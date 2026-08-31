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PAK क्रिकेटर ने जबरन करवाया अबॉर्शन-दिया तलाक, EX पत्नी ने दूसरी शादी रचाकर दिया जवाब?

पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम की एक्स वाइफ सानिया अशफाक ने अपनी दूसरी शादी पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने क्रिकेटर को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

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पाक क्रिकेटर की पत्नी ने दूसरी शादी का बताया सच (Photo: Social Media)
पाक क्रिकेटर की पत्नी ने दूसरी शादी का बताया सच (Photo: Social Media)

पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम की एक्स वाइफ सानिया अशफाक को लेकर बीते कुछ समय से ऐसी चर्चा है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है. सानिया अशफाक ने दुल्हन के जोड़े में सज-धजकर वीडियो और फोटोज शेयर किए थे, जिसके बाद से उनकी दूसरी शादी की खबरों ने तूल पकड़ ली. अब खुद सानिया ने दूसरी शादी पर चुप्पी तोड़ी है. 

इमाद वसीम की पहली पत्नी ने फिर से बसाया घर?

यूट्यूब चैनल Kuch Mazedaar si Batain में सानिया अशफाक ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई बड़े खुलासे किए. इस दौरान उनसे उनकी दूसरी शादी करने को लेकर सवाल किया गया. सानिया से पूछा गया कि शादी के जोड़े में वो कुबूल है कहती नजर आईं. उनकी दूसरी शादी की सच्चाई क्या है?

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इसपर सानिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया- कुछ चीजें अब मैं सोशल मीडिया पर नहीं डालती. मुझे लगता है कि नजर लग जाती है. इसलिए मैं अपने तक ही रखती हूं. मैं फिलहाल इस बात को अपने तक ही रखना चाहती हूं. 

सानिया अशफाक ने दूसरी शादी पर भले ही हामी नहीं भरी, लेकिन उन्होंने शादी की बात से इनकार भी नहीं किया. उनकी बातों से साफ जाहिर है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है. लेकिन वो शादी को की मीडिया से दूर रखना चाहती हैं. 

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सानिया ने क्रिकेटर इमाद वसीम पर लगाए आरोप

सानिया अशफाक ने अपने एक्स हसबैंड और क्रिकेटर इमाद वसीम को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुसाले किए. सानिया ने कहा कि जब वो तीसरी बार प्रेग्नेंट थीं. तब उनकी सास तीसरा बच्चा नहीं चाहती थीं. मां के प्रेशर में आकर इमाद ने जबरन उनका अबॉर्शन करवा दिया था. इमाद ने कहा था कि उनका वर्ल्ड कप आ रहा है और वो तीसरे बच्चे के लिए तैयार नहीं हैं. 

सानिया ने कहा कि ससुराल में लड़ाई-झगड़ों के बाद इमाद उन्हें बच्चों समेत लंदन उनके मायके ले गए थे. इस दौरान सानिया फिर से प्रेग्नेंट हो गई थीं. प्रेग्नेंसी के दौरान इमाद ने उन्हें चीट किया था और फिर उन्हें तलाक देकर दूसरी शादी कर ली थी. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बता दें कि क्रिकेटर इमाद वसीम ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर नायला राजा से फरवरी 2026 में दूसरी शादी का ऐलान किया था. तीन बच्चों और पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करने पर उन्हें काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी. इमाद अब अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं. 
 

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