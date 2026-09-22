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Vastu Tips: क्या आप भी बनाते हैं रोटी की टेढ़ी मेढ़ी लोई? जान लें वास्तु नियम

Vastu Tips: क्या आप भी लोई बनाते समय उस पर उंगलियों के गहरे निशान छोड़ देते हैं? शास्त्रों में इसे पिंडदान की लोई समान माना गया है. हमेशा हथेलियों के बीच घुमाकर गोल व चिकनी लोई ही बनाएं ताकि मां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे.

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रोटी के वास्तु टिप्स (Photo: ITG)
रोटी के वास्तु टिप्स (Photo: ITG)

Vastu Tips: हिंदू परंपराओं में रसोई घर को केवल खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि देवी अन्नपूर्णा का पावन स्थान भी माना गया है. रसोई में किया जाने वाला हर छोटा-बड़ा काम, चाहे वह बर्तन रखने का तरीका हो या आटे की लोई बनाना, हमारे घर के वास्तु पर गहरा असर डालता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, जब हम रोटी बनाने के लिए आटे की लोई बनाते हैं, तो उसका सही आकार, तरीका और शुद्धता घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है. वहीं, बेढंग या गलत तरीके से बनाई गई लोई न केवल स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है, बल्कि घर में अकारण कलह और वास्तु दोष का कारण भी बन सकती है. आइए जानते हैं कि रोटी की लोई बनाने से जुड़ा वास्तु विज्ञान क्या कहता है और कैसे एक गोल लोई आपके घर में सुख, शांति और मां लक्ष्मी की कृपा ला सकती है.

टेढ़ी-मेढ़ी लोई और रोटी का वास्तु पर असर

वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में टेढ़ी-मेढ़ी, कटी-फटी या अनियमित आकार की लोई बनाकर रोटी सेकना वास्तु में शुभ नहीं माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि बेढंग आकार की रोटियां घर के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य और विचारों में असंतुलन पैदा करती हैं, जिससे परिजनों के बीच अकारण मतभेद बढ़ते हैं.

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गोल लोई और सुंदर रोटी का महत्व 
गोल लोई बनाकर पूर्ण रूप से गोल रोटी बेलना सकारात्मकता, संतुलन और पूर्णता का प्रतीक है. गोल रोटी बनाने से घर में शांति और अन्नपूर्णा देवी की कृपा बनी रहती है.

बासी या फ्रिज में रखे आटे की लोई बनाने की मनाही

वास्तु शास्त्र और ज्योतिष दोनों में बचे हुए आटे की लोई बनाकर रोटी बनाने को सख्त मना किया गया है. ऐसा माना जाता है कि फ्रिज में रखा बासी आटा 'पिंड' के समान हो जाता है. ऐसे आटे पर राहु और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है.

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स्वास्थ्य और समृद्धि पर प्रभाव 
बासी आटे की लोई बनाकर पकाई गई रोटी खाने से घर में बीमारियां पनपती हैं और आर्थिक प्रगति रुक जाती है. हमेशा ताजा आटा गूंधकर ही लोई बनाएं.

लोई में अंगुलियों के निशान न छोड़ें

जब भी आप आटे की लोई बनाएं, तो उस पर उंगलियों के गहरे निशान दबाकर न छोड़ें (जैसा कि श्राद्ध या पिंड दान की लोई में किया जाता है). लोई को हमेशा दोनों हथेलियों के बीच घुमाकर चिकना और गोल रूप दें.

रसोई और रोटी से जुड़े 4 अचूक वास्तु नियम

- आटा गूंधने के बाद पहली लोई से बनने वाली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालें. इसमें थोड़ा सा गुड़ या घी रखकर देना घर में रिद्धि-सिद्धि और धन-धान्य बढ़ाता है.

- भोजन बनाते समय आखिरी लोई की रोटी कुत्ते या अन्य मूक पशु-पक्षियों के लिए निकालें. इससे राहु-केतु और शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं.

- रोटी बनाते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा (East) की ओर होना चाहिए. इससे स्वास्थ्य उत्तम रहता है और पाचन क्रिया अच्छी रहती है.

- तवे पर रोटी बनाने से पहले उस पर चुटकी भर नमक छिड़कना या थोड़ा सा दूध छिड़कना बेहद शुभ माना जाता है. कभी भी गर्म तवे पर सीधे पानी न छिड़कें, इससे उत्पन्न छन-छन की आवाज वास्तु दोष पैदा करती है.

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