल गांव का है. बताया जा रहा है कि गांव में ठेले पर लगे गोलगप्पे खाने के कुछ समय बाद लोगों को अचानक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने लगी. इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया.

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तबीयत खराब होने पर शुरुआत में कुछ लोगों ने स्थानीय स्तर पर इलाज कराया. हालांकि, हालत में सुधार नहीं होने पर कई मरीज रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए. फिलहाल करीब 8 लोगों का सीएचसी में इलाज चल रहा है.वहीं, दर्जनों अन्य लोग निजी अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं.

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एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग गोलगप्पे खाने के बाद अचानक बिगड़ी सेहत को लेकर परेशान हैं.

फूड पॉइजनिंग के लक्षण मिले

रामनगर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने बताया कि अस्पताल पहुंचे मरीजों में फूड पॉइजनिंग के लक्षण पाए गए हैं. सभी का इलाज किया जा रहा है. घटना के बाद प्रभावित लोगों की संख्या को लेकर गांव में चर्चा बनी हुई है. फिलहाल, करीब 8 मरीज स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती होकर उपचार करा रहे हैं, जबकि कई अन्य निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं.

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