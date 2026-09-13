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0-3 की हार ने पाकिस्तान को झकझोरा... कप्तान बाबर आजम का छलक पड़ा दर्द, टीम में बदलाव पर कही बड़ी बात

तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तानी टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और उसे एक भी जीत नहीं मिली. अब कप्तान बाबर आजम के बयान के बाद टीम सेलेक्शन, खिलाड़ियों की भूमिका और भविष्य की रणनीति को लेकर होने वाली बैठक पर सबकी नजरें रहेंगी.

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पाकिस्तान का शर्मनाक प्रदर्शन, इंग्लैंड ने किया सूपड़ा साफ. (Photo: AP)
पाकिस्तान का शर्मनाक प्रदर्शन, इंग्लैंड ने किया सूपड़ा साफ. (Photo: AP)

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-3 से क्लीन स्वीप होने के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का दर्द छलक पड़ा. बाबर ने टीम सेलेक्शन और प्लेइंग इलेवन को लेकर बड़ा बयान दिया है. बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर सीरीज के तीसरे टेस्ट में मिली 8 विकेट से हार के बाद बाबर ने साफ कहा कि अब टीम को अपनी गलतियों पर बैठकर चर्चा करनी होगी और यह तय करना होगा कि आगे किन खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरना है.

बाबर आजम के मुताबिक टीम मैनेजमेंट, चयनकर्ता और कप्तान को साथ बैठकर मौजूदा स्थिति का आकलन करना होगा. उन्होंने माना कि पाकिस्तान को अपनी गलतियों से सीखने के साथ-साथ एक मजबूत और स्पष्ट प्लेइंग इलेवन तैयार करने की जरूरत है. उन्होंने कहा, 'हमें बैठकर अपनी गलतियों पर विचार करना होगा. हमें तय करना होगा कि किस तरह की प्लेइंग इलेवन चाहिए और कौन से खिलाड़ी उसमें होने चाहिए. मैनेजर, चयनकर्ता और मैं बैठकर अपनी सर्वश्रेष्ठ इलेवन पर फैसला करेंगे.'
यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी कप्तान का टूटा दिल... सेमीफाइनल में हार के बाद फूट-फूटकर रोईं फातिमा सना

पाकिस्तान के लिए यह पूरा दौरा बेहद मुश्किल रहा. पहले दो टेस्ट मैचों के दौरान पाकिस्तानी टीम किसी भी इनिंग्स में 200 रन भी नहीं बना सकी. इंग्लिश परिस्थितियों में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को लगातार परेशानी हुई और टीम शुरुआती दोनों मुकाबले हार गई. बाबर ने माना कि इंग्लैंड आने से पहले टीम ने अलग-अलग विकल्पों पर विचार किया था, लेकिन लगातार दो हार के बाद कुछ बदलाव करने पड़े. उनके मुताबिक शुरुआती मैचों में पिचें बल्लेबाजी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण थीं, जिसकी वजह से टीम का कॉम्बिनेशन भी प्रभावित हुआ.
यह भी पढ़ें: रिजवान और इमाम उल हक पर कसा शिकंजा... NCCIA खंगाल रही फोन, पैसों के लेनदेन की भी पड़ताल

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एजबेस्टन में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने हालांकि पहले दो मैचों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया. दूसरी पारी में टीम ने 449 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने 130 रनों का लक्ष्य रखा. पूर्व कप्तान शान मसूद ने 95 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि बाबर आजम ने 76 रन बनाए. अजान अवैस ने भी 59 रनों का योगदान दिया. इस प्रदर्शन से पाकिस्तान ने कम से कम आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड को चुनौती देने की कोशिश की.

रजाउल्लाह ने जगाई नई उम्मीद
पाकिस्तान के लिए इस सीरीज का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू युवा तेज गेंदबाज रजाउल्लाह रहे. डेब्यू टेस्ट में उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से प्रभाव छोड़ा. उन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी में 4 विकेट लिए. इसके बाद दूसरी पारी में महज 63 गेंदों पर 81 रन ठोक दिए, जिसमें 9 छक्के शामिल थे. उनकी आक्रामक पारी ने पाकिस्तान को दूसरी पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद की.

130 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत भी खराब रही. मोहम्मद अब्बास ने पहली ही ओवर में दो विकेट निकालकर पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दिलाई. बाबर आजम ने माना कि उस समय टीम को जीत की उम्मीद जगी थी, लेकिन कप्तान जो रूट और जॉर्डन कॉक्स ने पाकिस्तान की वापसी की राह बंद कर दी. रूट ने नाबाद 62 और कॉक्स ने नाबाद 59 रन बनाए. दोनों ने 128 रनों की अटूट साझेदारी कर इंग्लैंड को 8 विकेट से जीत दिला दी.

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