विराट कोहली से बेहतर पाकिस्तानी दिग्गज, राहुल द्रविड़ ने चुना दुनिया का सबसे महान कप्तान, सामने आया चौंकाने वाला नाम!

क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे कप्तान रहे हैं, जिन्होंने अपने देश का मान बढ़ाने का काम किया है. भारत की बात करें तो कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी जैसे कप्तानों को सबसे कामयाब माना जाता है. इसके पीछे की वजह उनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां हैं.

और पढ़ें

दुनिया भर के सबसे बेहतरीन कप्तानों की लिस्ट में क्लाइव लॉयड, कपिल देव, रिकी पोंटिंग, इमरान खान, एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का नाम सबसे पहले लिया जाता है. इन सभी ने अपनी कप्तानी में खूब झंडे गाड़े हैं.

लेकिन अगर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ से पूछा जाए कि उनके हिसाब से दुनिया का बेस्ट कप्तान कौन है? तो इस पर राहुल द्रविड़ ने भारत के ही पूर्व कप्तान का नाम लिया. जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है.

हाल ही में ईएसपीएन क्रिकइन्फो के एक मजेदार क्विज में राहुल द्रविड़ ने हिस्सा लिया. इस गेम में उन्हें दो कप्तानों के नामों में से किसी एक बेहतर कप्तान को चुनते जाना था. ऐसे में राहुल द्रविड़ ने आखिरी में जिस कप्तान को बेस्ट बताया वो पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं.

Advertisement

क्विज की शुरुआत में द्रविड़ ने बेन स्टोक्स, केन विलियमसन, ओएन मॉर्गन और पैट कमिंस जैसे मौजूदा कप्तानों के मुकाबले स्टीव स्मिथ को बेहतर माना. लेकिन जब स्टीव स्मिथ की टक्कर रिकी पोंटिंग से हुई, तो द्रविड़ ने पोंटिंग को चुन लिया. इसके बाद जब पोंटिंग के सामने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव वॉ का नाम आया तो द्रविड़ ने पोंटिंग की जगह स्टीव वॉ का नाम लिया.

कोहली पर भारी पड़े इमरान खान

असली रोमांच तब शुरू हुआ जब स्टीव वॉ और विराट कोहली में से किसी एक को चुनना था. द्रविड़ ने यहां अपने देश के विराट कोहली को चुना. लेकिन जैसे ही कोहली का मुकाबला पाकिस्तान के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान इमरान खान से हुआ, द्रविड़ ने कोहली की जगह इमरान खान को तरजीह दी.

अंत में जब इमरान खान के सामने महेंद्र सिंह धोनी का नाम रखा गया तो द्रविड़ ने बिना किसी झिझक के कैप्टन कूल धोनी को चुन लिया. एकदम आखिरी राउंड में धोनी के सामने वेस्टइंडीज को लगातार दो वर्ल्ड कप जिताने वाले महान कप्तान क्लाइव लॉयड का नाम रखा गया. लेकिन द्रविड़ अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए और धोनी को ही इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे महान कप्तान घोषित कर दिया.





---- समाप्त ----