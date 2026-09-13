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Hartalika Teej 2026 Rashifal: हरतालिका तीज पर गणेश चतुर्थी का दुर्लभ संयोग! 4 राशियां पाएंगी लाभ

Hartalika Teej 2026: भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला हरतालिका तीज का पावन पर्व इस बार केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद खास रहने वाला है. तो आइए जानते हैं कि यह हरतालिका तीज किन राशियों के लिए लाभकारी रहेगी.

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हरतालिका तीज का महासंयोग (Photo: ITG)
हरतालिका तीज का महासंयोग (Photo: ITG)

Hartalika Teej 2026 Rashifal: हिंदू धर्म में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला हरतालिका तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं और मनचाहा वर पाने की कामना रखने वाली कन्याओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है. इस वर्ष हरतालिका तीज का यह पावन पर्व न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से खास है, बल्कि खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से भी एक दुर्लभ महासंयोग लेकर आ रहा है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन ग्रहों और नक्षत्रों की ऐसी अद्भुत स्थिति बन रही है, जिससे कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा के साथ-साथ ग्रहों का यह दुर्लभ तालमेल 4 विशेष राशियों के जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की का नया सवेरा लाने वाला है.

अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, करियर में बड़ी छलांग लगाने के मौके मिलेंगे और आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत होगा. आइए जानते हैं किन खुशकिस्मत राशियों के लिए यह तीज वरदान साबित होने जा रही है:

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वृषभ राशि: आर्थिक तंगी होगी दूर, धन लाभ के मजबूत योग
शुभ प्रभाव: हरतालिका तीज पर बन रहा महासंयोग आपके धन और भाग्य भाव को मजबूती प्रदान कर रहा है.

मिलेगा यह फायदा: यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ था या कारोबार में नुकसान हो रहा था, तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में आने वाली हैं. आय के नए स्रोत खुलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति (प्रमोशन) या इंक्रीमेंट का शुभ समाचार मिल सकता है.

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मिथुन राशि: कार्यक्षेत्र में सफलता और वैवाहिक जीवन में मधुरता
शुभ प्रभाव: ग्रहों की यह स्थिति आपके सुख और पराक्रम भाव में वृद्धि करने वाली है.

मिलेगा यह फायदा: व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है, जिससे भविष्य में भारी मुनाफा होगा. दांपत्य जीवन में चल रही अनबन दूर होगी और आपसी प्रेम बढ़ेगा. जो लोग नई संपत्ति या वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे, उनकी योजना अब साकार हो सकती है.

कन्या राशि: करियर में बड़ी छलांग और मान-सम्मान में बढ़ोतरी
शुभ प्रभाव: आपकी ही राशि के आसपास ग्रहों का यह अनुकूल चक्र आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगा.

मिलेगा यह फायदा: कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की खुलकर तारीफ होगी और सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आएगा. सामाजिक रूप से आपका पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

धनु राशि: अचानक धन प्राप्ति और इच्छाओं की पूर्ति
शुभ प्रभाव: भगवान शिव और मां पार्वती के आशीर्वाद से आपकी राशि के लिए 'अखंड सौभाग्य' और समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं.

मिलेगा यह फायदा: लंबे समय से अटकी हुई योजनाएं अचानक पूरी होने लगेंगी. पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के पूरे आसार हैं. विदेश से जुड़ा व्यापार करने वालों या नई नौकरी तलाश रहे लोगों को मनचाहा अवसर हासिल हो सकता है.

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हरतालिका तीज पर जरूर करें ये सरल उपाय

- संध्याकाल में मिट्टी के शिव-पार्वती बनाकर उनका विधि-विधान से पूजन करें और मां पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें.

- पूजा के बाद किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या सफेद वस्त्र दान करें. इससे चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रहों की शुभता प्राप्त होती है.

- व्रत के दौरान मन ही मन भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहें, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

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