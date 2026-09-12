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प्रभास की 'स्पिरिट' पर मचा घमासान! संदीप रेड्डी वांगा के भाई ने क्रिटिक्स को ललकारा

प्रोड्यूसर प्रणय रेड्डी वांगा ने 'स्पिरिट' की रिलीज से पहले फिल्म क्रिटिक्स को खुली चुनौती दी है. उन्होंने उनसे कहा है कि वे प्रभास की इस फिल्म को थिएटर में टारगेट करें.

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स्पिरिट प्रोड्यूसर का चैलेंज (PHOTO: Instagram @sandeepreddy.vanga)
स्पिरिट प्रोड्यूसर का चैलेंज (PHOTO: Instagram @sandeepreddy.vanga)

डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट', जिसमें प्रभास और तृप्ति डिमरी हैं, रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है. फिल्म के प्रोड्यूसर प्रणय रेड्डी वांगा ने क्रिटिक्स को खुली चुनौती दी है कि वे फिल्म के थिएटर में आने पर उसे निशाना बनाएं. संदीप के भाई प्रणय ने कहा कि फिल्म रिलीज होने के बाद क्रिटिक्स अपने रिव्यू से 'स्पिरिट' को 'खत्म' करने की कोशिश कर सकते हैं.

उन्होंने यह बात अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'रोमांचकम' (2026) के बारे में बात करते हुए कही, जो 3 सितंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी और जिसे मिले-जुले रिव्यू मिले थे. आलोचनाओं का ज़िक्र करते हुए प्रणय ने सवाल उठाया कि फिल्मों का रिव्यू कितनी आसानी से कर दिया जाता है और फिल्म बनाने में आने वाली मुश्किलों के बारे में बात की.

प्रणय रेड्डी वांगा ने क्या कहा?
'द इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार, उन्होंने कहा, 'अगर आप प्रोडक्शन में आते हैं, तो आप समझते हैं कि डायरेक्टर लिखी हुई चीज को असल रूप देने के लिए कितनी मेहनत करता है और प्रोडक्शन के दौरान किस तरह की दिक्कतें आती हैं.'

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इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर क्रिटिक्स चाहें तो टीम की आने वाली फिल्म की 'स्पिरिट' (जोश/उत्साह) को 'खत्म' करने की कोशिश कर सकते हैं. प्रणय ने आगे कहा, 'उन्होंने मुर्गी के अंडे से पंख नोच लिए. अगर वे सच में कुछ करने के काबिल हैं, तो देखते हैं जब 'स्पिरिट' रिलीज होगी. हम देखेंगे जब यह रिलीज होगी.'

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विवाद में स्पिरिट 
'स्पिरिट' प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा के बीच पहला कोलेबोरेशन है. उम्मीद है कि यह फिल्म एक एक्शन ड्रामा होगी, जिसमें प्रभास एक दमदार पुलिस ऑफिसर का रोल निभाएंगे. शुरू में दीपिका पादुकोण को प्रभास के अपोजिट कास्ट किया जाना था, लेकिन बाद में तृप्ति डिमरी को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया. फिल्म में विवेक ओबेरॉय और प्रकाश राज भी अहम रोल निभा रहे हैं.

कुछ हफ्ते पहले, 'रोमांचकम' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान, संदीप रेड्डी वांगा ने कहा था कि 'स्पिरिट' में हिंसक और इंटेंस कंटेंट होने की वजह से इसे एडल्ट रेटिंग मिलने की उम्मीद है.

'स्पिरिट' अपनी लीड कास्ट को लेकर लगातार चर्चा में रही है. पहले ऐसी अटकलें थीं कि दीपिका ने काम के घंटों की पाबंदियों की वजह से यह प्रोजेक्ट छोड़ दिया, जिससे संदीप की फिल्म 'एनिमल' से मशहूर हुईं तृप्ति के लिए इस रोल में आने का रास्ता साफ हो गया.

बाद में प्रोड्यूसर प्रणय रेड्डी वांगा ने कहा कि फीस और टाइमिंग इस बदलाव की वजहों में शामिल थे, साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि दीपिका ने फिल्म के मुनाफे में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की थी. उन्होंने कहा, 'वजह वही है जो पहले बताई गई थी. एक तो फीस थी और दूसरी टाइमिंग. इसके अलावा कुछ और भी वजहें थीं. जल्द ही मामला हद से ज्यादा बढ़ गया.'

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प्रणय ने आगे कहा, 'देखिए, वह कुछ भी मांग सकती हैं. अगर हम देना चाहें, तो दे सकते हैं. लेकिन हमारे लिए बजट का हिसाब-किताब भी सही बैठना चाहिए. हमें लगा कि बात नहीं बन रही है. इसीलिए हमने दूसरे विकल्पों के बारे में सोचा. जैसे ही हमने दूसरे विकल्प तलाशने शुरू किए, उन्होंने सारी बातें लीक करना शुरू कर दिया.'

खैर, बता दें कि 'स्पिरिट' 5 मार्च, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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