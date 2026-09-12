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Kal Rashifal 13 September 2026: तुला राशि वालों की होगी उन्नति, जानें आपके लिए कैसा रहेगा कल का दिन

Kal Rashifal 13 September 2026: तुला राशि वाले लक्ष्य हासिल करने के लिए तेजी से काम करेंगे. परिवार के लोगों से मुलाकात हो सकती है. प्रशासनिक और सरकारी काम आगे बढ़ेंगे. कामकाज में अनुकूलता बनी रहेगी. नए विषयों को सीखने और समझने में रुचि बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों में सफलता के संकेत हैं. सकारात्मक सोच बनाए रखें.

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जाने, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है कल का दिन (Photo: ITG)
जाने, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है कल का दिन (Photo: ITG)

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए कल का दिन उत्साह और उपलब्धियों से भरा रह सकता है. घर में करीबियों के साथ आनंद का माहौल रहेगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा और निजी रिश्तों में सुधार आएगा. रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. कला और कौशल को निखारने का अवसर मिलेगा. करियर और कारोबार में सफलता के योग हैं. आप जरूरी लक्ष्यों को पूरा करने में सफल हो सकते हैं. नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन कौशल बेहतर होगा. योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर लाभ मिलेगा. प्रतिस्पर्धा में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 9
शुभ रंग: केसरिया
कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान और प्रयोग करें. `ॐ गुं गुरुवे नमः` मंत्र का जाप करें. कला-कौशल को बढ़ावा दें.

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों को कल छोटी-छोटी पारिवारिक बातों को नजरअंदाज करना चाहिए. निजी बातचीत में जल्दबाजी से बचें. घर-परिवार में करीबी बढ़ेगी और अपनों का सहयोग मिलेगा. भौतिक सुख-सुविधाओं पर ध्यान रहेगा. खरीदारी में रुचि बढ़ सकती है. कामकाज में प्रबंधन बेहतर रहेगा. अनुभवी लोगों से सलाह लेकर आगे बढ़ें. विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. आपकी वाणी और व्यवहार प्रभावशाली रहेंगे. आत्मविश्वास बना रहेगा. भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

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शुभ अंक: 2, 3 और 6
शुभ रंग: क्रीम
कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान करें. `ॐ गुं गुरुवे नमः` का जाप करें. बड़ों और अपनों के प्रति आदरभाव बढ़ाएं.

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मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए कल का दिन संवाद और संपर्क के लिहाज से अच्छा रहेगा. आप अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे. भाई-बंधुओं और मित्रों के साथ जुड़ाव बढ़ेगा. निजी मामलों पर ध्यान देंगे और सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बना रहेगा. कारोबार के विस्तार की योजनाओं पर काम कर सकते हैं. सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ेगा. वाणिज्यिक प्रयासों में तेजी आएगी. सामाजिक मामलों में अनुकूलता रहेगी. पराक्रम और उत्साह से काम पूरे करने में मदद मिलेगी.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 5
शुभ रंग: आंवला जैसा हरा
कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान करें. `ॐ गुं गुरुवे नमः` का जाप करें. साहस और आत्मविश्वास बढ़ाएं.

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए कल आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत हैं. वित्तीय परिणाम बेहतर हो सकते हैं. बचत पर ध्यान देंगे और लेनदेन में तेजी आएगी. संपत्ति से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है. आकर्षक प्रस्ताव मिलने की संभावना है. घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है. करीबियों पर भरोसा बढ़ेगा और निजी रिश्तों में सुधार आएगा. महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात लाभदायक रह सकती है. आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. सुख-सुविधाओं और जीवनशैली पर खर्च करने का मन होगा.

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शुभ अंक: 1, 2 और 3
शुभ रंग: भगवा
कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान और प्रयोग करें. `ॐ गुं गुरुवे नमः` का जाप करें. घर की साज-सज्जा बढ़ाएं.

सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन प्रभावशाली रह सकता है. कार्यक्षेत्र में विस्तार की योजनाओं को गति मिलेगी. लेनदेन के मामलों में स्थिति बेहतर रहेगी. परिचितों और सहयोगियों से मदद मिल सकती है. शुभ सूचनाएं मिलने के संकेत हैं. कामकाज में आने वाली बाधाएं कम हो सकती हैं. महत्वपूर्ण योजनाओं पर तेजी से काम होगा. आप आधुनिक तकनीक और नए विचारों से जुड़ सकते हैं. बड़प्पन के साथ काम लेने से रिश्ते बेहतर होंगे. अवसरों का लाभ उठाने के लिए आत्मविश्वास बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 2 और 3
शुभ रंग: स्वर्णिम
कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान और प्रयोग करें. `ॐ गुं गुरुवे नमः` का जाप करें. बड़ा सोचें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें.

कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए कल आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने का दिन है. खर्च बढ़ने से बजट पर दबाव पड़ सकता है. लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता रखें. निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले जांच-पड़ताल जरूर करें. करियर और कारोबार की स्थिति सामान्य रह सकती है. विदेश से जुड़े मामलों में हलचल बढ़ेगी. न्यायिक कार्यों में सक्रियता दिखा सकते हैं. बड़ों का सहयोग मिलेगा. नियमों का पालन करें और अतिउत्साह से बचें. रिश्तेदारों का समर्थन मिल सकता है.

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शुभ अंक: 1, 2, 3 और 5
शुभ रंग: एप्पल ग्रीन
कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान करें. `ॐ गुं गुरुवे नमः` का जाप करें. बड़बोलेपन से बचें.

तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए कल पेशेवर मामलों में सकारात्मक दिन रह सकता है. आप अपनी जिम्मेदारियों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे. वित्तीय मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. कारोबार में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं. लक्ष्य हासिल करने के लिए तेजी से काम करेंगे. परिवार के लोगों से मुलाकात हो सकती है. प्रशासनिक और सरकारी काम आगे बढ़ेंगे. कामकाज में अनुकूलता बनी रहेगी. नए विषयों को सीखने और समझने में रुचि बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों में सफलता के संकेत हैं. सकारात्मक सोच बनाए रखें.

शुभ अंक: 2, 3 और 6
शुभ रंग: सफेद चंदन
कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान करें. `ॐ गुं गुरुवे नमः` का जाप करें. कामकाज में पहल बनाए रखें.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए कल कारोबारी लाभ पर ध्यान देने का दिन है. व्यावसायिक प्रबंधन में आपका प्रभाव बढ़ेगा. अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है. पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के अवसर बन सकते हैं. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. सभी क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ेगी. सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने से सफलता मिलेगी. प्रतिस्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. विरोधियों का प्रभाव कम हो सकता है. रिश्तों में मजबूती आएगी. व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास सफल होंगे.

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शुभ अंक: 1, 2, 3 और 9
शुभ रंग: एप्पल रेड
कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान और प्रयोग करें. `ॐ गुं गुरुवे नमः` का जाप करें. साधना और आत्मचिंतन बढ़ाएं.

धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए कल का दिन शुभ परिणाम लेकर आ सकता है. भाग्य का साथ मिलेगा और मित्रों के साथ बेहतर संवाद रहेगा. संबंधियों से तालमेल बढ़ेगा. महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता मिल सकती है. नए और आकर्षक प्रस्ताव मिलने के संकेत हैं. कामकाज में प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान देंगे. आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगी. बेहतर प्रयासों से लोग प्रभावित होंगे. प्रभाव और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. आस्था और विश्वास मजबूत होंगे. अधिकांश परिणाम आपके पक्ष में रहने की संभावना है.

शुभ अंक: 1, 2 और 3
शुभ रंग: हल्दी जैसा पीला
कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान और प्रयोग करें. `ॐ गुं गुरुवे नमः` का जाप करें. धर्मस्थल जाएं.

मकर राशि
मकर राशि वालों को कल वित्तीय लेनदेन में सावधानी बरतनी चाहिए. छोटी-सी भूल भी परेशानी बढ़ा सकती है. जरूरी कामों में धैर्य रखें. संपर्क और बातचीत में जल्दबाजी न करें. व्यक्तिगत मामलों पर ध्यान देना जरूरी होगा. परिवार में सुख-सौख्य बना रहेगा. परिजनों का सहयोग मिलेगा. करीबियों के साथ सलाह-मशविरा बढ़ेगा. भेंटवार्ता के लिए समय निकालें. कुछ अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आ सकते हैं. जिम्मेदार लोगों पर भरोसा बनाए रखें और विवेक से निर्णय लें.

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शुभ अंक: 2, 5 और 8
शुभ रंग: गुड़ जैसा भूरा
कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान करें. `ॐ गुं गुरुवे नमः` का जाप करें. विवेक और धैर्य बढ़ाएं.

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन रिश्तों और कारोबार के लिहाज से अच्छा रहेगा. साझा संवाद में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी. उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा देने के अवसर मिलेंगे. साझेदारी में सुधार आएगा. लाभ और प्रभाव बढ़ाने में सफलता मिल सकती है. प्रेम और विश्वास मजबूत होगा. मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. निजी रिश्तों में मधुरता आएगी. करियर और व्यापार में योजनाएं आगे बढ़ेंगी. सुखद सूचनाएं मिल सकती हैं. दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी.

शुभ अंक: 2, 3 और 8
शुभ रंग: खाकी
कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान करें. `ॐ गुं गुरुवे नमः` का जाप करें. धार्मिक आस्था और अनुशासन बढ़ाएं.

मीन राशि
मीन राशि वालों को कल सौदेबाजी और बातचीत में स्पष्टता बनाए रखनी चाहिए. कामकाज में तालमेल सामान्य रहेगा. निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. विरोधियों की सक्रियता बनी रह सकती है. बाहरी लोगों पर तुरंत भरोसा करने से बचें. परिश्रम और समझदारी से अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं. जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल होंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ाएं. स्मार्ट वर्किंग और अनुशासन से लाभ मिलेगा. नौकरी और व्यवसाय में समय पर काम पूरा करने पर जोर दें. व्यर्थ की चर्चा से बचना बेहतर होगा.

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शुभ अंक: 1, 2 और 3
शुभ रंग: पीला
कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान और प्रयोग करें. `ॐ गुं गुरुवे नमः` का जाप करें. व्यर्थ की चर्चा से बचें.

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