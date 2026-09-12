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Indori Jalebi Recipe: घर पर बनाएं इंदौर की मशहूर पतली और कुरकुरी जलेबी, नोट करें आसान रेसिपी

Indori Jalebi Recipe: जलेबी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. गरमा गरम, कुरकुरी और चाशनी से भरी जलेबी खाने का मजा ही अलग होता है. आज हम आपको इंदौर की मशहूर जलेबी घर पर बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे. इस रेसिपी की मदद से आप घर पर ही पतली, कुरकुरी और स्वादिष्ट जलेबी तैयार कर सकते हैं.

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इंदौर की मशहूर जलेबी बनाएं घर पर (Photo-ITG)
इंदौर की मशहूर जलेबी बनाएं घर पर (Photo-ITG)

Indori Jalebi Recipe: जलेबी का नाम सुनते ही गरमा-गरम और कुरकुरी जलेबी की याद आ जाती है. खासकर इंदौर की पतली और चाशनी से भरी जलेबी का स्वाद काफी पसंद किया जाता है. अगर आपको भी इस तरह की जलेबी खाने का मन है तो इसके लिए आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है. थोड़ी सी मेहनत और कुछ आसान टिप्स की मदद से आप घर पर भी हलवाई जैसी पतली और कुरकुरी जलेबी तैयार कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं घर पर इंदौरी जलेबी कैसे बनाएं और इसे तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखें.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

जलेबी के घोल के लिए
2 कप मैदा
2 बड़े चम्मच बेसन
½ कप दही
½ छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर
¼ छोटी चम्मच बेकिंग सोडा
½ छोटी चम्मच इलायची पाउडर
खाने वाला रंग, 1 चुटकी (ऑप्शनल)
जरूरत के अनुसार पानी

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चाशनी के लिए
2 कप चीनी
1 कप पानी
½ छोटी चम्मच इलायची पाउडर
5–6 केसर के धागे
1 छोटी चम्मच नींबू का रस

तलने के लिए
2–3 कप तेल या घी

इंदौरी जलेबी घर पर बनाएं कैसे?

  1. इंदौरी जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैदा, बेसन, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें दही और इलायची पाउडर डालें. धीरे-धीरे पानी डालते हुए ऐसा घोल तैयार करें जो आसानी से बह सके लेकिन बहुत पतला न हो. ध्यान रखें कि घोल न ज्यादा गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला. अगर घोल बहुत पतला होगा तो जलेबी तेल में फैल सकती है और उसका आकार बिगड़ जाएगा.
  2. घोल तैयार होने के बाद इसे ढककर गर्म जगह पर लगभग 10 से 12 घंटे के लिए रख दें. इस दौरान घोल में खमीर उठेगा और उसकी सतह पर छोटे-छोटे बुलबुले दिखाई देने लगेंगे. जलेबी बनाने से पहले घोल को हल्के हाथ से फेंट लें. अगर घोल ज्यादा गाढ़ा लगे तो थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ापन सही कर लें.
  3. अब चाशनी बनाने के लिए एक पैन में चीनी और पानी डालकर उबालें. इसमें इलायची और केसर डालें. आखिर में थोड़ा नींबू का रस डाल दें. चाशनी को बहुत ज्यादा गाढ़ा करने की जरूरत नहीं है. इसे हल्का चिपचिपा रखें, ताकि जलेबी में चाशनी अच्छी तरह लिपट जाए. चाशनी तैयार हुई है या नहीं, ये चेक करने के लिए थोड़ी सी चाशनी अंगूठे और तर्जनी के बीच लेकर देखें. दोनों उंगलियों को अलग करने पर एक पतली तार जैसी लकीर बने तो समझ लें चाशनी तैयार है.
  4.  
  5. तैयार घोल को किसी निचोड़ने वाली बोतल में भर लें. अब कड़ाही में तेल या घी गर्म करें. शुरुआत में आंच मध्यम से धीमी रखें. बोतल को हल्का दबाते हुए घोल को तेल में गोल-गोल घुमाकर जलेबी का आकार दें. ध्यान रखें कि तेल बहुत ज्यादा गर्म न हो, वरना घोल फैल सकता है और जलेबी का आकार सही नहीं बनेगा.
  6. जलेबी का आकार बन जाने के बाद आंच को मध्यम से तेज कर दें और इसे दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें.
  7. जब जलेबी अच्छी तरह कुरकुरी हो जाए तो इसे तेल से निकालकर तुरंत गर्म चाशनी में डाल दें. कुछ सेकंड तक जलेबी को चाशनी में रखें और फिर बाहर निकाल लें. इसे ज्यादा देर तक चाशनी में रखने से जलेबी का कुरकुरापन कम हो सकता है.
  8. तैयार जलेबी को प्लेट में निकालें और चाहें तो ऊपर से कटे हुए मेवे डाल दें. इसे गर्म दूध या रबड़ी के साथ सर्व करें. 
  9. घर पर जलेबी बनाते समय बस दो बातों का ध्यान रखें, घोल का गाढ़ापन सही हो और जलेबी तलते समय तेल बहुत ज्यादा गर्म न हो. इन बातों का ध्यान रखेंगे तो घर पर ही आसानी से हलवाई जैसी कुरकुरी और टेस्टी जलेबी आसानी से तैयार हो जाएगी.
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