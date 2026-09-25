कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ! वैभव के लिए न्यूजीलैंड का अग्निपथ, पेस-बाउंस पर Baby Boss का असली टेस्ट

वैभव सूर्यवंशी अभी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ तीनों टी20 और जापान के खिलाफ मुकाबले में वह बाहर बैठे रहे. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब भारत में 15 साल के इस बल्लेबाज की अगली पारी का इंतजार हो रहा है, तब न्यूजीलैंड से उनके अगले टेस्ट की बात शुरू हो चुकी है.

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न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत 22 अक्टूबर 2026 से होगी. भारत वहां पहले पांच मैचों की T20 सीरीज खेलेगा, जिसका पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च में होगा और पांचवां T20 1 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा. इसके बाद 5 वनडे और 2 टेस्ट भी होने हैं. यानी यह पूरा दौरा 12 मैचों का है.

न्यूजीलैंड के कोच रॉब वॉल्टर ने वैभव को लेकर जो कहा, उसमें सिर्फ तारीफ नहीं है. उसमें एक सवाल भी छिपा है- दुनिया के बड़े गेंदबाजों को IPL में बेखौफ होकर खेलने वाला यह किशोर तेज और उछाल वाली न्यूज़ीलैंड की परिस्थितियों में कैसा दिखेगा?

यही सवाल वैभव के करियर के अगले अध्याय को दिलचस्प बनाता है.

IPL का तूफान अब विदेशी पिच पर परखा जाएगा

वैभव के बारे में अब यह बताने की जरूरत नहीं कि वह कितना आक्रामक बल्लेबाज है. IPL 2026 में 16 मैचों में 776 रन, 237.30 का स्ट्राइक रेट और 72 छक्के उनकी बल्लेबाजी की कहानी खुद कहते हैं. उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि जिस अंदाज में बनाए, उसने उन्हें क्रिकेट की दुनिया के सबसे चर्चित युवा खिलाड़ियों में ला खड़ा किया.

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लेकिन हर नई उपलब्धि के साथ अगला सवाल भी बड़ा होता जाता है. अंडर-19 क्रिकेट में वैभव ने इंग्लैंड की धरती पर शतक लगाया, ऑस्ट्रेलिया में सैकड़ा जड़ा और दक्षिण अफ्रीका में भी शतक ठोका. IPL में भी उन्होंने दुनिया के बड़े गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी की. यानी अलग-अलग देशों और परिस्थितियों में वैभव ने अपने बल्ले का दम दिखाया है.

न्यूज़ीलैंड में कहानी थोड़ी अलग होगी. वहां गेंद सिर्फ तेज नहीं हो सकती, उछल भी सकती है. हवा और परिस्थितियां बल्लेबाज के फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं. ऐसे में गेंद को मैदान के बाहर भेजने की क्षमता के साथ गेंद को छोड़ने की समझ भी उतनी ही जरूरी हो जाती है.

यानी अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि वैभव गेंद को कितनी दूर मार सकते हैं. सवाल यह है कि वह कब नहीं मारते.

रॉब वॉल्टर का बयान क्यों महत्वपूर्ण है?

वॉल्टर ने कहा कि वह वैभव को पेस और बाउंस वाली पिचों पर देखना चाहेंगे और यह भी देखना चाहेंगे कि अलग परिस्थितियों में उनका खेल कैसे बदलता है.

यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यूजीलैंड के कोच वैभव को केवल उनके मौजूदा रिकॉर्ड से नहीं देख रहे. वह यह देखना चाहते हैं कि IPL में दिखी उनकी बल्लेबाजी अलग परिस्थितियों में कितनी दूर तक साथ जाती है.

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क्रिकेट में महान बल्लेबाजों की पहचान सिर्फ उनके शॉट्स से नहीं होती. पहचान इस बात से भी होती है कि वे परिस्थितियों के साथ अपने खेल को कितना बदल सकते हैं.

वैभव ने आक्रामक बल्लेबाजी की पहचान बना ली है. अब उन्हें उसी आक्रामकता के भीतर नियंत्रण का नया अध्याय लिखना है.

असली चुनौती गेंदबाज नहीं, परिस्थितियां होंगी

वैभव के लिए न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा टेस्ट शायद कोई खास गेंदबाज नहीं होगा. टेस्ट होगा परिस्थितियों का.

जब गेंद शरीर के करीब आएगी तो क्या वह वही पुल खेलेंगे? जब गेंद ऑफ स्टंप से बाहर उछलेगी तो क्या हाथ रोक पाएंगे? जब गेंद बल्ले पर उम्मीद से कम आएगी तो क्या शॉट का फैसला बदलेगा? और जब शुरुआती कुछ गेंदों में बाउंड्री नहीं मिलेगी तो क्या वह अपनी पारी को नए तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे?

इन सवालों के जवाब किसी आंकड़े में पहले से मौजूद नहीं हैं. यही वजह है कि न्यूज़ीलैंड का दौरा वैभव के लिए रोमांचक हो सकता है. यहां उन्हें अपनी बल्लेबाजी बदलने की जरूरत नहीं है. उन्हें अपनी बल्लेबाजी में कुछ और जोड़ना है.

अब तक वैभव ने दबाव को अपने अंदाज में हराया है

वैभव की कहानी में दबाव कोई नया शब्द नहीं है... इतनी कम उम्र में IPL खेलना अपने आप में असाधारण परिस्थिति है. वहां उन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाने से शुरुआत की. फिर बड़े स्कोर बनाए. अंडर-19 क्रिकेट में उम्मीदों का दबाव आया तो वहां भी रन बनाए. भारत की ओर से खेलने का मौका मिला तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अर्धशतक जड़ दिया.

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लेकिन अब दबाव की प्रकृति बदल रही है. पहले सवाल था- क्या यह बच्चा बड़े स्तर पर खेल सकता है? अब सवाल है- यह बच्चा बड़े स्तर पर कितना आगे जा सकता है?

इन दोनों सवालों के बीच बहुत बड़ा फर्क है. पहले वैभव को अपनी प्रतिभा साबित करनी थी. अब उन्हें अपने खेल की विविधता दिखानी होगी.

भारत की बेंच से न्यूजीलैंड की पिच तक

यहां एक दिलचस्प विरोधाभास भी है. भारत की हालिया T20 टीम में वैभव को लगातार प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. यानी भारतीय टीम प्रबंधन अभी उन्हें धीरे-धीरे आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है. दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के कोच सार्वजनिक रूप से यह कह रहे हैं कि वह देखना चाहते हैं कि वैभव की बल्लेबाजी उनके घरेलू हालात में कैसी रहती है.

इसका मतलब यह नहीं कि न्यूजीलैंड ने वैभव को लेकर कोई फैसला कर लिया है या उनकी जगह तय है. लेकिन इतना जरूर है कि 15 साल की उम्र में उनकी बल्लेबाजी विपक्षी टीम के कोच के लिए चर्चा का विषय बन चुकी है.

यह वैभव की यात्रा का दिलचस्प पड़ाव है. Baby Boss को अब एक और हुनर सीखना है. वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनकी बेखौफ बल्लेबाजी है. इसलिए उन्हें डरपोक बल्लेबाज बनाने की जरूरत नहीं है. उन्हें वैभव ही रहने देना होगा.

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लेकिन बड़े बल्लेबाज सिर्फ अपने स्वाभाविक खेल से नहीं बनते. वे परिस्थितियों को पढ़ना सीखते हैं. कभी 20 गेंद में 40 रन बनाते हैं, तो कभी 20 गेंद में सिर्फ 12 रन बनाकर अगले 20 गेंद के लिए नींव तैयार करते हैं.

वैभव को भी यही सीखना है. छक्का उनकी ताकत है, लेकिन गेंद छोड़ना भी एक शॉट है.

अगर न्यूजीलैंड में उन्हें मौका मिलता है और वह पेस-बाउंस के बीच अपने आक्रामक खेल के साथ यह नियंत्रण जोड़ पाते हैं, तो यह उनके करियर के आंकड़ों में शायद बहुत बड़ा अध्याय न हो, लेकिन बल्लेबाज के रूप में उनकी समझ में जरूर बड़ा बदलाव ला सकता है.

अगली उड़ान का रास्ता यहीं से निकलेगा

वैभव अभी सिर्फ 15 साल के हैं. इसलिए उनके हर मैच को करियर का फैसला बना देना भी सही नहीं होगा. एक मैच में असफलता यह साबित नहीं करेगी कि वह तेज पिचों पर कमजोर हैं और एक तूफानी पारी यह साबित नहीं करेगी कि उन्होंने विदेशी परिस्थितियों को पूरी तरह जीत लिया है.

लेकिन मौका मिले तो न्यूजीलैंड उनके लिए एक शानदार क्रिकेटिंग प्रयोग जरूर होगा. क्योंकि अब तक वैभव ने दुनिया को बताया है कि वह कितनी तेजी से रन बना सकते हैं. न्यूजीलैंड उन्हें यह बताने का मौका दे सकता है कि वह परिस्थितियों के हिसाब से कितनी तेजी से खुद को बदल सकते हैं. और शायद यही Baby Boss की अगली छलांग होगी.

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कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ… वैभव के लिए न्यूजीलैंड का यह अग्निपथ सिर्फ तेज गेंदों से टकराने का सफर नहीं होगा, बल्कि अपने खेल में एक और रंग जोड़ने का मौका होगा. IPL में उन्होंने गेंदबाजों को अपने छक्कों से जवाब दिया है, अब कीवी पिचें उनसे पूछेंगी- जब गेंद बल्ले पर मनमाफिक न आए, तब Baby Boss क्या करता है? यही जवाब बताएगा कि वैभव सिर्फ छक्कों का तूफान हैं या बदलती परिस्थितियों में खुद को ढालकर लंबी रेस के बल्लेबाज बनने का माद्दा भी रखते हैं.

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