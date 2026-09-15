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दरगाह में गूंजे विवाह के मंत्र! दूल्हा-दुल्हन पर बरसे अक्षत, हिंदू जोड़े को मुस्लिम बुजुर्गों ने दिया आशीर्वाद

तमिलनाडु की नागौर दरगाह में हिंदू परिवार की शादी की रस्म हुई. मुस्लिम बुजुर्गों ने दूल्हा-दुल्हन को बधाई दी. अब गंगा-जमुनी तहजीब की यह मिसाल सोशल मीडिया पर वायरल है.

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नागौर अंदावर दरगाह में परिवार की मौजूदगी में संपन्न हुई हिंदू शादी.(Photo:ITG)
नागौर अंदावर दरगाह में परिवार की मौजूदगी में संपन्न हुई हिंदू शादी.(Photo:ITG)

तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले की नागौर अंदावर दरगाह में हुई एक हिंदू विवाह चर्चा में है. परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में शुभ मुहूर्त पर शादी की रस्में हुईं. इस दौरान दरगाह प्रशासन से जुड़े मुस्लिम बुजुर्ग भी समारोह में शामिल हुए और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दीं. शादी समारोह का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दूल्हा-दुल्हन पर अक्षत यानी चावल बरसाते हुए लोग नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे इस वीडियो के बाद यह समारोह धार्मिक सद्भाव की मिसाल के तौर पर चर्चा में है.

नागौर दरगाह प्रशासन के चेयरमैन और वंशानुगत ट्रस्टी मोहम्मद खलीफा साहिब समेत अन्य लोगों ने दूल्हा-दुल्हन को शादी की बधाई दी.

दरगाह की सलाहकार समिति के चेयरमैन और वंशानुगत ट्रस्टी खलीफा साहिब ने कहा कि नागापट्टिनम जिला धार्मिक सद्भाव के लिए जाना जाता है. उनके मुताबिक, नागौर दरगाह में अलग-अलग समुदायों के लोग एक-दूसरे के सुख-दुख में शामिल होते रहे हैं.

'नागौर दरगाह में ऐसी शादियां आम बात'

खलीफा साहिब ने कहा कि नागौर दरगाह में इस तरह की शादियां पहले भी होती रही हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा माहौल में ऐसी घटनाओं को सामने लाने की जरूरत इसलिए महसूस होती है ताकि लोगों को बताया जा सके कि सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे की परंपरा आज भी कायम है. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के सद्भाव को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना समाज की जिम्मेदारी है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

हिंदू परिवार की शादी और दरगाह प्रशासन के मुस्लिम सदस्यों द्वारा दूल्हा-दुल्हन को बधाई देने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. वीडियो में शादी की रस्म के दौरान दूल्हा-दुल्हन पर अक्षत बरसाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं. इस घटना पर सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने इसे नागौर क्षेत्र में अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच आपसी मेल-जोल और भाईचारे की परंपरा से जोड़कर देखा है.

धार्मिक पहचान अलग, इंसानियत एक

नागौर दरगाह में हुई यह शादी ऐसे समय में सामने आई है, जब धार्मिक सद्भाव से जुड़ी घटनाएं लोगों का ध्यान खींचती हैं. समारोह में अलग-अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों की मौजूदगी ने 'धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत एक है' जैसे संदेश को सामने रखा है. यह आयोजन स्थानीय स्तर पर सामाजिक सौहार्द और आपसी सम्मान की एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है.

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