KBC18: पिता के पास नहीं थे पैसे, बेटी ने चुकाया 8 लाख का कर्ज... अब करोड़पति बनने से एक सवाल दूर

अपने ज्ञान से करोड़पति बनने का सपना लेकर अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के हालिया एपिसोड में पुणे, महाराष्ट्र की एक लड़की अर्पिता झा आईं. वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. शो में उनका खेल काफी शानदार रहा. साथ ही उन्होंने अपनी जिंदगी और परिवार के मुश्किल दौर के बारे में अमिताभ बच्चन को भी बताया.

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केबीसी में पहुंची अर्पिता झा की कहानी

केबीसी में अक्सर कंटेस्टेंट्स आकर अपनी इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं, जिसे सुनकर बिग बी भी भावुक हो जाते हैं. अर्पिता झा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी. उन्होंने बताया कि एक समय उनके पिता के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे. परिवार की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके पिता ने आत्महत्या तक के बारे में सोचना शुरू कर दिया था. परिवार को संभालने के लिए अर्पिता और उनके भाई-बहनों ने कई छोटे-मोटे काम भी किए.

अर्पिता बताती हैं कि उनके पिता एक कूरियर कंपनी में काम करते थे और उन्हें हर महीने सिर्फ 5 हजार रुपये मिलते थे. परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने खुद का ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, लेकिन कारोबार चल नहीं पाया. इसके बाद परिवार पर काफी कर्ज हो गया. कर्ज चुकाने के लिए जब वसूली करने वाले लोग हर महीने घर आते थे, तो वो परिवार को धमकाते थे. इस वजह से घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था.

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परिवार की उठाई जिम्मेदारी

अर्पिता ने बताया कि एक समय उनके पिता को लगने लगा था कि उनके बिना शायद परिवार की जिंदगी बेहतर हो सकती है. ऐसे मुश्किल वक्त में अर्पिता और उनके भाई-बहनों ने अपनी पढ़ाई के लिए भी 5 लाख रुपये का एजुकेशन लोन लिया था. ब्याज जुड़ने के बाद ये रकम बढ़कर 8 लाख रुपये हो गई, लेकिन वो पिछले कुछ सालों से लगातार इस लोन को चुका रही हैं.

अब अर्पिता केबीसी 18 में अपनी जिंदगी बदलने का मौका तलाश रही हैं. शुक्रवार को आए एपिसोड में वो 10 सवालों तक पहुंच चुकी हैं और सोमवार वाले एपिसोड में वो 1 करोड़ रुपये के सवाल का सामना करती नजर आएंगी. अगर अर्पिता उस 1 करोड़ रुपये के सवाल का सही जवाब दे देंगी, तो वो इस सीजन की पहली करोड़पति बन जाएंगी. शो में अर्पिता ने कहा कि अगर वो अच्छी रकम जीतती हैं, तो अपने माता-पिता की जिंदगी को आरामदायक बनाना चाहती हैं और उन्हें विदेश घूमाने ले जाना चाहती हैं.

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