धनबाद में अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा, जमीन धंसने से 2 महिलाओं की मौत

झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. बाघमारा के रामकनाली ओपी क्षेत्र में अचानक जमीन धंस गई. हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है. घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बचाव का काम शुरू किया.

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हादसा कुम्हार पट्टी रोड पर हुआ. यहां अवैध तरीके से कोयला खनन किया जा रहा था. इसी दौरान खनन के लिए जमीन के नीचे बने हिस्से में अचानक धंसाव हो गया. खनन की ऐसी जगह को स्थानीय भाषा में 'चाल' कहा जाता है. इसके धंसने से वहां मौजूद लोग मलबे में दब गए.

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोग तुरंत वहां पहुंचे. मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए बचाव का काम शुरू किया गया.



अस्पताल ले जाते समय दो महिलाओं की मौत

हादसे में दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था. हालांकि, रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया. दोनों महिलाओं की मौत के बाद इलाके में मातम का माहौल है. हादसे में अभी दो और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है. स्थानीय लोग उन्हें बाहर निकालने में जुटे हैं.

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स्थानीय लोग कर रहे बचाव का काम

हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए. मलबे में फंसे लोगों की तलाश की जा रही है. स्थानीय लोग अपने स्तर पर बचाव कार्य में जुटे हैं.

अवैध खनन वाली जगह पर जमीन धंसने की वजह से बचाव का काम भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. फिलहाल सबसे ज्यादा कोशिश मलबे में फंसे बताए जा रहे दो लोगों को बाहर निकालने की है.

घटना धनबाद के बाघमारा इलाके में हुई है, जहां अवैध कोयला खनन के दौरान यह हादसा सामने आया. दो महिलाओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दो अन्य लोगों के बारे में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.



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