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छल्ले वाले पर्दे वॉशिंग मशीन में धोने से नहीं होंगे खराब, ये आसान ट्रिक आएगी काम; ड्राई क्लीन पर हजारों रुपये नहीं करने होंगे खर्च

How To Wash Curtains With Rings: छल्ले वाले पर्दों को वॉशिंग मशीन में धोने में समस्या का सामना करना पड़ता है. लोग या तो इनके छल्ले बार-बार निकालते हैं, या फिर सीधा ड्राई क्लीनिंग में पैसा खर्च कर देते हैं. अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं, तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है. इस आसान ट्रिक को अपनाकर आप आसानी से घर पर ही छल्ले वाले पर्दे धो सकते हैं.

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वॉशिंग मशीन में पर्दे धोने से छल्ले टूटने का डर रहता है. (Photo: ITG)
वॉशिंग मशीन में पर्दे धोने से छल्ले टूटने का डर रहता है. (Photo: ITG)

How To Wash Curtains With Rings: घर की सफाई करते समय पर्दों को धोना सबसे झंझट वाला काम लगता है. खासकर ऐसे पर्दे जिनमें ऊपर की तरफ मेटल या प्लास्टिक के छल्ले लगे होते हैं. इन्हें मशीन में डालने से पहले लोगों को डर रहता है कि कहीं छल्ले टूट न जाएं, मशीन के ड्रम पर खरोंच न आ जाए या पर्दा खराब न हो जाए. इसी वजह से कई लोग छल्ले निकालकर पर्दे धोते हैं या फिर उन्हें हाथ से साफ करने लगते हैं, जिसमें ना केवल बहुत समय खर्च होता है बल्कि बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है.

कई लोग तो छल्ले वाले पर्दे को सीधा ड्राई क्लीन के लिए भेज देते हैं, जिसमें बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं. अगर आप भी ऐसा ही करते हैं या आपको भी छल्ले वाले पर्दे धोने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ये खबर आपके लिए है. आप जानकर हैरानी होगी की हर बार छल्ले निकालने की जरूरत नहीं है. घर में रखा एक पुराना लेकिन साफ मोजा इस काम को काफी आसान बना सकता है. इस ट्रिक को अपनाकर आप पर्दों को वॉशिंग मशीन में आसानी से धो सकते हैं. इससे छल्ले भी सुरक्षित रहेंगी और उन्हें बार-बार निकालने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी.

पहले पर्दे के छल्ले वाले हिस्से को बांध दें
पर्दे को मशीन में डालने से पहले उसे अच्छी तरह समेट लें. जिस हिस्से में छल्ले लगी हैं, उसे एक साथ करके मुलायम रस्सी या मोटे धागे से हल्के हाथ से बांध दें. ध्यान रखें कि गांठ बहुत ज्यादा कसी हुई न हो, ताकि पर्दे के कपड़े पर ज्यादा दबाव न पड़े. ऐसा करने से मशीन चलने के टाइम पर सभी छल्ले अलग-अलग घूमने के बजाय एक जगह रहेंगी और उनके आपस में टकराने के चांस भी कम होंगे.

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अब एक पुराना साफ मोजा आएगा काम
इसके बाद घर में रखा कोई बड़ा, साफ और मोटा मोजा लें. स्पोर्ट्स या ऊनी मोजा इसके लिए सही रहता है. इसे पर्दे के उस हिस्से पर चढ़ाएं जहां छल्ले लगी हुई हैं. कोशिश करें कि सभी छल्ले मोजे के अंदर अच्छी तरह ढक जाएं. जरूरत पड़ने पर मोजे को थोड़ा ऊपर-नीचे करके सेट कर लें, ताकि धुलाई के दौरान वो अपनी जगह से आसानी से न निकले.

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मोजे की मदद से खराब नहीं होंगे छल्ले
वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते समय छल्ले भी लगातार हिलते-डुलते हैं. अगर वो खुले रहें तो ड्रम से टकरा सकते हैं. इससे छल्ले पर खरोंच आ सकती है और टकराने की आवाज भी काफी तेज हो सकती है. मोजा रिंग के ऊपर एक कवर की तरह काम करता है. इससे धातु या प्लास्टिक के छल्ले का ड्रम से सीधा कॉन्टैक्ट कम हो जाता है. साथ ही छल्लों की आपस में टकराने की आवाज भी कुछ हद तक कम हो सकती है.

छल्ले निकालने की झंझट भी होगा कम
इस ट्रिक की सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको हर बार पर्दे के सारे छल्ले निकालकर अलग रखने की जरूरत नहीं पड़ेंगे. रिंग अपनी जगह पर लगी रहेंगी और ऊपर से मोजा उन्हें कवर कर देगा. इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा, बल्कि छोटे-छोटे छल्ले के खोने या दोबारा पर्दे में लगाने की परेशानी भी कम होगी.

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पर्दे सुखाते समय भी रखें ये ध्यान
पर्दे धोने के बाद उन्हें मशीन से निकालकर सुखाते समय भी छल्लों की तरफ ध्यान दें. खासकर अगर छल्ले मेटल के हैं, तो उन्हें लंबे समय तक गीला छोड़ना ठीक नहीं है. पर्दे को सुखाते समय कोशिश करें कि छल्ले वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहे, ताकि पानी छल्ले के आसपास जमा न हो और किसी तरह का रंग या जंग कपड़े पर लगने का जोखिम कम रहे. सफेद या हल्के रंग के पर्दों में ये दाग ज्यादा साफ दिखाई दे सकते हैं.

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