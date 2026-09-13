महाराष्ट्र: बप्पा को मंडप ले जाते वक्त पलटी ट्रॉली, नीचे गिरी गणेश प्रतिमा

महाराष्ट्र में वसई-विरार के यशवंत गौरव इलाके से गणेशोत्सव के उत्साह के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर सामने आई है. गणपति बप्पा के धूमधाम से आगमन के दौरान गणेश प्रतिमा को ले जा रही ट्रॉली अचानक पलट गई. इस हादसे में ट्रॉली पर सवार बप्पा की प्रतिमा भी नीचे गिर गई.

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गणेश मंडल के कार्यकर्ता प्रतिमा को मूर्तिकार की कार्यशाला से पंडाल (मंडप) की ओर ले जाते समय ये हादसा हुआ. राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने स्थिति को संभाला. हालांकि, इस घटना के बाद संबंधित गणेश मंडल के सदस्यों में दुख और आक्रोश देखने को मिला.

खराब सड़कों और बारिश ने बढ़ाई चिंता

बता दें कि इलाके में लगातार तेज बारिश हो रही है. बारिश और सड़कों की खराब स्थिति के कारण गणेश मूर्तियों को मंडप तक सुरक्षित पहुंचाना कार्यकर्ताओं के लिए काफी मशक्कत भरा साबित हो रहा है. लगातार हो रही वर्षा और जलजमाव के बीच सड़कों के गड्ढों के कारण इस तरह के हादसे का खतरा बना हुआ है.

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