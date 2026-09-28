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Varanasi One Day Trip: सिर्फ 1 दिन है बनारस घूमने के लिए? घाट से लेकर गंगा आरती तक ऐसे बनाएं प्लान

Varanasi One Day Trip: वाराणसी घूमने का प्लान है लेकिन आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं. तो कोई बात नहीं, कम समय में भी आप शहर के फेमस घाट, मंदिर, मार्केट और गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं. आज हम आपको एक दिन में बनारस घूमने का आसान तरीका बताएंगे.

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एक दिन में बनारस घूमने का ऐसे बनाएं प्लान (Photo- ITG)
एक दिन में बनारस घूमने का ऐसे बनाएं प्लान (Photo- ITG)

Varanasi One Day Trip: वाराणसी भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है. यहां हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने और आध्यात्मिक अनुभव के लिए पहुंचते हैं. गंगा के घाट, पुराने मंदिर, गलियां और यहां का खान-पान इस शहर को बाकी जगहों से अलग बनाता है. अगर आपके पास वाराणसी घूमने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं तो भी आप शहर की कई खास जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं.

सुबह गंगा घाट से दिन की शुरुआत करने से लेकर शाम को गंगा आरती देखने और बनारसी जायकों का स्वाद लेने तक, एक दिन में काफी कुछ किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं 24 घंटे में वाराणसी घूमने का आसान प्लान.

सुबह की शुरुआत अस्सी घाट से करें
वाराणसी में अपने दिन की शुरुआत अस्सी घाट से कर सकते हैं. सुबह के समय यहां गंगा का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है. यहां होने वाले 'सुबह-ए-बनारस' कार्यक्रम में संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखने को मिलती हैं.

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अगर मौसम ठंडा है तो सुबह के समय नाव की सवारी भी कर सकते हैं. नाव से गंगा और आसपास के घाटों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है. सुबह के नाश्ते में बनारस की फेमस कचौड़ी-जलेबी का स्वाद लेना न भूलें.

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काशी विश्वनाथ मंदिर में लें आशीर्वाद
वाराणसी जाएं और काशी विश्वनाथ मंदिर न जाएं, ऐसा कम ही होता है. यह देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है. मंदिर परिसर का माहौल काफी आध्यात्मिक महसूस होता है. मंदिर जाने से पहले या बाद में आसपास के घाटों और पुरानी गलियों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं.

गोदौलिया मार्केट में करें शॉपिंग
वाराणसी की ट्रिप में गोदौलिया मार्केट घूमना भी काफी मजेदार रहेगा. यहां आपको रंग-बिरंगे सामान, ज्वेलरी, बनारसी साड़ी और कई तरह के लोकल प्रोडक्ट मिल जाएंगे. अगर आप यहां से कुछ खरीदना चाहते हैं तो मोलभाव जरूर करें और कैश भी साथ रखें.

शाम को BHU कैंपस घूमें
शाम के समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के कैंपस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. हरे-भरे माहौल के बीच यहां घूमना काफी अच्छा अनुभव हो सकता है. कैंपस में नया काशी विश्वनाथ मंदिर और कई दूसरी जगहें भी हैं. आप पैदल घूम सकते हैं या ई-रिक्शा से कैंपस का चक्कर लगा सकते हैं.

दशाश्वमेध घाट पर देखें गंगा आरती
वाराणसी में दिन का अंत दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती देखकर कर सकते हैं. शाम के समय घाट पर होने वाली आरती देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. गंगा किनारे आरती का माहौल और रोशनी आपको इस शहर की खासियत महसूस करा सकती है.

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बनारसी जायकों का लें स्वाद
वाराणसी की ट्रिप यहां के लोकल खाने के बिना अधूरी मानी जाती है. कचौड़ी-जलेबी के अलावा आप चूड़ा-मटर, टमाटर चाट और मलाईयो जैसे बनारसी जायकों का स्वाद भी ले सकते हैं. अलग-अलग तरह के स्ट्रीट फूड का स्वाद आपकी 24 घंटे की ट्रिप को और खास बना सकता है.

24 घंटे में ऐसे करें वाराणसी एक्सप्लोर
अगर आपके पास वाराणसी में रुकने का समय कम है तो थोड़ी प्लानिंग के साथ आप एक दिन में शहर के घाट, मंदिर, मार्केट, BHU और गंगा आरती जैसी खास चीजें देख सकते हैं. साथ ही बनारसी खान-पान का स्वाद लेना न भूलें.

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