गले में करीब 75 तोला सोना, शाही अंदाज और साथ में थाईलैंड नस्ल के तीन विदेशी डॉग... राजस्थान के अलवर में आयोजित डॉग-कैट शो में दिल्ली से पहुंचे देवेंद्र ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. सोने के गहनों के शौकीन देवेंद्र को लोग 'गोल्डमैन' के नाम से जानते हैं. इस बार उनके साथ पहुंचे तीन विदेशी कुत्ते भी शो में आकर्षण का बड़ा केंद्र बन गए. उन्हें देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह नजर आया.

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दरअसल, अलवर में मत्स्य उत्सव के तहत शनिवार को कंपनी बाग में डॉग और कैट शो का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में 150 से ज्यादा देसी-विदेशी नस्ल के डॉग और कैट शामिल हुए. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली के गोल्डमैन देवेंद्र की रही. उनके गले में चमकता करीब 75 तोला सोना और साथ आए थाईलैंड नस्ल के तीन डॉग लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे.

75 तोला सोना पहनने वाले देवेंद्र का अलग अंदाज

देवेंद्र अपने सोने के प्रति खास शौक की वजह से पहचाने जाते हैं. उनके गले में करीब 75 तोला सोना देखकर लोग भी हैरान रह गए. डॉग शो में वह अपने तीन विदेशी नस्ल के कुत्तों के साथ पहुंचे थे. उनके इन पालतू जानवरों को देखने और उनके बारे में जानने के लिए पशु प्रेमियों की भीड़ जुटी रही.

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किसी ने फ्रॉक पहनकर लगाए ठुमके तो किसी ने किया कैटवॉक

शो में सिर्फ गोल्डमैन ही नहीं, बल्कि पालतू जानवरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं. करीब 100 डॉग और 30 से ज्यादा बिल्लियों ने अलग-अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया. किसी डॉग को आकर्षक डिजाइनर फ्रॉक पहनाई गई तो किसी ने गानों की धुन पर ठुमके लगाकर दर्शकों का मनोरंजन किया. बिल्लियों ने भी रैंप पर कैटवॉक कर सबका ध्यान खींचा. बेहतर प्रदर्शन करने वाले डॉग और कैट को पुरस्कार दिए गए.

अलवर में बनेगा डॉग शेल्टर

कार्यक्रम में जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला भी मौजूद रहीं. उन्होंने बेजुबान जानवरों की सुरक्षा और देखभाल के लिए अलवर में डॉग शेल्टर बनाने का भरोसा दिया. इसके लिए नगर निगम आयुक्त के साथ विशेष टीम गठित की जाएगी. कलेक्टर ने कहा कि पालतू जानवरों से उन्हें संवेदनशीलता और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने की सीख मिली है. बेजुबान जानवरों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराना जरूरी है.

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